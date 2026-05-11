BROSSARD, QC, le 8 mai 2026 /CNW/ - La Ville de Brossard et la Cité Universitaire de la Santé Des Femmes (CUSDF) invitent les représentants des médias au lancement d'une nouvelle communauté réunissant des intervenants clés des domaines de la santé et académiques qui visent à présenter une nouvelle approche intégrée réunissant soins, recherche et innovation dans un même écosystème afin d'améliorer de façon concrète la santé globale des femmes.

Date : Mardi 12 mai 2026

Heure : 9h00 (accueil à partir de 8h45)

Lieu : Hôtel Alt Quartier DIX30 (15e étage), situé au 6500, boul. de Rome, Brossard (QC)

Cette conférence de presse réunira plusieurs personnalités engagées envers l'avancement de la santé des femmes, dont la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Sonia Bélanger, l'honorable Danièle Henkel, porteuse d'un projet de loi sur la santé des femmes, ainsi que Doreen Assaad, mairesse de Brossard.

Sera également présent Monsieur Fabrice Brunet, fondateur du Quartier de l'innovation en santé (QIS), à l'origine de ce projet porteur qui propose une vision globale, intégrée et novatrice de la santé.

Mme Assaad et Dr Brunet seront disponibles pour des entrevues.

SOURCE Ville de Brossard

Pour renseignement : Stéfanie Tran, Vice-présidente du Quartier de l'Innovation en Santé (QIS), Cell : 514 983-1247; Colette Ouellet, Directrice des communications de la Direction des communications corporatives et citoyennes de la Ville de Brossard, Cell : 263 999-4601