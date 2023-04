Le Québec a besoin de plus d'immigrants. Plus de 16 000 emplois à combler en deux jours. Les immigrants seront accueillis à bras ouverts

MONTRÉAL, le 12 avril 2023 /CNW/ - Notre position est claire et demeure la même : le gouvernement du Québec devrait accueillir davantage de nouveaux immigrants afin d'apporter une solution à la pénurie de main-d'œuvre. Ce contexte persiste et on devrait observer une série de mesures pour voir cette situation sociale se résorber.

16 000 emplois à combler en deux jours

Signe que la pénurie de main-d'œuvre persiste, le nombre d'emplois à combler et employeurs présents ne cesse de croître, car le plus gros salon de l'emploi et de la formation continue, aura lieu les 19 et 20 avril prochains au Palais des congrès de Montréal présentera 300 employeurs qui tenteront de combler 16 000 emplois en deux jours. « Au salon d'avril 2018, nous avions 3000 emplois à combler et maintenant cinq ans plus tard ce chiffre a plus que quintuplé » a tenu à souligner monsieur Éric Boutié, directeur de L'Événement Carrières.

Plus de 75% des employeurs croient qu'un candidat qui propose sa candidature à un emploi en personne a plus de chance d'obtenir l'emploi.

Un sondage mené auprès de 300 employeurs de renom qui seront présents nous informe que plus de 75% d'entre eux ont exprimé être en accord pour dire aux candidats que de se déplacer en personne donne un avantage de plus pour leur candidature à un emploi.

C'est connu que dans notre ère numérique et avec la pandémie, la numérisation de notre société s'est grandement accrue. Envoyer sa candidature à travers les sites de recrutement est devenu courant. Mais quel impact a-t-elle véritablement sur les recruteurs ?

Malgré le contexte social d'une pénurie de main-d'œuvre qui est qualifiée depuis longtemps comme chronique et historique au Québec, les employeurs aiment bien rencontrer en personne leurs futurs employés. Certes, plusieurs cherchent à pourvoir des postes le plus rapidement possible, mais de se tromper sur une candidature peut engendrer des coûts et une perte de temps pour les entreprises.

Le contact humain fait toute la différence

« Dans une société où les employeurs priment le savoir-être, se présenter en personne peut permettre aux candidats de se démarquer. Une bonne poignée de main, le regard vif, démontrer de l'intérêt pour le travail à accomplir et une attitude positive sont tous des points déterminants qu'un employeur peut constater lorsqu'il rencontre un candidat en personne versus une candidature qui a été reçue par le biais d'Internet. Une chose demeure : les humains sont ce qu'ils sont et se rencontrer en personne ne se démodera jamais en particulier lorsqu'il s'agit d'engager un employé » a tenu à ajouter monsieur Boutié.

Trouver un emploi et s'intégrer dans la société québécoise

Les immigrants et les personnes des différentes communautés montréalaises arrivées depuis les dernières années au Québec seront accueillis à bras ouverts par les 300 employeurs qui seront présents. Les nouveaux arrivants pourront y être bien conseillés et accompagnés afin de réaliser une démarche efficace pour trouver un emploi. Que ce soit pour se préparer à l'entrevue, faire réviser son CV, recevoir de l'aide pour son profil LinkedIn, obtenir de bons conseils pour réussir une rencontre avec un futur employeur, prendre une photo avec un professionnel ou encore connaître son niveau d'anglais à l'oral et à l'écrit, les experts présents pourront aider gratuitement les intéressés.

Informations pratiques

Mercredi 19 avril de 12 h à 19 h et jeudi 20 avril de 10 h à 18 h au Palais des congrès de Montréal.

Salle 210, 1001 place Jean-Paul-Riopelle, Montréal (Québec) H2Z 1H5.

Métro Place-d'Armes (ligne orange)

En savoir plus : https://ecarrieres.com/fr/evenements/salon-emploi/

