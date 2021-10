KINGSEY FALLS, QC, le 13 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Cascades est heureuse d'annoncer que son quatrième plan de développement durable est lauréat des Prix initiatives circulaires dans la catégorie « Moyenne et grande entreprise », décerné par Québec Circulaire.

Ce concours récompense les initiatives qui redéfinissent les modèles d'affaires, les façons de produire et de consommer, de façon à accélérer la transition vers une économie circulaire au Québec. Le quatrième plan de développement durable de Cascades, lancé au printemps dernier, se voit ainsi reconnu comme porteur de changements en faveur d'un modèle d'affaires circulaire; ses engagements « axés sur les solutions », l'un des quatre grands piliers de son plan, sont notamment à l'origine de cette reconnaissance. En effet, Cascades s'est fixé pour la première fois de son histoire une cible en écoconception : 100 % de ses emballages fabriqués et vendus seront recyclables, compostables ou réutilisables d'ici 2030.

« C'est une immense fierté pour nous d'être reconnus comme propulseurs de progrès en matière d'économie circulaire. Cascades a bâti son modèle d'affaires en étant convaincue que les matières rejetées par les uns pouvaient être utiles à d'autres. Constater l'engouement actuel pour l'économie circulaire partagé par autant d'organisations nous motive à en faire toujours plus en collaboration avec nos clients et partenaires. Nos remercions Québec Circulaire pour ce prix et leur grande contribution à la promotion de l'économie circulaire », a affirmé Mario Plourde, président et chef de la direction de l'entreprise.

Partie prenante importante de la chaîne de récupération et de recyclage en Amérique du Nord, Cascades exploite 17 centres de tri et 83 % des fibres qu'elle intègre à ses produits d'hygiène et d'emballage sont recyclées. Plus de 90 % de ses produits sont actuellement recyclables. L'entreprise détourne de l'enfouissement 2,2 millions de tonnes de fibres annuellement en les intégrant à ses produits fabriqués en Amérique du Nord, évitant ainsi la coupe de plus de 31,7 millions d'arbres. Ce sont également 13 112 tonnes de plastiques recyclés qui ont été utilisées pour la fabrication de ses emballages alimentaires en 2020. Les résidus de fabrication de l'entreprise connaissent une deuxième vie dans une proportion de 80 %, essentiellement en étant réutilisés pour enrichir les sols, fertiliser les terres agricoles ou alimenter les chaudières de biomasse.

Fondée en 1964, Cascades propose des solutions durables, innovantes et créatrices de valeur en matière d'emballage, d'hygiène et de récupération. L'entreprise compte plus de 11 700 femmes et hommes travaillant dans 85 unités d'exploitation situées en Amérique du Nord et en Europe. Sa philosophie de gestion, son expérience d'un demi-siècle dans le recyclage, ses efforts soutenus en recherche et développement sont autant de forces qui lui permettent de créer des produits novateurs pour ses clients tout en contribuant au mieux-être des personnes, des communautés et de la planète. Les actions de Cascades se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole CAS.

