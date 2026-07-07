Le Québec à l'avant-garde nord-américaine grâce à une technologie unique pour optimiser la pulvérisation en verger

SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE, QC, le 7 juill. 2026 /CNW/ - Les Producteurs de pommes du Québec (PPQ) sont fiers de souligner la mise en service d'un banc d'essai de la distribution de l'air pour pulvérisateurs arboricoles, une technologie de pointe qui contribuera à faire évoluer les pratiques de pulvérisation en verger québécois dans l'objectif de favoriser une agriculture durable et de préserver la santé animale, végétale et humaine.

De gauche à droite : Peter Triloff, conseiller pomicole et spécialiste de la pulvérisation arboricole, Ernst Herbst, manufacturier allemand, Sabina Avosani, chercheure en Production fruitière intégrée (PFI) pour l’IRDA, Vincent Philion, agronome et chercheur en phytopathologie pomicole à l’IRDA, Éric Rochon, président des PPQ, Annie Flamand, Direction de l’Intégration des programmes à la FADQ et Marie-Ève Bérubé, agronome et spécialiste en gestion des ennemis des cultures au MAPAQ. (Groupe CNW/Les Producteurs de pommes du Québec)

Porté par les PPQ, en collaboration avec les chercheuses et chercheurs de l'Institut de recherche et de développement en agroenvironnement (IRDA), ce projet est rendu possible par le soutien de La Financière agricole du Québec (FADQ) et la participation du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ). Il vise à améliorer la précision des traitements en verger, à réduire le bruit et à accroître la performance des pulvérisateurs utilisés en pomiculture.

« Les Producteurs de pommes du Québec sont fiers de porter un projet aussi innovant pour l'avenir de la pomiculture québécoise. Cette initiative démontre l'importance de la collaboration pour développer des solutions concrètes, durables et adaptées aux réalités du terrain », déclare Éric Rochon, président des PPQ et pomiculteur de Saint-Benoît-de-Mirabel.

Une technologie rare à l'échelle mondiale

Ce banc d'essai sert à mesurer la vitesse et le profil du flux d'air généré par les pulvérisateurs utilisés en production fruitière. Il permet ainsi de vérifier ce que la machine dispense réellement, d'évaluer l'uniformité de la distribution d'air, de mieux comprendre les limites de l'appareil et de guider les ajustements nécessaires pour en améliorer la performance.

L'équipement acquis par le Québec est exceptionnel : on estime qu'une douzaine de bancs comparables existent dans le monde, principalement en Europe. Basé sur la norme AirCheck® et fabriqué en Allemagne par l'entreprise Herbst, il serait le premier de ce type à être déployé à l'extérieur de l'Europe.

La recherche et le terrain réunis

Le projet repose sur une collaboration étroite entre le milieu pomicole et la recherche; les équipes de l'IRDA joueront un rôle central dans cette démarche, notamment pour l'évaluation des appareils, le transfert de connaissances et l'accompagnement technique des producteurs dans le cadre d'une campagne de diagnostic et de calibration sur plusieurs années.

« Ce banc d'essai nous permettra d'accompagner les producteurs avec des données concrètes et des recommandations mieux ciblées. C'est un outil de transfert technologique qui rapproche la recherche des besoins du terrain et favorise l'amélioration continue des pratiques en verger », souligne Vincent Philion, agronome et chercheur en phytopathologie pomicole à l'IRDA.

Après une première phase de déploiement en Montérégie, le banc d'essai sera utilisé dans d'autres régions pomicoles du Québec lors d'ateliers diagnostics financés par le MAPAQ.

Cette initiative témoigne de l'engagement des PPQ, de l'IRDA, de la FADQ* et du MAPAQ à soutenir une production fruitière performante, innovante et responsable.

* Cet achat a été rendu possible grâce à une subvention de La FADQ.

À propos des Producteurs de pommes du Québec

Les Producteurs de pommes du Québec représentent plus de 400 pomicultrices et pomiculteurs du Québec. Ils défendent les intérêts du secteur, soutiennent son développement et portent des projets structurants qui contribuent à une pomiculture innovante, performante et responsable.

www.producteursdepommesduquebec.ca

SOURCE Les Producteurs de pommes du Québec

Source : Caroline Ouimet, Conseillère aux communications, marketing et vie syndicale, Les Producteurs de pommes du Québec, 514 946-0818, [email protected]