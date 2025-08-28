LONGUEUIL, QC, le 28 août 2025 /CNW/ - C'est aujourd'hui que commence officiellement la saison des pommes du Québec! Les Producteurs de pommes du Québec donnent le coup d'envoi à la récolte sous une toute nouvelle identité visuelle : « Cueille ta pomme dans un verger ou un marché près de chez toi »1. Ce slogan invite les Québécoises et Québécois à renouer avec le plaisir simple de manger local, tout en mettant de l'avant les nombreux points de vente accessibles aux quatre coins du Québec.

« La pomme du Québec, c'est plus qu'un fruit : c'est un symbole de fraîcheur, de fierté et de proximité. Cette nouvelle signature met en valeur les multiples façons de se procurer des pommes locales, tout en soulignant le travail remarquable de nos productrices et producteurs », souligne M. Éric Rochon, président des Producteurs de pommes du Québec et pomiculteur de la région des Laurentides.

Les différentes variétés de pommes seront disponibles progressivement au fil des prochaines semaines, en fonction de leur arrivée à maturité. Une raison de plus pour visiter régulièrement les vergers, marchés publics et épiceries cet automne!

Deux signatures pour une même mission : valoriser la pomme d'ici

La campagne « Cueille ta pomme » invite la population à vivre une expérience authentique de proximité, en cueillant soi-même ses pommes dans un verger ou en visitant les marchés publics de sa région. Elle célèbre l'achat direct, la fraîcheur locale et le lien humain entre les consommatrices et consommateurs et celles et ceux qui cultivent nos pommes avec passion. Plus d'une centaine de vergers à travers le Québec sont prêts à accueillir le public, et un répertoire complet est accessible sur le site lapommeduquebec.ca/autocueillette.

« La saison des pommes est le moment idéal pour aller à la rencontre de nos productrices et producteurs, que ce soit en explorant un verger ou en découvrant un marché public. Grâce à des plateformes comme lapommeduquebec.ca et Mangeonslocal.ca, il est facile de repérer un site près de chez soi et de soutenir directement l'agriculture québécoise », souligne M. Martin Caron, président général de l'Union des producteurs agricoles.

En parallèle, la marque Pommes Qualité Québec, bien connue des consommatrices et consommateurs en épicerie, continue de garantir des pommes inspectées, traçables et offertes en magasin toute l'année. Grâce à l'entreposage et à un contrôle rigoureux, ces pommes conservent leur fraîcheur jusqu'au printemps. Il suffit de repérer le logo Pommes Qualité Québec sur les sacs ou les autocollants pour faire un choix éclairé, en toute saison.

« Ces deux identités sont complémentaires : l'une met en valeur le contact direct avec la productrice et le producteur, l'autre assure une qualité constante et une accessibilité à l'année. Peu importe où l'on choisit de « cueillir » sa pomme - au verger, au marché ou à l'épicerie - l'important est de savourer une pomme d'ici », souligne Jérôme-Antoine Brunelle, directeur général des Producteurs de pommes du Québec.

Participez au mouvement!

Rendez-vous dans un verger, un marché ou une épicerie près de chez vous pour faire le plein de pommes du Québec

Croquez-la à pleines dents, cuisinez-la en famille ou partagez un moment gourmand

Publiez votre photo ou vidéo avec le mot-clic #CueilleTaPomme pour célébrer les saveurs d'ici et inspirer d'autres gens à faire de même!

Le mot-clic #CueilleTaPomme servira de point de ralliement sur les réseaux sociaux, permettant au public et aux partenaires de partager leur expérience et de faire rayonner les produits d'ici partout au Québec.

Saviez-vous que…

La pomme est l'un des seuls fruits frais cultivés au Québec disponibles à l'année dans les épiceries;

Toutes les pommes, peu importe leur origine, sont récoltées une seule fois par année;

Les pommes se conservent 10 fois plus longtemps au réfrigérateur;

Il faut attendre 3 à 4 ans avant qu'un pommier donne ses premiers fruits.

La richesse de la production pomicole québécoise

Le Québec compte 416 productrices et producteurs de pommes, répartis dans plusieurs régions, qui contribuent à une production annuelle de plus de 235 millions de livres, soit 5,6 millions de minots. Pour la saison 2023-2024, cette production a généré près de 80 millions de dollars en revenus à la ferme, soutenant ainsi l'économie locale et la vitalité des régions agricoles.

Sources : Les Producteurs de pommes du Québec et Institut de la statistique du Québec (ISQ)

_____________________________ 1 Ce projet a été financé par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation dans le cadre de l'Initiative ministérielle Proximité 2024-2026

