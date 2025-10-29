LE QUÉBEC AU CŒUR DU GLOBAL INNOVATION COOP SUMMIT 2025

TORRES VEDRAS, Portugal, le 29 oct. 2025 /CNW/ - Les 27 et 28 octobre 2025, la ville de Torres Vedras a accueilli la troisième édition du Global Innovation Coop Summit (GICS), réunissant près de 400 participants venus de 32 pays autour d'un objectif commun : accentuer le rôle du modèle coopératif comme réponse aux grands défis mondiaux. L'événement était coorganisé par la Caixa Agrícola de Torres Vedras, acteur coopératif local engagé, et le Réseau d'innovation coopérative internationale (RICI), une nouvelle coopérative basée au Québec.

Le sommet, placé sous le thème « Faire face aux points de bascule grâce à l'innovation coopérative », a permis d'aborder des enjeux majeurs tels que la transition écologique, l'inclusion, la gouvernance démocratique et l'intelligence artificielle. En cette Année internationale des coopératives, l'allocution d'ouverture, prononcée par António Guterres, Secrétaire général de l'ONU, a souligné l'importance du modèle coopératif dans la construction d'un avenir plus équitable. Des représentants de l'Alliance coopérative internationale (ACI) ont également contribué aux échanges.

Organisé pour la première fois par le RICI, qui prend le relais après les éditions précédentes à Paris et Montréal, le sommet a démontré le leadership du Québec au sein du mouvement coopératif international. Le RICI, né au Québec, soutient le partage d'une vision ambitieuse de l'innovation coopérative à l'échelle mondiale.

« Le RICI est fier de ce succès. Nous sommes convaincus que ce sommet sera un véritable tremplin pour poursuivre notre mission et contribuer à un monde plus coopératif, face à des défis mondiaux d'envergure », a déclaré Joanne Lechasseur, secrétaire générale du RICI.

Le Consortium de coopération des entreprises collectives, coopérative de solidarité d'ici intervenant aux quatre coins du Québec, s'est particulièrement démarqué pour son expertise terrain et son engagement envers l'implantation de solutions numériques au sein d'entreprises collectives, un levier essentiel pour leur développement. Des représentants du Consortium ont animé et contribué à des panels et conférences, partageant des pratiques concrètes et des outils innovants.

« Nous avons multiplié les occasions de partenariats et saisirons des opportunités pour augmenter l'efficacité et la croissance de notre offre de services, au bénéfice premier de nos membres », a souligné J. Benoit Caron, directeur général du Consortium.

Avec plus de 300 entreprises collectives et regroupements membres, le Consortium incarne un modèle de mutualisation audacieux et structurant. Sa présence au GICS 2025 témoigne du dynamisme du Québec, qui peut se réjouir d'avoir vu naître deux organisations phares parmi d'autres du mouvement coopératif international : le RICI et le Consortium.

Une délégation importante d'acteurs de l'écosystème coopératif québécois était également sur place, renforçant les liens et les collaborations avec des partenaires du monde entier.

À propos du Réseau d'innovation coopérative internationale (RICI)

Le RICI est une coopérative basée à Montréal qui vise à renforcer la capacité des coopératives à innover ensemble, à l'échelle mondiale. Elle organise des événements internationaux, développe des outils collaboratifs et favorise la cocréation de solutions face aux grands défis sociaux, économiques et écologiques.

À propos du Consortium de coopération des entreprises collectives

Le Consortium est une coopérative de solidarité regroupant plus de 300 entreprises collectives et regroupements du Québec. Il œuvre à la mutualisation de services, à la transformation numérique et au développement de partenariats stratégiques pour renforcer l'impact du modèle coopératif.

