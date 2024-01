LE QUÉBEC, LE CANADA, ET LA VILLE DE SHERBROOKE SOUTIENNENT UN PROJET DE LOGEMENTS ABORDABLES À SHERBROOKE

SHERBROOKE, QC, le 22 janv. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada et la Ville de Sherbrooke sont fiers de souligner leur soutien financier totalisant 9,7 M$ à un projet de 39 logements abordables à Sherbrooke. De cette somme, 4,5 M$ proviennent du gouvernement du Québec par l'entremise du programme AccèsLogis Québec de la Société d'habitation du Québec (SHQ), 1,2 M$ du gouvernement fédéral dans le cadre du Fonds pour le logement abordable (auparavant le Fonds national de co-investissement pour le logement) et 1,5 M$ de la Ville de Sherbrooke.

De gauche à droite, Denise Godbout d’Habitations L'Équerre, Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke, Geneviève Hébert, députée de Saint-François et whip adjointe du gouvernement, et Raïs Kibonge, maire suppléant de Sherbrooke. (Groupe CNW/Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)) Logo du Gouvernement du Québec (Groupe CNW/Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL))

Situé au 1610, rue des Quatre-Saisons, l'immeuble Quatre-Saisons est un projet d'habitation qui a été développé par l'OSBL Habitations l'Équerre inc. où l'on retrouve 39 logements destinés aux personnes seules et aux familles nombreuses pour répondre aux demandes en logements abordables.

Les représentants ont visité les lieux du projet Quatre Saisons aujourd'hui. Étaient présents: Geneviève Hébert, députée de Saint-François et whip adjointe du gouvernement à l'Assemblée nationale du Québec, Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke et Raïs Kibonge, maire suppléant de Sherbrooke.

« Nos investissements dans la création de logements abordables touchent toutes les régions du Québec et toutes les clientèles à faible revenu. Cette aide financière a permis à des familles et à des personnes seules de bénéficier d'un logement sécuritaire et accessible à Sherbrooke. Voilà un autre exemple concret des efforts déployés par notre gouvernement pour qu'un plus grand nombre de Québécois puissent bénéficier d'un milieu de vie de qualité. » - France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation au gouvernement du Québec

« Toutes les Québécoises et tous les Québécois méritent d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Le gouvernement du Canada est fier de participer à la création de 39 nouveaux logements abordables à Sherbrooke pour les personnes les plus vulnérables par l'entremise du Fonds pour le logement abordable. Cela démontre notre engagement inébranlable à faire en sorte que personne à Sherbrooke ne soit laissé pour compte. » - L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Je tiens à féliciter Habitations l'Équerre pour avoir réalisé ce projet qui vient augmenter l'offre de logements abordables sur notre territoire. Cet investissement démontre bien l'intention de notre gouvernement d'améliorer la qualité de vie des familles et des personnes qui ont besoin d'un logement abordable. » - Geneviève Hébert, députée de Saint-François et whip adjointe du gouvernement

« Avec l'aide du Fonds pour le logement abordable, notre gouvernement est fier de soutenir la construction du projet Quatre Saisons. Il s'agit d'une excellente nouvelle pour répondre aux besoins ici à Sherbrooke, et je remercie les partenaires impliqués dans la réalisation de cet important projet pour notre communauté, qui fera une réelle différence dans le quotidien de ces gens. Nous bâtissons ensemble une génération de nouveaux logements dont nous pouvons tous être fiers. » - Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke

« Répondre à la crise du logement par des habitations abordables est une des priorités de l'administration de la mairesse Évelyne Beaudin. En soutenant l'Immeuble Quatre-Saisons, notre Ville vient agir sur ce besoin à la base de la vie : se loger. Je me réjouis de la coordination réussie de plusieurs acteurs autour de ce projet des Habitations l'Équerre et cela me rend optimiste pour l'avenir. » - M. Raïs Kibonge, maire suppléant à la Ville de Sherbrooke

« Nous sommes fières de collaborer avec les trois paliers de gouvernement pour la réalise de logement abordable et social pour notre communauté. Ce projet nous permet d'offrir des logements de qualité et à des prix répondants aux besoins des locataires. Ont espéré que les programmes vont se perpétuer encore plusieurs années car les besoins sont grands. » - Denise Godbout, Habitations L'Équerre Inc.

Les ménages de 31 de ces 39 logements ont la possibilité de bénéficier du Programme de supplément au loyerde la SHQ, ce qui leur permet de débourser 25 % de leur revenu pour se loger. Cette aide additionnelle de plus de près de 534 000 $, répartie sur cinq ans, est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Sherbrooke .

. Le Fonds pour le logement abordable (auparavant le Fonds national de co-investissement pour le logement) est un programme de 13,2 milliards de dollars qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

est un programme de 13,2 milliards de dollars qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Le gouvernement fédéral a fourni du financement dans le cadre de l'Initiative de maisons d'hébergement et de logements de transition pour femmes et enfants relevant du Fonds pour le logement abordable. Cette initiative aidera le gouvernement à lutter contre la violence fondée sur le sexe.

