BROSSARD, QC, le 12 mai 2026 /CNW/ - La ville de Brossard et la Cité Universitaire de la Santé Des Femmes (CUSDF) annoncent la mise en place, au Quartier Dix30, d'un projet structurant et novateur qui transformera durablement la santé des femmes au Québec et au-delà.

De gauche à droite : Jean-François Lévesque, président-directeur général de la Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud; Danièle Henkel, sénatrice; Doreen Assaad, mairesse de Brossard; docteur Fabrice Brunet, président du Quartier de l’Innovation en Santé; Sonia Bélanger, ministre de la Santé, ministre responsable des Aînés et des Proches aidant ; et Julie Éthier, leader en chef, Développement économique Longueuil. (Groupe CNW/Ville de Brossard)

Trop longtemps, la santé des femmes a été pensée à travers des approches fragmentées, souvent centrées sur la maladie plutôt que sur la prévention, le maintien de la santé et l'accompagnement global. La CUSDF souhaite changer cette réalité en proposant un modèle plus humain, plus accessible et mieux adapté aux besoins physiques, psychologiques, sociaux et culturels des femmes.

Cette initiative ambitieuse a été imaginée par Fabrice Brunet, qui porte une vision globale, intégrée et novatrice de la santé. Elle est soutenue par l'engagement de l'honorable Danièle Henkel, par le leadership de la Ville de Brossard et de sa mairesse Doreen Assaad, ainsi que par l'appui du Développement économique de l'agglomération de Longueuil, notamment par l'entremise de Julie Ethier. La CUSDF propose un modèle inédit.

La ministre de la Santé, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Sonia Bélanger salue cette démarche portée par le Quartier de l'Innovation en Santé (QIS) et suivra avec intérêt ce projet inspirant.

En réunissant au sein d'un même écosystème les expertises en soins, recherche, prévention, formation, innovation et accompagnement, la CUSDF souhaite mieux répondre aux réalités des femmes à chaque étape de leur vie.

Implantée au Quartier DIX30, la CUSDF prendra forme dans un environnement accessible à tous, bienveillant et dynamique, propice à l'émergence d'un véritable pôle d'excellence dédié à la santé globale des femmes. Ce projet rassembleur souhaite mobiliser tout l'écosystème local et international afin de transformer les connaissances en solutions concrètes.

Au cœur de cette initiative : une conviction forte, les modèles actuels doivent évoluer.

La CUSDF lance aujourd'hui un appel aux partenaires institutionnels, cliniques, universitaires, communautaires, philanthropiques et privés souhaitant contribuer à cette transformation majeure au Québec.

Un appel à bâtir ensemble !

À propos de la Cité Universitaire de la Santé Des Femmes

La Cité Universitaire de la Santé Des Femmes est une initiative innovante visant à repenser les modèles de soins, de recherche, de prévention et de formation en réunissant les expertises essentielles à la santé des femmes au sein d'un même écosystème collaboratif.

Proposition de citation :

« La Cité Universitaire de la Santé Des Femmes (CUSDF) repose sur une vision globale de la santé, définie non pas comme l'absence de maladie, mais comme un équilibre physique, mental, social et culturel qui doit être conserver tout au long de la vie. La CUSDF va développer des expertises pour répondre à ces besoins. » explique Fabrice Brunet, président du Quartier de l'Innovation en Santé.

« Ce partenariat marque un tournant pour Brossard. Il redéfinit la place de la santé au cœur de notre développement et positionne notre ville comme un pôle d'excellence innovant, accessible et connecté. En rassemblant savoir, recherche et services, nous créons un véritable écosystème structurant qui fera de Brossard une référence internationale, au bénéfice direct de la qualité de vie de notre collectivité », souligne Doreen Assaad, mairesse de Brossard.

SOURCE Ville de Brossard

Pour renseignement : Stéfanie Tran, Vice-présidente du Quartier de l'Innovation en Santé (QIS), Cell : 514 983-1247; Colette Ouellet, Directrice des communications de la Direction des communications corporatives et citoyennes de la ville de Brossard, Cell : 263 999-4601