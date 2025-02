Le Québec réaffirme sa place d'acteur incontournable en matière de minéraux critiques et stratégiques en lançant un projet pilote de traçabilité

QUÉBEC, le 11 févr. 2025 /CNW/ - La ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine, Mme Maïté Blanchette Vézina, annonce un soutien financier de 346 000 $ à Propulsion Québec pour appuyer la réalisation d'un projet pilote de traçabilité des minéraux critiques et stratégiques (MCS) nécessaires à la fabrication de batteries.

Dans le contexte actuel avec les États-Unis, il est d'autant plus important de réitérer que le Québec est un acteur incontournable en matière de MCS. Le projet pilote permettra de montrer la valeur accordée aux minéraux du Québec.

Projet pilote

Dans un contexte où certains États du monde cherchent à se doter de réglementations dans la filière batterie, dont l'Europe avec l'introduction du passeport batterie dès 2027, le Québec souhaite agir de façon proactive dans la traçabilité des MCS afin de confirmer sa place de leader dans cette chaîne de valeur. En combinant ses ressources naturelles et son savoir-faire de pointe, le Québec a tout ce qu'il faut pour se distinguer à chacune des étapes de la chaîne d'approvisionnement de cette filière.

Le projet permettra de recueillir les données clés sur les MCS se trouvant dans les matériaux et les composants des batteries en vue de démontrer leur provenance responsable et à faible empreinte carbone. L'initiative sera alignée sur les meilleures pratiques et les normes internationales.

Dans le cadre du projet pilote, la plateforme québécoise Optchain du Groupe OPTEL, partenaire de réalisation, sera adaptée et déployée comme outil de traçabilité dans six entreprises de la chaîne de valeur de la filière batterie du Québec, dont les minières. Cette technologie éprouvée et répondant aux plus hauts standards en matière de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) permettra de suivre en temps réel les informations relatives aux MCS tout au long de la chaîne d'approvisionnement, de leur extraction à leur intégration dans les composants des batteries, incluant le recyclage.

Citations :

« Le contexte géopolitique actuel nous pousse à penser en dehors de la boîte pour nos ressources naturelles. Avec un système misant sur la transparence de ses chaînes d'approvisionnement et démontrant que les plus hauts standards ESG sont atteints, le Québec pourra se démarquer de ses compétiteurs sur la scène mondiale. Cela stimulera aussi la croissance de notre filière batterie et attirera des investissements supplémentaires. Bon succès à Propulsion Québec dans ce projet pilote! »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine

« L'avenir du transport électrique repose sur des solutions innovantes et responsables. Ce financement nous permettra de démontrer que, dans un contexte géopolitique complexe, l'efficacité à retracer la provenance des minéraux critiques et stratégiques (MCS) utilisés dans les batteries sera un atout stratégique incontournable. Le Québec pourra ainsi répondre aux attentes mondiales et inspirer de nouvelles pratiques avec des normes ESG parmi les plus exigeantes. »

Michelle LLambías Meunier, présidente-directrice générale, Propulsion Québec

Faits saillants :

Plus précisément, ce projet pilote a pour objectif de : contribuer au développement d'une stratégie en matière de traçabilité des MCS contenus dans les matériaux et les composants de batterie pour faire gagner en maturité l'écosystème québécois et le rendre prêt à répondre aux exigences réglementaires à venir, et à celles de la clientèle, en matière de partage des données; faciliter l'accès à une plateforme de traçabilité aux entreprises de la filière batterie québécoise afin qu'elles puissent fournir des données à leur clientèle et démontrer la valeur ajoutée de leurs pratiques responsables et innovantes; faciliter la collaboration entre les divers acteurs de la chaîne de valeur de la batterie; réconcilier, en vue du futur passeport batterie européen, des données et des indicateurs suivis par l'initiative « Vers le développement minier durable », de l'Association minière du Canada , et par la Global Battery Alliance, à l'international.

Le Plan d'action 2023-2025 du Plan québécois pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques (PQVMCS) 2020-2025 a notamment pour objectif de « stimuler l'implantation d'initiatives ayant pour but de réduire l'empreinte environnementale du secteur minier ». Afin d'atteindre cet objectif, l'action 3.2.2 du Plan d'action prévoit la création d'outils nécessaires à la traçabilité des MCS.

Propulsion Québec, la grappe industrielle des transports électriques et intelligents (TEI), est un organisme à but non lucratif qui a pour mission d'accélérer la croissance de l'industrie québécoise des transports terrestres zéro émission et de renforcer sa compétitivité internationale. Elle a été créée en 2017 et compte aujourd'hui plus de 210 membres parmi les entreprises et organisations de l'écosystème TEI.

Pour obtenir des renseignements sur le ministère des Ressources naturelles et des Forêts ou en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le mrnf.gouv.qc.ca



SOURCE Cabinet de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts