Le rapport annuel de gestion 2023-2024 de l'Autorité est déposé à l'Assemblée nationale

MONTRÉAL, le 12 sept. 2024 /CNW/ - Le ministre des Finances du Québec, Eric Girard, a déposé aujourd'hui à l'Assemblée nationale le rapport annuel de gestion 2023-2024 de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité »). Ce rapport relate les principales activités et initiatives menées au cours du dernier exercice, notamment pour protéger les consommateurs de produits et services financiers et veiller au bon fonctionnement du secteur financier québécois.

Les efforts de l'Autorité en matière d'éducation financière se sont poursuivis tout au long de l'exercice. Ils se reflètent entre autres dans la nouvelle Stratégie québécoise en éducation financière (SQEF), dont le plan d'action 2024-2026 a été dévoilé au printemps 2024, avec le soutien d'une soixantaine d'organisations des secteurs public, privé, communautaire et universitaire.

La prévention de la fraude a également continué d'occuper une place importante dans les activités de l'organisation. Diverses initiatives ont été menées auprès des consommateurs afin de les sensibiliser aux risques de fraude, dont ceux liés aux cryptoactifs.

L'Autorité a aussi piloté de nombreuses initiatives et poursuivi ses travaux dans de grands dossiers, dont plusieurs en lien avec la transformation numérique du secteur financier ou issus de tendances nouvelles, comme l'incidence des risques liés aux changements climatiques sur le système financier.

Pour l'organisation, l'exercice financier a par ailleurs été marqué par l'entrée en fonction d'Yves Ouellet, le 21 août 2023, à titre de président-directeur général de l'Autorité. Son leadership, qui s'inscrit dans la continuité, a mené à des ajustements à la structure de l'Autorité, notamment avec la création de la Surintendance à l'assistance aux clientèles et à l'éducation financière. Celle-ci témoigne de l'importance grandissante accordée à l'éducation financière et de la volonté de l'organisation de se recentrer encore davantage sur ses clientèles et sur la qualité des services qui leur sont offerts.

Le rapport annuel de gestion 2023-2024 présente également les faits saillants de l'exercice, en lien avec la mise en œuvre du Plan stratégique 2021-2025, les états financiers de l'Autorité ainsi que les rapports d'activités de son conseil d'administration et du Conseil consultatif des consommateurs de produits et utilisateurs de services financiers.

À propos de l'Autorité des marchés financiers

En tant que régulateur, l'Autorité des marchés financiers agit pour que le secteur financier demeure dynamique, intègre et digne de la confiance du public. Ses activités d'encadrement touchent, en tout ou en partie, les secteurs des assurances, des institutions de dépôts, des valeurs mobilières et instruments dérivés, de la distribution de produits et services financiers ainsi que du courtage hypothécaire et de l'évaluation du crédit.

