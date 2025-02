QUÉBEC, le 20 févr. 2025 /CNW/ - C'est avec fierté et un fort sentiment d'accomplissement que le Protecteur national de l'élève rend public son rapport annuel d'activités 2023-2024, le tout premier depuis l'entrée en fonction de l'institution, le 23 août 2023.

Le Protecteur national de l'élève (PNE) est l'ombudsman de l'éducation au Québec. À ce titre, il agit de manière totalement indépendante des organismes scolaires. Conformément à la Loi sur le protecteur national de l'élève, le protecteur national et les protectrices et protecteurs régionaux de l'élève veillent au quotidien au respect des droits des élèves du niveau primaire et secondaire, des enfants qui reçoivent un enseignement à la maison, et de leurs parents, au regard des services que leur rendent les centres de services scolaires, les commissions scolaires et les établissements d'enseignement privés. Le recours est également accessible aux élèves fréquentant un programme de formation professionnelle ainsi que pour l'éducation générale aux adultes.

Avec rigueur, neutralité et impartialité, elles et ils traitent les plaintes reçues à l'égard des services scolaires, concernant des situations d'intimidation et de violence, ainsi que des plaintes et des signalements en matière d'actes de violence à caractère sexuel. Leurs importants pouvoirs d'enquête et les garanties de confidentialité associées aux renseignements recueillis leur permettent d'aller au fond des choses. Les recommandations qu'elles et ils formulent aux organismes scolaires apportent des solutions concrètes aux problèmes constatés et, souvent, préviennent leur répétition.

Une première année fort chargée

Pour l'année 2023-2024, ce sont plus de 1,3 million d'élèves, fréquentant quelque 3126 établissements, et leurs parents qui pouvaient recourir ultimement aux protectrices et protecteurs régionaux de l'élève. Concrètement, cela signifie 3 534 demandes de renseignement et d'assistance et 1 006 plaintes et signalements reçus et traités.

Citation

« Nos services étaient attendus et apportent quotidiennement de réels changements dans le cheminement des élèves à l'école et dans le réseau scolaire, comme en font foi de nombreux témoignages d'élèves et de parents à notre endroit. Je suis confiant que les bases solides que nous avons jetées durant cette première année d'activités nous permettront de consolider l'institution et de continuer à agir concrètement en faveur des élèves et des parents du Québec. »

Me Jean-François Bernier

Protecteur national de l'élève

Statistiques au 30 juin 2024

Entre le 23 août 2023 et le 30 juin 2024, 1 006 plaintes et signalements ont été reçus et traités, dont 447 dossiers étaient terminés au 30 juin. Plus spécifiquement, ces dossiers représentent :

668 motifs de plaintes et de signalements ;

37 % de ces motifs se sont avérés fondés ;

762 recommandations ont été formulées ;

92 % des recommandations formulées ont été acceptées par les organismes scolaires ;

88 % des recommandations acceptées ont été implantées.

Afin de consulter le document complet du Rapport annuel d'activités 2023-2024 et de connaître tous les détails de cette première année d'intervention, rendez-vous dans notre section Publications sur Quebec.ca.

En tout temps, le PNE encourage parents et élèves à communiquer avec lui si un enjeu relatif aux services scolaires se présente ou si un élève vit une situation pouvant porter atteinte à sa santé, sa sécurité et son bien‑être.

Pour porter plainte, faire un signalement ou pour toute autre question :

