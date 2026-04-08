MONTRÉAL, le 8 avril 2026 /CNW/ - Animés par une volonté commune d'augmenter l'offre de logements, les gouvernements du Canada et du Québec ont renforcé leur collaboration en janvier afin d'accélérer la construction résidentielle et de soutenir le développement communautaire. Grâce à un protocole d'entente visant à guider le déploiement harmonisé de Maisons Canada au Québec, dans le respect des priorités et des compétences provinciales, les deux gouvernements livrent maintenant des résultats concrets en s'associant pour soutenir près de 865 nouveaux logements abordables partout dans la province, représentant un investissement total de 200 millions de dollars.

Aujourd'hui, l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, Céline Haytayan, adjointe parlementaire du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (volets intelligence artificielle, quantique, sciences et innovation) et députée de Laval-des-Rapides, au nom des gouvernements du Canada et du Québec, ont annoncé la sélection du projet Lakou pataj, qui permettra la réalisation de nouveaux logements destinés à répondre aux besoins importants en habitation dans la communauté de Montréal.

Le projet Lakou pataj, dont le coût de réalisation est estimé à 31,4 millions de dollars, vise la création de 33 logements de transition avec services de soutien destinés à des personnes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir. Le projet contribuera à améliorer l'accès à des logements de qualité, sécuritaires et durables pour les ménages à revenu faible ou modeste. La réalisation de ce projet repose sur un investissement conjoint des gouvernements du Canada et du Québec, ainsi que sur l'appui de partenaires communautaires et le soutien financier de la Ville de Montréal.

Le projet s'inscrit dans les efforts concertés déployés par les deux ordres de gouvernements afin d'accélérer la construction de logements abordables et de soutenir le développement de collectivités inclusives et durables partout au Québec.

Citations:

« Nous savons que les déterminants sociaux de la santé, comme le logement, le revenu et le soutien communautaire, jouent un rôle déterminant dans la santé physique et mentale. Lakou pataj est un excellent exemple de ce que nous pouvons accomplir lorsque tous les ordres de gouvernement et le milieu communautaire travaillent ensemble, avec un objectif commun. »

-- L'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé

« Le Québec tient à ce que l'accélération de la construction de logements sociaux et abordables sur son territoire se poursuive. L'annonce d'aujourd'hui prouve que nous sommes capables de faire preuve d'agilité et de diligence pour donner suite à des projets sans compromettre notre droit de regard dans un champ de compétence qui nous appartient. Un peu plus de deux mois après un accord sur un mécanisme de sélection des projets, nous voilà en mesure de confirmer la sélection d'un projet communautaire d'importance à Montréal. Je suis très fière de notre capacité à déployer rapidement ces investissements sur le terrain pour le bénéfice des ménages québécois. »

-- Caroline Proulx, ministre responsable de l'habitation et ministre responsable de la Condition féminine

« Je suis très heureuse de constater que le protocole d'entente convenu entre les gouvernements du Québec et du Canada en début d'année porte déjà ses fruits. Le projet de Lakou pataj permettra à des personnes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir de bénéficier d'un toit et de soutien. Je félicite le Bureau de la communauté haïtienne de Montréal, porteur de ce magnifique projet humain, et je remercie l'ensemble de nos partenaires. »

-- Céline Haytayan, adjointe parlementaire du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (volets intelligence artificielle, quantique, sciences et innovation) et député de Laval-des-Rapides

« On le sait, Montréal traverse une crise double : de l'itinérance et de logement, qui sont étroitement liées. Avec des projets comme celui de Lakou Pataj, on agit concrètement pour sortir des Montréalaises et des Montréalais de la rue de façon permanente et surtout, agir avant qu'ils s'y trouvent. Ce qui est important, c'est que chacun ait un soutien adapté à ses besoins et retrouve sa place au sein de la communauté. Pour y arriver, on doit travailler main dans la main avec tous nos partenaires et organismes sur le terrain. »

-- Claude Pinard, président du comité exécutif de la Ville de Montréal et responsable de l'itinérance

« Maisons Canada a pour mission d'accélérer la réalisation, à grande échelle, de logements abordables, en particulier pour les communautés qui font face aux besoins les plus pressants. Cette collaboration avec le Québec met en lumière les retombées d'un alignement étroit entre les gouvernements fédéral et provincial, fondé sur des partenariats solides avec les organismes communautaires. Par l'entremise de ces projets, nous contribuons à créer des milieux de vie sécuritaires et avec services de soutien pour des personnes aînées, des femmes vivant des situations de violence, ainsi que des personnes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir. Il s'agit d'un travail concerté, axé sur les résultats, qui est au cœur même de notre mandat. »

-- Ana Bailão, présidente-directrice générale de Maisons Canada

« La Société d'habitation du Québec est fière de jouer un rôle important dans la mise en œuvre des moyens mis en place par les gouvernements pour augmenter l'offre de logements sociaux et abordables au Québec. Nous allons déployer les efforts requis pour que ces investissements se traduisent rapidement en nouveaux logements prêts à être occupés par des ménages dans le besoin. »

-- Jean Martel, président-directeur général de la Société d'habitation du Québec

« Le projet Lakou pataj répond à une réalité documentée et trop longtemps sous-financée : les jeunes femmes issues des communautés noires et immigrantes figurent parmi les personnes les plus vulnérables à l'itinérance, et parmi celles qui accèdent le moins aux ressources disponibles. L'instabilité résidentielle est un déterminant majeur de la santé -- elle fragilise durablement le parcours de vie de celles qui la vivent. Grâce à cet investissement conjoint du Canada et du Québec, des jeunes femmes auront accès à un logement de transition sécuritaire et à des services d'accompagnement global. Lakou pataj est un projet mobilisateur, né au sein du Bureau de la communauté haïtienne de Montréal (BCHM) et porté pour l'ensemble de la population. Nous sommes reconnaissants envers tous les bénévoles, les partenaires et tous les acteurs qui ont cru en sa valeur et fiers de le voir aujourd'hui reconnu à la hauteur de son ambition. »

-- Ruth Pierre-Paul, directrice générale du Bureau de la communauté haïtienne de Montréal

« Quel bonheur de voir le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec à la même table pour un projet d'innovation sociale unique au pays. LAKOU, le village du BCHM va littéralement transformer des vies en accompagnant des jeunes femmes issues de la DPJ dans leurs premiers moments de vie adulte. L'équipe du BCHM a été extraordinaire, c'est un joyau montréalais qui inspire bien au-delà des frontières de la métropole et du Québec. »

-- Manuel Mathieu et Dominique Anglade, co-présidents de campagne du projet, Bureau de la communauté haïtienne de Montréal

Faits en bref

Le projet Lakou pataj, situé à Montréal, représente un investissement total estimé à 31,4 millions de dollars, et est rendu possible grâce à la contribution de plusieurs partenaires fédéraux, provinciaux, municipaux et communautaires.

Le Bureau de la communauté haïtienne de Montréal coordonnera la réalisation de ce projet.

Lancée le 14 septembre 2025, Maisons Canada est la nouvelle agence fédérale du Canada qui se consacre au financement et à la construction de logements abordables à grande échelle.

En janvier 2026, le Canada et le Québec ont signé un Protocole d'entente établissant les principes de la collaboration pour le déploiement de Maisons Canada au Québec. Dans le cadre de cette entente, les deux gouvernements ont créé une Table de collaboration conjointe afin de coordonner le financement et le travail des partenaires fédéraux, provinciaux, municipaux et communautaires et de simplifier les processus d'approbation.

Le projet annoncé aujourd'hui sera réalisé dans le cadre du Programme d'habitation abordable Québec (PHAQ) qui bénéficie d'un financement fédéral par l'entremise de Maisons Canada.

Le projet annoncé aujourd'hui fait partie d'un ensemble de 18 projets approuvés à travers le Québec, annoncés dans le cadre du partenariat Canada-Québec visant à livrer des centaines de nouveaux logements abordables, de soutien et transitoires afin de répondre aux besoins urgents en habitation.

Le financement fédéral est subordonné à la signature d'ententes de contribution avec les promoteurs, et le financement du Québec sera versé conformément aux processus d'approbation habituels.

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

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