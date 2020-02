Le projet Plane of Reconciliation rend hommage aux Autochtones dans les Forces armées canadiennes

COMOX, BC, le 10 févr. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, a annoncé l'attribution d'une contribution de 13 500 $ à la Commission de l'aéroport de Comox Valley dans le cadre du Programme de partenariat pour la commémoration, à l'appui du projet Plane of Reconciliation.

Dans le cadre de ce projet, l'aéroport de Comox Valley a récemment installé, au‑dessus de sa salle d'embarquement, une réplique d'un biplan Nieuport de la Première Guerre mondiale donnée par le regretté capitaine David Freeman, pilote de longue date et passionné d'aviation. Le 9 avril 2017, M. Freeman et le groupe Vimy Flight, comptant des membres partout au Canada, ont fait voler des répliques de biplans Nieuport au‑dessus de la crête de Vimy.

Monsieur Freeman souhaitait qu'on honore les contributions et les sacrifices des Autochtones et de tous les vétérans canadiens en exposant cet avion. Inspiré par l'insigne d'unité de la Base des Forces canadiennes Comox, il a demandé que l'emblème de Puntledge, l'oiseau‑tonnerre, soit ajouté à l'installation.

L'insigne d'origine, conçue en consultation avec le chef des K'ómoks Andy Frank et le chef Mungo Martin au début des années 1960, a été recréée par l'arrière‑petit‑fils du chef Mungo Martin - le chef héréditaire « walas `Namugwis » David Mungo Knox - pour ce projet. Elle peut maintenant être admirée sur l'avion, à côté d'une dédicace à l'intention de M. Freeman, par les quelque 400 000 personnes qui transitent chaque année par l'aéroport de Comox Valley.

« Les Autochtones ont une longue tradition de service militaire pour notre pays et peuvent en être fiers. Je suis heureux d'annoncer notre appui à un projet de commémoration aussi significatif, qui symbolise la réconciliation et la commémoration, raconte l'histoire des Autochtones et témoigne des sacrifices exceptionnels qu'ils ont faits au service du Canada. »

L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

« Ce projet n'aurait pas été possible sans la contribution du capitaine David Freeman, le bureau de la députée Rachel Blaney, les nombreux bénévoles et le soutien d'Anciens Combattants Canada. Nous sommes reconnaissants d'avoir l'occasion de mettre en valeur l'histoire de l'aviation canadienne, tout en soulignant les contributions importantes de la Première Nation des K'ómoks dans cette exposition commune. »

Alex Robertson, président-directeur général de l'aéroport de Comox Valley

Les organismes qui planifient une activité ou un projet de commémoration dans leur collectivité sont invités à présenter une demande de financement à Anciens Combattants Canada dans le cadre du Programme de partenariat pour la commémoration.

