Le rapport annuel de BMO sur les perspectives des FNB prévoit une année record de 10 billions de dollars pour le secteur mondial des FNB dans un contexte de volatilité pandémique persistante

Le secteur canadien des FNB enregistre une deuxième année de flux record, grâce aux FNB d'actions

Les FNB BMO ont dominé le secteur pour la onzième année d'affilée avec de nouvelles entrées de fonds nettes de près de 10 milliards de dollars en 2021

L'inflation est la principale préoccupation à l'approche de 2022

Les tendances à surveiller en 2022 comprennent l'importance continue de l'ESG et des titres à revenu fixe

MONTRÉAL, le 31 janv. 2022 /CNW/ - BMO Gestion mondiale d'actifs a publié aujourd'hui son rapport annuel Perspectives des FNB qui se penche sur le marché des fonds négociés en bourse (FNB) et détermine les principales tendances qui devraient façonner le secteur en 2022.

Les actifs ont augmenté à l'échelle mondiale et ont été portés par des flux et des marchés plus solides. À la fin de décembre 2021, le secteur mondial des FNB comptait 8 552 FNB provenant de 571 fournisseurs, sur 77 bourses dans 62 pays, et des actifs de 10 billions de dollars américains1.

Faits saillants du secteur : Croissance des FNB au Canada

En 2021, le secteur canadien des FNB a enregistré pour la deuxième année de suite des chiffres record, avec 323 milliards de dollars d'actifs et 53 milliards de dollars de nouveaux flux nets 2 .

. Neuf FNB ont enregistré plus d'un milliard de dollars de nouveaux flux.

202 nouveaux FNB ont été lancés, ce qui constitue un autre record, et un nouveau fournisseur a fait son entrée dans le secteur 2 .

. Il y a maintenant 1 177 symboles et 40 fournisseurs de FNB 2 .

. En 2021, les FNB BMO ont dominé le secteur pour la onzième année de suite, avec de nouveaux flux nets de 9,6 milliards de dollars; 22 symboles BMO ont déclaré des entrées de fonds supérieures à 100 millions de dollars3.

« Les FNB ont joué un rôle important sur les marchés financiers avec une croissance et un volume record au cours d'une année tumultueuse. Les FNB offrent un accès et une liquidité efficaces pour des expositions à la fois larges et précises, alors que les investisseurs équilibrent les arrêts et les départs de la pandémie continue de COVID-19 avec de solides rendements sur les marchés boursiers, a déclaré Mark Raes, chef, Produits, BMO Gestion mondiale d'actifs, Canada. Les FNB ont prouvé une fois de plus leur valeur en tant que véhicules d'accès au marché, alors que le Canada est devenu le premier pays à lancer un FNB de cryptomonnaies physiques, et que les actions ont capté des afflux record. L'inflation est la préoccupation dominante à l'approche de 2022, alors que les investisseurs recherchent les secteurs du marché qui bénéficieront des hausses de prix tout en cherchant à innover dans le domaine des titres à revenu fixe. »

Tendances pour 2022

Mégatendances : Les progrès des entreprises innovantes qui alimentent les tendances qui changent la vie, comme la génomique, les technologies financières, les technologies autonomes et l'internet de nouvelle génération, se poursuivent.

Investissement responsable : L'investissement tenant compte des facteurs ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) a été un thème phare en 2021 et continuera à prendre de l'ampleur. BMO Gestion mondiale d'actifs a récemment lancé le FINB BMO MSCI ACWI actions alignées sur l'Accord de Paris (ZGRN), qui est conçu pour réduire l'exposition aux sociétés présentant un risque climatique physique et de transition plus élevée, et pour augmenter l'exposition à celles qui saisissent les occasions découlant de la transition vers une économie à faible émission de carbone.

Rotation parmi les FNB factoriels : Les investisseurs s'attendent à ce que la valeur poursuive son rendement supérieur à la croissance, grâce au déconfinement continu de l'économie et à des rendements historiques plus forts en période de hausse des taux et d'inflation élevée.

Titres à revenu fixe : Les investisseurs, tout en conservant une exposition générale aux titres à revenu fixe comme point d'ancrage de leur portefeuille, ont utilisé les FNB pour se positionner en fonction du durcissement de ton des banques centrales, des préoccupations liées à l'inflation et de la réouverture de l'économie.

Inflation : Comme l'inflation continuera de faire les gros titres en 2022, une surpondération des actions et/ou des titres à revenu fixe non traditionnels pourrait être justifiée.

Il y a dix ans, les FNB représentaient un peu plus de 40 milliards de dollars d'actifs répartis sur 230 symboles. Aujourd'hui, ils représentent 323 milliards de dollars d'actifs et près de 1 200 symboles, et sont passés d'un sujet brûlant à un investissement courant. Des FNB à bêta élevé dominants qui fournissent des rendements de marché aux investisseurs, aux FNB précis qui offrent aux investisseurs accès et efficacité, les FNB ont combiné le meilleur de la négociation en bourse avec les avantages des produits d'investissement mis en commun.

« Plus important encore pour les investisseurs, la maturation du secteur des FNB a permis à de nouveaux fournisseurs et à de nouveaux investisseurs d'accéder au marché en toute confiance, et a contribué à soutenir les produits qui aident le mieux à la construction du portefeuille des investisseurs, à travers les catégories d'actifs et les placements non traditionnels, a poursuivi M. Raes. Pour être un fournisseur de FNB prospère, il faut notamment s'engager à éduquer les investisseurs et c'est quelque chose qui est à l'avant-plan pour l'équipe du secteur des FNB de BMO. »

Webinaire hebdomadaire Market Insights sur les FNB BMO

Le vendredi 4 février, Mark Raes discutera du rapport Perspectives des FNB dans le cadre du webinaire hebdomadaire Market Insights sur les FNB BMO. Inscrivez-vous à l'adresse suivante www.etfmarketinsights.com (en anglais).

Pour visionner le rapport complet, cliquez ici. Pour plus d'informations à propos des FNB BMO, visitez www.bmo.com/fnb.

