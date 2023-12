Le Québec nommé à la coprésidence de la coalition Beyond Oil & Gas Alliance à titre de représentant spécial pour les États infranationaux

QUÉBEC, le 5 déc. 2023 /CNW/ - Dans le cadre de la 28e session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CdP-28), le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, Benoit Charette, ainsi que la ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, sont fiers d'annoncer que le Québec assure maintenant la coprésidence, à titre de représentant spécial pour les États infranationaux, de la coalition Beyond Oil & Gas Alliance (BOGA), aux côtés du Danemark.

Le gouvernement du Québec a accepté ce nouveau rôle au sein de la BOGA afin de promouvoir l'organisation auprès des États infranationaux. Sa nomination vise à renforcer la représentation des gouvernements infranationaux au sein de l'alliance, favorisant ainsi une collaboration plus étroite et équilibrée dans la poursuite de ses objectifs.

La BOGA est une coalition internationale qui vise à mobiliser les gouvernements nationaux et les autres États qui ont pris ou qui souhaitent prendre des mesures concrètes pour restreindre la production de pétrole et de gaz sur leurs territoires, dans l'objectif d'accélérer l'abandon progressif de la production de combustibles fossiles en cohérence avec les objectifs de l'Accord de Paris sur le climat. C'est lors de la 26e Conférence des Parties (CdP-26) que le Québec devenait un des premiers États à adhérer à cette coalition, à titre de membre principal. Jusqu'à présent, 18 gouvernements ont adhéré à la BOGA.

Citations :

« Je suis persuadé que l'accession du Québec à la coprésidence de la BOGA servira de catalyseur pour mobiliser les gouvernements infranationaux et nos partenaires des autres États qui ont pris des mesures concrètes pour restreindre la production de pétrole et de gaz sur leurs territoires. Le Québec est déterminé à partager son expérience afin de promouvoir une adhésion plus large aux objectifs de la BOGA, contribuant ainsi à renforcer les initiatives favorisant des sources d'énergie plus durables à l'échelle mondiale. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« Quelle fierté pour le Québec que d'obtenir le rôle de coprésident au sein de la BOGA pour les gouvernements infranationaux! Cette distinction témoigne du leadership concret du Québec dans le domaine de la transition énergétique. Une fois encore, cela démontre que nous pouvons jouer un rôle significatif dans l'atteinte des objectifs de l'accord de Paris. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

Faits saillants :

Le 16 septembre 2021, le Costa Rica et le Danemark avaient annoncé vouloir mettre en place la coalition Beyond Oil & Gas Alliance (BOGA), une initiative diplomatique qui vise à promouvoir l'abandon progressif de la production de combustibles fossiles comme outil essentiel pour faire face à la crise climatique.

et le Danemark avaient annoncé vouloir mettre en place la coalition Beyond Oil & Gas Alliance (BOGA), une initiative diplomatique qui vise à promouvoir l'abandon progressif de la production de combustibles fossiles comme outil essentiel pour faire face à la crise climatique. L'adhésion du Québec à la BOGA découle de l'annonce faite par le Québec en octobre 2021, qui mettait fin à l'exploration pétrolière et gazière sur le territoire québécois. Le 12 avril 2022, il adoptait la Loi visant principalement à mettre fin à la recherche et à la production d'hydrocarbures ainsi qu'au financement public de ces activités, laquelle est entrée en vigueur trois mois plus tard (23 août 2022).

