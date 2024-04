CHANGSHA (Chine), 2 avril 2024 /CNW/ - Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. (« Zoomlion », 1157.HK), un important fabricant chinois de machines et d'équipement de construction, a publié son rapport annuel de 2023 le soir du 28 mars. La Société a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 47,075 milliards de yuans, en hausse de 13,08 % par rapport à l'exercice précédent, avec un bénéfice net de 3,771 milliards de yuans, une augmentation de 58,13 % en glissement annuel. Le chiffre d'affaires international de la Société, qui a atteint un sommet record de 38,04 % du chiffre d'affaires total, s'élève à 17,905 milliards de yuans, soit une hausse de 79,2 % par rapport à l'exercice précédent.

La position de Zoomlion sur le marché dans les secteurs traditionnels n'a cessé d'augmenter, comme suit :

Les revenus tirés des machines de levage ont grimpé à 19,29 milliards de yuans, soit une augmentation de 1,6 % par rapport à l'exercice précédent.

Les revenus tirés des machines pour le béton ont atteint 8,6 milliards de yuans, soit une augmentation de 1,6 % par rapport à l'exercice précédent.

La position du marché dans les secteurs émergents comme les engins de terrassement, de travail aérien et les machines d'exploitation minière s'est considérablement améliorée. Parmi eux, les revenus découlant des engins de terrassement s'élevaient à 6,65 milliards de yuans, soit une augmentation de 89,3 % par rapport à l'exercice précédent, les revenus des engins de travail aérien se chiffraient à 5,71 milliards de yuans, soit une hausse de 24,2 % par rapport à l'exercice précédent.

À la fin de 2023, Zoomlion avait construit plus de 30 centres d'affaires de premier niveau et plus de 350 points de vente de deuxième niveau dans le monde, et la construction s'étendait des centres régionaux aux villes de plus haut niveau. Le nombre total d'employés hors de la Chine dépasse 3 000, et les produits de l'entreprise couvrent plus de 140 pays et régions. Les marges bénéficiaires brutes en Chine et à l'échelle internationale, ainsi que les marges bénéficiaires brutes dans chaque segment d'activité, ont augmenté en 2023, pour atteindre 27,54 %, soit une augmentation de 5,7 % par rapport à l'exercice précédent.

Zoomlion a tiré parti de l'idée d'un village mondial, en utilisant une approche commerciale directe de bout en bout, ainsi que la plateforme de jumeaux numériques, et a constamment élargi sa présence internationale par l'entremise de centres de recherche et de développement de premier plan, d'unités de fabrication modernes et de vastes réseaux de vente. La Société a mis l'accent sur l'amélioration des capacités de ses équipes de service, ce qui améliore considérablement l'expérience client internationale et la perception de la marque.

Zoomlion accorde la priorité à la numérisation, à l'intelligence et à l'écologie en tant qu'objectif de développement, visant à établir un cadre écologique pour la recherche et le développement intelligents, la gestion scientifique et la fabrication de pointe. La productivité a été améliorée grâce à des percées dans les technologies de base comme la 5G, l'Internet industriel, l'informatique en nuage, les mégadonnées et l'intelligence artificielle. Zoomlion est à la tête de l'industrie dans les demandes de brevets pour les innovations numériques telles que les mégadonnées et l'informatique en nuage, ce qui reflète son engagement envers une approche commerciale internationale axée sur la technologie.

Grâce à une fabrication intelligente, Zoomlion a acquis un avantage concurrentiel. Le point central, Zoomlion Smart Industrial City, regroupe 23 usines intelligentes de premier plan, et en intégrant profondément l'intelligence artificielle, les technologies de fabrication intelligentes et l'équipement, l'entreprise crée des chaînes de production intelligentes, souples et respectueuses de l'environnement. Des algorithmes de contrôle innovants et des systèmes numériques transforment rapidement la recherche en usines intelligentes, efficaces et collaboratives. Cette transformation stimule considérablement la production, l'efficacité et la livraison, ce qui permet d'atteindre un taux de qualification des produits parfait, de réduire les coûts de 25 % et de réduire les délais de livraison de 52 %.

SOURCE Zoomlion

