Les enfants et les jeunes de l'Ontario risquent de ne pas avoir accès aux services communautaires de santé mentale en temps opportun : Vérificateur général

TORONTO, le 31 mars 2025 /CNW/ - Les enfants et les jeunes de l'Ontario, en particulier ceux qui sont atteints de graves problèmes de santé mentale, risquent de ne pas pouvoir accéder aux services de santé mentale dont ils ont besoin dans la communauté au moment où ils en ont besoin.

« Étant donné qu'un enfant ou un jeune sur cinq en Ontario éprouvera des problèmes de santé mentale au cours de sa vie, il revient à la province de veiller à ce que ces jeunes et leurs familles aient accès en temps opportun aux services et aux mesures de soutien que les organismes financés par le gouvernement mettent à leur disposition pour les aider à traverser les moments difficiles », explique la vérificatrice générale, Shelley Spence.

Voici quelques-unes des principales constatations de notre rapport :

Le temps d'attente moyen avant que les enfants et les jeunes, qui ont une incapacité fonctionnelle en raison d'un problème de santé mentale, accèdent à un traitement intensif était de 105 jours en 2023-2024, par comparaison à 94 jours l'année précédente.

13 des 33 secteurs de service de l' Ontario ne disposent pas de services de traitement intensif en établissement.

ne disposent pas de services de traitement intensif en établissement. Seulement trois organismes, situés dans la région du Grand Toronto et dans l'est de l' Ontario , offrent l'accès à un programme de traitement sécurisé pour les enfants et les jeunes à risque d'automutilation ou de préjudice à autrui. Cela entraîne un accès inéquitable à ce programme pour les familles de la province, y compris celles établies dans l'Ouest, et particulièrement dans le Nord.

, offrent l'accès à un programme de traitement sécurisé pour les enfants et les jeunes à risque d'automutilation ou de préjudice à autrui. Cela entraîne un accès inéquitable à ce programme pour les familles de la province, y compris celles établies dans l'Ouest, et particulièrement dans le Nord. Les enfants et les jeunes ayant des troubles concomitants de santé mentale et de toxicomanie ne peuvent pas avoir facilement accès aux services dont ils ont besoin. En effet, environ 70 % des organismes qui ont répondu à notre sondage ont déclaré que les services ne sont pas suffisants pour répondre aux besoins de ce groupe d'enfants et de jeunes.

Les jeunes sont confrontés à des défi lorsqu'ils atteignent l'âge où ils doivent faire la transition vers le système de santé mentale pour les adultes; 66 % des organismes qui ont répondu à notre sondage estimaient que les services de santé mentale pour les jeunes qui atteignent l'âge de la transition dans leur secteur de service étaient insuffisants.

Le ministère de la Santé ne dispose pas d'une stratégie de ressources humaines en santé pour le secteur de la santé mentale des enfants et des jeunes afin de remédier aux pénuries de personnel, ce qui, a-t-il reconnu, entraînera une augmentation des hospitalisations et des visites à l'urgence et des temps d'attente prolongés.

Spence added, "The United Nations recognizes access to safe water as a basic human right and one of the 17 United Nations Sustainable Development Goals adopted by world leaders in 2015.

Au cours de notre audit, nous avons également constaté que l'utilisation d'un identificateur unique, comme un numéro de carte Santé de l'Ontario, réduirait le besoin que les enfants et les jeunes communiquent leurs renseignements à plusieurs fournisseurs de services de santé. Il permettrait également de faire le pont entre les services pour les jeunes qui passent d'un programme communautaire à un autre ou à des services de santé mentale pour adultes et en milieu hospitalier.

Bien que le ministère de la Santé ait mis à jour le financement annuel des organismes de santé mentale pour les enfants et les jeunes, le financement annuel de base a été déterminé il y a plusieurs décennies; il ne reflète pas entièrement l'évolution des besoins des enfants et des jeunes. Il ressort de notre audit que le Ministère devrait adopter une approche d'affectation des ressources axée sur les besoins afin de mieux soutenir la santé mentale des enfants et des jeunes dans les collectivités de l'Ontario.

SOURCE Bureau du vérificateur général de l'Ontario

Renseignements : Becky Fong, conseillère exécutive de la vérificatrice Générale, [email protected] | (416) 529-2099