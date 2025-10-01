LanzaJet a reçu une dotation du ministère des transports du Royaume-Uni à hauteur de 13 millions de dollars (la plus importante allocation de ce cycle) pour soutenir la prochaine phase de développement du projet de carburant d'aviation durable de LanzaJet dans le Teesside

TEESSIDE, Royaume-Uni, 1er octobre 2025 /CNW/ -- LanzaJet, Inc., chef de file de la technologie des carburants de prochaine génération et producteur de carburants durables, a reçu plus de 13 millions de dollars (10 millions de livres sterling) du fonds pour les carburants avancés du ministère des transports du Royaume-Uni pour accélérer le développement du projet Speedbird, une grande bioraffinerie de carburant d'aviation durable (SAF) située dans le Teesside, au Royaume-Uni, principalement conçue pour l'investisseur de LanzaJet et British Airways, consommateur de SAF.

Cette dotation appuiera la prochaine phase des travaux du projet Speedbird à mesure qu'il progresse vers l'ingénierie de base, et marque une étape clé dans la création de l'une des premières installations de production, à partir de déchets, d'éthanol d'aviation durable à l'échelle commerciale au Royaume-Uni. Parmi les projets sélectionnés lors de ce tour de financement du fonds pour les carburants avancés, le projet Speedbird a reçu le prix le plus important, qui souligne les avancées de LanzaJet dans le secteur des carburants d'aviation durables, la maturité du projet et la volonté du Royaume-Uni d'aller au-delà des essais pilotes pour atteindre le déploiement industriel.

Le projet Speedbird vise à transformer le secteur de l'aviation en produisant du carburant d'aviation durable à partir d'éthanol à bas carbone grâce à la technologie brevetée et entièrement intégrée de LanzaJet, qui consiste à fabriquer du carburant d'aviation à base d'alcool. La solution de LanzaJet intègre la technologie de transformation de l'éthanol en éthylène Hummingbird® de Technip Energies, sous licence du projet Speedbird, et qui est déployée pour la première fois à l'échelle de la démonstration commerciale dans les installations Freedom Pines Fuels de LanzaJet en Géorgie, aux États-Unis.

Une fois que le projet Speedbird sera opérationnel, l'installation devrait produire chaque année plus de 30 millions de gallons (environ 90 kilotonnes) de carburants durables à partir d'éthanol à bas carbone, ce qui réduira considérablement les émissions de gaz à effet de serre pendant le cycle de vie par rapport au carburant d'aviation fossile traditionnel.

« Nous sommes convaincus depuis longtemps que la création d'une nouvelle industrie exige un partenariat entre les secteurs public et privé. Nous sommes fiers de collaborer avec le ministère des transports du Royaume-Uni pour faire progresser le projet Speedbird : une initiative de premier plan propice au développement des carburants d'aviation durables au Royaume-Uni », a déclaré Jimmy Samartzis, directeur général de LanzaJet. « Ce soutien témoigne de la confiance dans LanzaJet, chef de file en matière de carburants d'aviation durables, dans notre technologie de transformation de l'alcool en carburant d'aviation et dans le rôle crucial de l'éthanol d'aviation durable pour la croissance économique, la création d'emplois et la décarbonation du transport aérien. Le projet Speedbird est essentiel à la construction d'un secteur national des carburants d'aviation durables au Royaume-Uni ainsi qu'à la promotion de possibilités et de perspectives d'innovation dans la région. Nous remercions le ministère des transports du Royaume-Uni pour son impulsion en vue d'accélérer la transition vers une aviation carboneutre. »

Le projet s'inscrit en cohérence avec la mission du gouvernement du Royaume-Uni dans le domaine des carburants d'aviation durables, qui exige que 10 % des carburants d'aviation consommés au Royaume-Uni proviennent de sources durables d'ici à 2030.

Située au cœur du Teesside, l'usine de LanzaJet génèrera en outre par son activité des avantages régionaux notables : elle créera des centaines d'emplois, stimulera l'économie locale et contribuera à faire de la région une plaque tournante de l'énergie propre. En ancrant le projet dans le Teesside, LanzaJet participe à la construction de l'écosystème élargi des carburants durables, qui relie fournisseurs locaux de matières premières, producteurs d'énergie renouvelable et partenaires de stockage ou de distribution. Le projet soutient ainsi la stratégie globale de carboneutralité du Royaume-Uni et l'ambition du gouvernement : imposer le pays comme un acteur majeur des carburants d'aviation durables au niveau mondial.

Ce dernier jalon témoigne que LanzaJet continue de mener l'expansion des carburants durables à l'échelle mondiale, en combinant innovation technologique, expérience opérationnelle et partenariats profonds pour décarboner l'aviation à un rythme soutenu.

À propos de LanzaJet

Chef de file de la technologie des carburants de remplacement, LanzaJet a mis au point la technologie brevetée de conversion d'alcool en carburant d'aviation à base d'éthanol. LanzaJet crée des possibilités pour les générations futures en accélérant la production et le déploiement de carburant d'aviation durable et d'autres technologies de carburants de remplacement indispensables à la transformation de l'économie mondiale. L'année dernière, la société LanzaJet figurait sur la liste TIME100 des entreprises les plus influentes et a été nommée étoile montante de l'année par S&P Global. Lauréate du prix « Platts Global Energy Award » pour l'étoile montante de l'année 2024, c'était également l'une des 15 entreprises de technologie climatique à suivre en 2024 selon le MIT. De plus amples renseignements sont disponibles à l'adresse https://www.lanzajet.com/.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2709678/lanzajet_logo_black_Logo.jpg

SOURCE LanzaJet, Inc.

PERSONNE-RESSOURCE : Meg Whitty, [email protected]