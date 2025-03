BUDGET DU QUÉBEC 2025-2026 : L'ENTREPRENEURIAT COLLECTIF OUBLIÉ, POURTANT ESSENTIEL À LA RÉSILIENCE

QUÉBEC, le 26 mars 2025 /CNW/ - Le Consortium de coopération des entreprises collectives voit d'un œil favorable les orientations du gouvernement du Québec visant à stimuler l'innovation et la recherche dans les petites et moyennes entreprises québécoises. Malgré ces orientations positives, le budget reste silencieux sur l'entrepreneuriat collectif, à l'exception de l'incertitude qui plane sur le Plan d'action gouvernemental en économie sociale (PAGES). Le contexte économique actuel devrait pourtant valoriser ce modèle d'affaires résilient et favoriser la prise en charge des citoyens et des communautés.

Un impact sur l'économie et sur les personnes

Ensemble, les entreprises collectives - ou d'économie sociale - du Québec génèrent plus de 48 milliards de dollars de revenus et représentent 5% de l'emploi total au Québec. « Au Consortium, nous constatons chaque jour la force et l'importance des 11 200 entreprises collectives québécoises dans la réponse aux besoins des personnes. Afin de faire face aux écueils qui nous attendent, nous nous serions attendus à un budget plus sensible à cette réalité, qui aurait misé de manière opportuniste sur le développement et la consolidation de ces entreprises », souligne le directeur général du Consortium, J. Benoit Caron.

Productivité et accompagnement spécialisé

Dans cette perspective, l'investissement dans le développement de la productivité des entreprises d'économie sociale, notamment au niveau de la technologie, du développement numérique et dans l'automatisation, devrait être une priorité. « Il est impératif de soutenir le développement des compétences des travailleurs de ces entreprises, au même titre que pour l'entrepreneuriat traditionnel », ajoute M. Caron, précisant que de telles transformations nécessitent notamment un accompagnement spécialisé des dirigeants d'entreprises en développement organisationnel et en gestion du changement. Cette condition sine qua non est également imperceptible dans le budget, particulièrement en entrepreneuriat collectif.

À propos du Consortium de coopération des entreprises collectives

Avec des bureaux à Québec et à Montréal et des interventions quotidiennes partout sur l'ensemble du territoire québécois, le Consortium est un centre de services partagés pour ses plus de 300 membres - coopératives, mutuelles et OBNL -, dont plusieurs sont des réseaux et regroupements. Il regroupe sous un même toit toutes les expertises professionnelles pertinentes au développement et à la consolidation de l'entrepreneuriat collectif, et ce, au juste coût - parce que chaque entreprise collective devrait pouvoir accéder aux services spécialisés dont elle a besoin. Les entreprises collectives font la différence dans la vie des personnes. Les experts du Consortium font la différence pour les entreprises collectives.

