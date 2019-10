Le Québec de demain : perspectives d'évolution de la population des MRC à l'horizon 2041

QUÉBEC, le 17 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Si les tendances démographiques récentes se maintiennent, 64 des 104 municipalités régionales de comté (MRC) du Québec compteront plus d'habitants en 2041 qu'en 2016. Dans les 40 autres MRC, généralement moins populeuses, c'est plutôt un déclin démographique qui est projeté. Ces résultats sont tirés du bulletin Données sociodémographiques en bref, qui présente les projections démographiques 2016-2041 à l'échelle des MRC publiées aujourd'hui par l'Institut de la statistique du Québec. Cette publication fait suite aux perspectives démographiques du Québec et des régions, 2016-2066, diffusées par l'Institut en juillet.

La population en croissance dans les MRC de Montréal et des régions adjacentes

Toutes les MRC des régions administratives des Laurentides, de Lanaudière et de la Montérégie, ainsi que Montréal et Laval, devraient compter plus d'habitants en 2041 qu'en 2016. Mirabel, dans les Laurentides, arrive en tête de liste avec une croissance projetée de 45 % en 25 ans, suivie de sa voisine au nord, la MRC de La Rivière-du-Nord, qui devrait afficher une hausse de 34 %. Dans son ensemble, la population du Québec devrait croître de 14 % entre 2016 et 2041.

Sept MRC du Québec pourraient voir leur population baisser de plus de 15 %

Dans les autres régions du Québec, MRC en croissance et MRC en déclin se côtoieront, sauf en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et sur la Côte-Nord, où toutes les MRC pourraient connaître une décroissance. Sept MRC pourraient perdre plus de 15 % de leur population, dont deux MRC de la Côte-Nord, qui enregistreraient les plus fortes baisses entre 2016 et 2041 : Le Golfe-du-Saint-Laurent (- 24 %) et La Haute-Côte-Nord (- 21 %).

Le vieillissement se fera sentir dans toutes les MRC…

Que leur population soit en croissance ou en décroissance, toutes les MRC connaîtront un vieillissement de leur population. Alors qu'en 2016 la part des personnes de 65 ans et plus était supérieure à 25 % dans 16 des 104 MRC, pas moins de 90 d'entre elles auront franchi ce seuil en 2041.

… mais à des rythmes différents

Le vieillissement démographique se reflétera cependant à des rythmes différents dans les 104 MRC. Si dans l'ensemble de la population québécoise la part des 65 ans et plus devrait passer de 19 % en 2019 à 26 % en 2041, sept MRC pourraient afficher en 2041 une part d'aînés égale ou supérieure à 40 %. Il s'agit de :

la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine, du Rocher-Percé et de La Haute-Gaspésie (Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine);

Témiscouata (Bas-Saint-Laurent);

Mékinac (Mauricie);

La Haute-Côte-Nord (Côte-Nord);

L'Islet (Chaudière-Appalaches).

À l'autre extrémité, Caniapiscau (Côte-Nord) de même que l'Administration régionale Kativik et Eeyou Istchee (Nord-du-Québec) demeurent les trois MRC où la part des aînés sera la moins élevée. Cette part est néanmoins appelée à plus ou moins doubler, pour atteindre entre 6 % et 13 % en 2041.

La part des personnes de 20 à 64 ans en diminution dans presque toutes les MRC - une autre facette du vieillissement de la population

De façon générale, les MRC enregistrant les plus fortes proportions d'aînés au sein de leur population seraient également celles ayant les plus faibles parts de personnes de 20 à 64 ans. Ce groupe d'âge, qu'on associe au bassin de main-d'œuvre potentielle, devrait voir son poids diminuer dans pratiquement toutes les MRC du Québec d'ici 2041, allant jusqu'à représenter moins de 45 % de la population dans les MRC suivantes :

Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine (Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine);

Les Basques et Témiscouata (Bas-Saint-Laurent);

et Témiscouata (Bas-Saint-Laurent); L'Islet (Chaudière-Appalaches);

Mékinac (Mauricie).

Seules 10 MRC compteraient une part de personnes de 20 à 64 ans supérieure à 55 % en 2041. Les parts les plus élevées devraient s'observer dans les MRC de Caniapiscau (Côte-Nord), de Montréal, de La Jacques-Cartier (Capitale-Nationale) et de Mirabel (Laurentides).

Ce bulletin accompagne les résultats détaillés des perspectives démographiques pour les 104 MRC du Québec, disponibles sur le site Web de l'Institut de la statistique du Québec. Des projections du nombre de ménages privés à l'échelle des MRC sont également disponibles en ligne.

Prochaine publication en démographie

Décembre 2019 : Le bilan démographique du Québec. Édition 2019

L'Institut de la statistique du Québec produit, analyse et diffuse des informations statistiques officielles, objectives et de qualité sur différents aspects de la société québécoise. Il est le responsable de la réalisation de toutes les enquêtes statistiques d'intérêt général. La pertinence de ses travaux en fait un allié stratégique pour les décideurs et tous ceux qui désirent en connaître davantage sur le Québec.

