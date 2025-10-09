Le rapport annuel de gestion 2024-2025 de l'AMF est déposé à l'Assemblée nationale

MONTRÉAL, le 9 oct. 2025 /CNW/ - Le ministre des Finances du Québec, Eric Girard, a déposé aujourd'hui à l'Assemblée nationale le rapport annuel de gestion 2024-2025 de l'Autorité des marchés financiers (AMF). Ce rapport fait état des principales initiatives menées pour protéger les consommateurs de produits et services financiers et veiller au bon fonctionnement du secteur financier québécois.

L'exercice 2024-2025 de l'AMF a été marqué à la fois par l'arrivée à terme du Plan stratégique 2021-2025 et l'élaboration du Plan stratégique 2025-2029, qui vise notamment à renforcer l'expérience consommateur, agir pour un secteur financier dynamique et intègre ainsi que soutenir les talents et la performance organisationnelle.

Par ailleurs, comme tous les cinq ans, l'AMF a été soumise à une évaluation exhaustive du Fonds monétaire international. Selon les constats de ce dernier, les pratiques de l'AMF se comparent favorablement aux meilleures pratiques préconisées par les organismes de normalisation internationaux.

De plus, au cours de cet exercice, l'éducation financière a continué d'occuper une grande place dans les priorités de l'organisation, dans le contexte où les consommateurs québécois se font offrir des pro­duits toujours plus complexes et sont plus exposés aux risques de fraude. Les efforts se sont reflétés entre autres dans le plan d'action 2024-2026 de la Stratégie québécoise en éducation financière. Celui-ci a confirmé le leadership de l'AMF et sa capacité de jouer un rôle fédérateur en éducation financière. Rappelons que plus de 50 organisations des secteurs public, privé, communautaire et universitaire ont confirmé leur engagement en vue de rehausser la littératie financière des Québécois.

L'exercice 2024-2025 a aussi été marqué par l'aboutissement de dossiers d'importance dans la mise en application des lois et des interventions menées rapidement pour faire cesser des activités illégales. L'organisation a su démontrer son efficacité à réprimer la criminalité financière, contribuant par la même occasion au sentiment de confiance qui est essentiel au bon fonctionnement du secteur financier.

Enfin, l'AMF a continué d'exercer une influence positive et de faire entendre la voix du Québec ainsi que celle de l'industrie et des consommateurs au sein des forums nationaux et internationaux. Elle a suivi la situation géopolitique avec une attention soutenue, demeurant en contact étroit avec les autres régulateurs canadiens et d'ailleurs, ainsi qu'avec de nombreux intervenants du secteur financier québécois.

Le rapport annuel de gestion 2024-2025 présente également les faits saillants de l'exercice, en lien avec la mise en œuvre du Plan stratégique 2021-2025, les états financiers de l'AMF ainsi que les rapports d'activités de son conseil d'administration et du Conseil consultatif des consommateurs de produits et utilisateurs de services financiers.

À propos de l'Autorité des marchés financiers

En tant que régulateur, l'Autorité des marchés financiers agit pour que le secteur financier demeure dynamique, intègre et digne de la confiance du public. Ses activités d'encadrement touchent, en tout ou en partie, les secteurs des assurances, des institutions de dépôts, des valeurs mobilières et instruments dérivés, de la distribution de produits et services financiers ainsi que du courtage hypothécaire et de l'évaluation du crédit.

SOURCE Autorité des Marchés financiers