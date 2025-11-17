QUÉBEC, le 17 nov. 2025 /CNW/ - C'est avec fierté que le Protecteur national de l'élève rend publics ses 13 rapports annuels d'activités régionaux 2024-2025.

Le Protecteur national de l'élève (PNE) est l'ombudsman de l'éducation au Québec. En vertu de la Loi sur le protecteur national de l'élève, le protecteur national et les protectrices et protecteurs régionaux de l'élève veillent au respect des droits des élèves du niveau primaire et secondaire, des enfants qui reçoivent un enseignement à la maison -- et de leurs parents -- au regard des services que leur rendent les centres de services scolaires, les commissions scolaires et les établissements d'enseignement privés. Le recours est également accessible aux élèves fréquentant un programme de formation professionnelle ainsi que pour l'éducation générale aux adultes.

Dans l'exercice de leurs rôles, le protecteur national et les protectrices et protecteurs régionaux de l'élève (PRE) sont totalement indépendants des organismes scolaires à l'égard desquels ils interviennent.

Avec bienveillance, équité et rigueur, les PRE traitent les plaintes reçues concernant la qualité des services scolaires, les situations d'intimidation et de violence, ainsi que les plaintes et les signalements en matière d'actes de violence à caractère sexuel. Leurs pouvoirs d'enquête et le caractère confidentiel de leurs interventions leur permettent d'aller au fond des choses. Grâce aux recommandations que les PRE formulent aux organismes scolaires et le suivi qu'ils en font pour veiller à leur implantation, il est possible d'apporter des solutions concrètes aux problèmes constatés et, souvent, de prévenir leur répétition.

Une année bien remplie

Plus de 1,4 million d'élèves, répartis dans quelque 3 098 établissements d'enseignement publics et privés, ainsi que leurs parents, peuvent faire appel aux protectrices et protecteurs régionaux de l'élève au terme de la procédure en trois étapes. Durant l'année scolaire 2024-2025, le Protecteur national de l'élève a traité plus de 4 800 demandes de renseignements ou d'assistance et plus de 1 000 plaintes ou signalements.

Les 13 PRE exerçant à temps plein sont affectés à autant de régions, qui couvrent l'ensemble du territoire québécois, et sont soutenus, lorsque requis, par des PRE intervenant à temps partiel. Par leur concertation constante, les PRE partagent au quotidien leurs expertises variées, au bénéfice premier des élèves et de leurs parents.

Citation

« Chaque jour, nos actions contribuent concrètement à ce que le parcours scolaire des élèves soit de qualité et le plus sécuritaire possible, comme en témoignent de nombreux retours positifs de leur part et de celle de leurs parents. Les données de cette année révèlent une collaboration réelle de la grande majorité des organismes scolaires, et surtout, des taux d'acceptation et d'implantation des recommandations qui sont encourageants. Je demeure convaincu que notre travail d'équipe a un impact significatif et bénéfique pour les élèves et les parents du Québec. »

Me Jean-François Bernier

Protecteur national de l'élève

Quelques données couvrant la période du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025

Numéro et nom de la région Nombre de plaintes et

de signalements reçus Ratio de plaintes par

millier d'élèves Taux de motifs de

plaintes fondés (%) 01 -- Région de la Marée-Montante 43 0,51 44,1 % 02 -- Région des Vastes-Contrées 38 0,45 40,4 % 03 -- Région du Cap-Diamant 63 0,55 42,9 % 04 -- Région des Grandes-Rivières 76 0,67 47,4 % 05 -- Région des Appalaches-et-des-Cantons 61 0,52 44,2 % 06 -- Région des Prairies-et-des-Îles 101 0,80 43,6 % 07 -- Région des Monts-et-des-Labours 120 0,88 37,1 % 08 -- Région du Massif-et-des-Forêts 100 0,84 32,0 % 09 -- Région de la Vallée-de-l'Abondance 239* 2,12 50 % 10 -- Région des Collines-Montérégiennes 85 0,70 46,2 % 11 -- Région du Confluent 35 0,29 19,6 % 12 -- Région du Centre-de-l'Île 63 0,54 39 % 13 -- Région du Lac-et-des-Rapides 53 0,45 24,5 %

* Inclut une plainte multiple totalisant 144 dossiers touchant le même sujet.

Pour consulter les documents complets des Rapports annuels d'activités régionaux 2024-2025, rendez-vous dans notre section Publications sur Quebec.ca.

En tout temps, le PNE encourage parents et élèves à communiquer avec lui si un enjeu relatif aux services scolaires se présente ou si un élève vit une situation pouvant porter atteinte à sa santé, sa sécurité et son bien‑être.

