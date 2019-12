Le Québec se mobilise pour La guignolée des médias 2019 - Deuxième bilan : 16h30 - Déjà 244 200 $ et 1922 sacs d'épicerie, mais il en faut beaucoup plus!

MONTRÉAL, le 5 déc. 2019 /CNW Telbec/ - À 16h30 aujourd'hui, 1922 sacs d'épicerie et 244 200 $ avaient déjà été amassés à Montréal dans le cadre de la 19e collecte de rue de La guignolée des médias. Les prochains résultats de la collecte seront annoncés sur Cision le lundi 9 décembre .

COMPARATIF 2018-2019 (à 16h30)

Sacs d'épicerie Argent 2019 : 1922 244 200 $ 2018 : 1498 256 000 $

Les Québécois sont invités à maintenir le rythme et à poursuivre leur grand élan. Jusqu'à fin de la journée,

les porte-paroles Mélissa Bédard, Alexandre Champagne, Jean-Philippe Dion, Stéphane Fallu, Patrice Godin, Danièle Henkel, Bianca Longpré, Ariane Moffatt et Patricia Paquin sillonneront les rues afin de les encourager à participer et à s'entraider.

À Montréal, les dons recueillis lors de cette journée de solidarité seront remis à Jeunesse au Soleil, Moisson Montréal et la Société Saint-Vincent-de-Paul de Montréal. Ces organismes comptent sur la générosité de tous pour combler la demande sans cesse grandissante de paniers de Noël.

Que donner?

Conserves : viandes, poissons, fruits, légumineuses, lait maternisé, aliments pour bébés;

Soupes et repas préparés en conserve;

Céréales, riz, farines;

Pâtes alimentaires;

Collations : biscuits, noix, fruits séchés;

Produits d'hygiène personnelle: savons, dentifrices, shampoings, déodorants, essuie-tout, tampons, couches jetables pour enfants et adultes, mouchoirs de papier, papier hygiénique;

Articles d'entretien ménager;

Café, thé, tisanes;

Contenants de plastique: jus de tomate, de fruits, de légumes, confitures, beurre d'arachide, etc.

Jusqu'à 18h, les dons en denrées et en argent pourront être versés aux endroits suivants à Montréal:

Angle Mont-Royal et du Parc

et du Parc Angle Henri-Bourassa St-Jean Baptiste

Bell Média et RDS (angle René-Lévesque et Papineau)

Cimetière Notre-Dame-des-Neiges

CityTV et MSN (angle Ste-Catherine et McGill)

et McGill) Cogeco (angle de la Gauchetière et Université)

Corus Média (angle Rachel et St-Laurent )

) Complexe funéraire Yves Légaré (6130 Louis-H.- Lafontaine )

) Esso (angle Sherbrooke et St-Laurent )

et ) Films Séville (angle Viger et Square-Victoria)

Groupe V Média (angle Sainte-Catherine et de Bleury)

et de Bleury) Maison de Radio-Canada (1440 René-Lévesque Est)

Maxi de Pointe -aux-Trembles ( Sherbrooke , près de Tricentenaire)

-aux-Trembles ( , près de Tricentenaire) Pattison (angle St-Paul et McGill)

et McGill) Pétro- Canada (devant la station de métro Henri-Bourassa)

(devant la station de métro Henri-Bourassa) Protégez-vous (angle Sherbrooke Est et de Lorimier)

Provigo de l'Île-des-Sœurs

Provigo de la Place Versailles

Provigo de Pierrefonds (angle Saint-Jean et Pierrefonds )

(angle Saint-Jean et ) Provigo du 1275, avenue des Canadiens

Provigo de Mont-Royal (angle Lucerne et Glengarry)

(angle Lucerne et Glengarry) Provigo (angle Jean-Talon et des Galeries d' Anjou )

) QUB radio (angle Sainte-Catherine et Berri)

et Berri) Tam-Tam\TBWA (angle de Maisonneuve et Peel)

TVA (1600 de Maisonneuve Est, angle Alexandre-de-Sève)

TV5 (angle St-Denis et Saint-Antoine )

et ) Via Capitale (angle Mont-Royal et de La Roche)

Les dons (en argent seulement) seront acceptés dans ces stations de métro

Angrignon

Berri-UQAM

Bonaventure

Henri-Bourassa

Jarry

Jean-Talon

Place d'Armes

Place-des-Arts

Radisson

Square- Victoria

Ceux qui désirent faire un don par chèque doivent le libeller au nom de La guignolée des médias, puis le faire parvenir à Jeunesse au Soleil (6700 du Parc, bureau 100, Montréal, QC H2V 4H9).

Les denrées non périssables et les dons en argent pourront également être déposés chaque jour et jusqu'au 24 décembre chez les Amis de La guignolée des médias:

Il est aussi possible de donner en ligne à guignolee.ca ou par téléphone grâce à Ticketpro, au 514 908-9090 ou (sans frais) au 1 866 908-9090. On peut également donner 10 $ en textant REMPLIR au 20222.

Consultez guignolee.ca pour plus de détails.

À propos de La guignolée des médias

La guignolée des médias existe sous sa forme actuelle depuis 2001 et a récolté plus de 40 millions $ et des milliers de kilos de denrées. Chaque année, à l'approche des Fêtes, cette opération de solidarité rassemble les médias de partout au Québec autour d'une sollicitation s'étalant sur un mois et avec une vaste journée de collecte de rue. Ainsi, des milliers de professionnels des médias et de bénévoles s'unissent pour amasser des denrées non périssables et des dons en argent. La guignolée des médias aide les plus démunis en collaboration avec des dizaines d'organismes caritatifs locaux.

guignolee.ca.

