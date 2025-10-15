LE CONSORTIUM PROPULSE L'ÉCONOMIE SOCIALE DU QUÉBEC

QUÉBEC, le 15 oct. 2025 /CNW/ - En ce lendemain d'assemblée générale annuelle, le Consortium de coopération des entreprises collectives (Consortium) dresse un bilan 2024-2025 marqué par la croissance de son impact, l'engagement de ses membres et la force de l'action collective. Les résultats de l'année financière démontrent, hors de tout doute, la force d'attraction du Consortium. Avec son approche multidisciplinaire unique, cette coopérative de solidarité est plus que jamais ancrée dans l'écosystème québécois d'accompagnement à l'économie sociale du Québec.

« Comme au hockey, c'est souvent la passe bien pensée qui crée le jeu. Faire briller les autres, c'est contribuer à l'action collective. Cette année, nous avons multiplié les passes décisives vers nos membres et partenaires, pour faire avancer l'entrepreneuriat collectif dans son ensemble. Le Consortium a su conjuguer vision stratégique et action concrète, tout en demeurant fidèle à son modèle autonome et autofinancé à 97,7 %, enraciné dans les besoins du terrain et des communautés. Cette approche a permis d'atteindre un taux de satisfaction et de recommandation de 93 % auprès des membres », souligne René Rouleau, président du Conseil d'administration du Consortium.

Au cours de la dernière année, le Consortium a accompagné 263 entreprises collectives (coopératives, mutuelles, OBNL) à travers le Québec, grâce à l'expertise de 93 expert•es issus de toutes les régions. Ce sont ainsi 85 487 heures de services qui ont été rendues à ces entreprises pour appuyer la réalisation de leurs missions et, plus globalement, appuyer davantage le développement de l'entrepreneuriat collectif au Québec.

« On sent le vent prendre dans les voiles. Le Consortium fait parler de lui, suscite la curiosité, ici au Québec comme à l'international. Nous sommes prêts à accompagner les entreprises collectives dans leur développement et à contribuer à bâtir la résilience collective de demain. Les entreprises collectives font la différence pour les personnes et les expert•es du Consortium font la différence pour les entreprises collectives. L'année a aussi été marquée par une croissance remarquable du membrariat, avec une augmentation de 27 %. Ce dynamisme témoigne de la pertinence de l'offre de services et de la confiance renouvelée des entreprises collectives envers notre organisation », ajoute M. J. Benoit Caron.

Le Consortium réaffirme ainsi sa volonté d'être au cœur des transformations à venir, en misant sur toute une gamme de services spécialisés, la mutualisation des ressources et l'impact social. En cette période d'instabilité économique, les entreprises collectives doivent s'adapter à toutes les conjonctures et le Consortium est là pour les accompagner dans leur cheminement vers le succès.

Dévoilement de Regard d'experts

On a d'ailleurs profité de l'occasion pour présenter Regard d'experts, un outil conçu pour celles et ceux qui entreprennent collectivement. L'objectif étant de mutualiser les expertises spécifiques du Consortium en un seul endroit, au bénéfice des membres. « Regards d'experts, c'est une boussole qui vous guide dans vos réflexions vers des décisions plus éclairées et qui vous permet de renforcer l'impact de vos actions collectives. Vous y trouverez des contenus thématiques, des points de vue d'expert•es, des outils pour nourrir vos démarches participatives », a tenu à préciser M. Caron.

À propos du Consortium de coopération des entreprises collectives

Avec des bureaux à Québec et à Montréal et des interventions quotidiennes partout sur l'ensemble du territoire québécois, le Consortium est un centre de services partagés pour ses plus de 300 membres - coopératives, mutuelles et OBNL -, dont plusieurs sont des réseaux et regroupements. Il regroupe sous un même toit toutes les expertises professionnelles pertinentes au développement et à la consolidation de l'entrepreneuriat collectif, et ce, au juste coût - parce que chaque entreprise collective devrait pouvoir accéder aux services spécialisés dont elle a besoin. Les entreprises collectives font la différence dans la vie des personnes. Les experts du Consortium font la différence pour les entreprises collectives.

