Le projet Production de vidéoclips (PDV) contribue à concrétiser les visions d'artistes

RBC et l'Académie canadienne du cinéma et de la télévision accordent 11 bourses à des artistes canadiens émergents

TORONTO, le 23 janv. 2020 /CNW/ - RBC et l'Académie canadienne du cinéma et de la télévision ont annoncé aujourd'hui les noms des 11 lauréats d'une bourse de la troisième ronde du projet PDV. À ce jour, il s'agit du plus grand nombre de bourses accordées au cours d'une même ronde. Le programme, une initiative conjointe de RBCxMusique et du prix Prism, offre à des musiciens et à des cinéastes canadiens émergents le soutien nécessaire pour créer et produire des vidéoclips.

En plus de bénéficier d'un financement au moyen des bourses du projet PDV, les artistes peuvent profiter de possibilités de mentorat et de réseautage avec des professionnels de l'industrie. Au cours de sa première année, le projet PDV a animé de nombreuses activités, dont une fête de lancement, un petit-déjeuner de réseautage à la maison du cinéma Bell Lightbox du TIFF à Toronto, et plusieurs ateliers et rencontres à la conférence BreakOut West à Whitehorse. En outre, il a organisé à l'intention des candidats non retenus une activité de réseautage et d'apprentissage pour leur offrir des conseils sur le développement de projets de vidéoclip.

« Le projet PDV, qui en est à sa deuxième année, nous a permis de voir se concrétiser des projets de vidéoclip d'artistes lauréats d'une bourse, ce qui est vraiment inspirant et stimulant, a déclaré Matt McGlynn, vice-président, Marketing de la marque, RBC. Nous sommes ravis de poursuivre notre collaboration avec nos partenaires de l'Académie canadienne du cinéma et de la télévision, et avons hâte de voir comment ces nouvelles idées originales prendront forme. »

Depuis sa création en 2018, le projet PDV a reçu près de 1 000 projets de vidéoclip d'artistes de tout le Canada et a accordé 28 bourses à des artistes émergents, ce qui a contribué à la création de 12 vidéoclips. D'autres vidéoclips seront lancés plus tard cette année.

« Recevoir une bourse du projet PDV nous a permis de concrétiser ce qui n'était pour nous qu'un rêve, a déclaré Jordan Klassen, artiste de Vancouver et lauréat de la première ronde du projet PDV.

Les contraintes budgétaires sont l'un des principaux obstacles à la réalisation d'un projet artistique d'envergure, et le projet PDV nous a donné une occasion unique de réaliser le vidéoclip que nous avions imaginé. Ce programme permet à des artistes canadiens comme moi de collaborer avec des cinéastes de talent qui, autrement, n'auraient peut-être pas eu le financement nécessaire pour mener à bien leur projet. »

Le vidéoclip Virtuous Circle de Jordan Klassen, réalisé par Farhad Ghaderi et produit par Shelby Manton, s'est récemment distingué sur la scène internationale en étant nommé dans la catégorie Best Alternative Video - International des prix UK Music Video Awards 2019.

« À chaque ronde, nous avons reçu un grand nombre de candidatures originales et intéressantes de l'ensemble du pays, a déclaré Louis Calabro, vice-président, programmation, Académie canadienne du cinéma et de la télévision. Il est évident que le milieu canadien du vidéoclip regorge de talent et de créativité. Nous sommes ravis d'aider les 11 équipes exceptionnelles de la dernière ronde à concrétiser leurs visions. »

La liste des lauréats de la troisième ronde couvre une grande variété de genres musicaux et de styles cinématographiques. Ces lauréats, sélectionnés par un jury de professionnels de l'industrie, sont les suivants :

« Je suis extrêmement heureux de recevoir ce financement du projet PDV. Depuis un an, j'essaie de trouver un moyen de réaliser ma vision, a déclaré Prince Josh, DJ de Toronto et lauréat d'une bourse de la troisième ronde du projet PDV. C'est vraiment une chance formidable de pouvoir mettre en valeur une partie de ma culture, qui est généralement sous-représentée dans les médias. »

Le projet PDV s'inscrit dans le cadre du projet Artistes émergents RBC, qui contribue à épauler aujourd'hui les talents de demain et appuie des organismes qui offrent aux artistes canadiens les meilleures chances de faire avancer leur carrière.

Depuis 2015, plus de 11 000 artistes ont reçu du soutien par l'intermédiaire de ces programmes.

Les prochaines candidatures seront acceptées à compter du 15 mai 2020. Pour en savoir plus, allez au www.projetpdv.ca.

RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 85 000 employés qui concrétisent notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation qui nous permet d'offrir des expériences exceptionnelles à nos 17 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 34 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site rbc.com/collectivite-impact-social.

L'Académie canadienne du cinéma et de la télévision

L'Académie canadienne du cinéma et de la télévision est la plus importante association professionnelle nationale sans but lucratif au Canada. Elle est vouée à la promotion, à la reconnaissance et à la célébration des talents canadiens dans les secteurs du cinéma, de la télévision et des médias numériques. Elle compte plus de 4 500 membres, dont des figures emblématiques et des professionnels chevronnés, ainsi que des artistes émergents et des étudiants. Elle offre des programmes de perfectionnement professionnel et des occasions de réseautage qui favorisent la croissance, l'inclusion et le mentorat au sein du secteur.

Pour en savoir plus sur l'adhésion et la programmation, allez à academie.ca.

