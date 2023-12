TORONTO, le 6 déc. 2023 /CNW/ - Le Rapport annuel 2023 du Bureau du vérificateur général de l'Ontario a été déposé aujourd'hui à l'Assemblée législative de l'Ontario.

Le vérificateur général par intérim Nick Stavropoulos a déposé des rapports d'audit portant sur les domaines suivants :

soins de santé

environnement

tourisme

éducation et formation

Le Bureau du vérificateur général de l'Ontario est un bureau indépendant de l'Assemblée législative qui mène des audits de l'optimisation des ressources et des audits financiers du gouvernement provincial et de ses ministères et organismes. Il audite également les organismes du secteur parapublic qui reçoivent un financement provincial. Sa vision est d'offrir une valeur et un niveau d'assurance exceptionnels aux députés à l'Assemblée législative, au Comité permanent des comptes publics et à l'ensemble de la population ontarienne en faisant un travail de haute qualité qui favorise la responsabilisation, l'optimisation des ressources et une gouvernance efficace dans le secteur public de l'Ontario.

