Le projet du corridor du pont Samuel-De Champlain est presque terminé

MONTRÉAL, le 28 oct. 2019 /CNW/ - Signature sur le Saint-Laurent (SSL), le consortium chargé de la construction et de l'exploitation du corridor du pont Samuel-De Champlain, a présenté aujourd'hui une mise à jour de l'état des éléments restants du projet. Le corridor comprend le pont Samuel-De Champlain, le pont de l'Île-des-Sœurs et les tronçons fédéraux de l'autoroute 15 et de l'autoroute 10 reliant le nouveau pont au réseau de transport du Grand Montréal.

SSL a souligné les progrès importants accomplis depuis l'ouverture du pont à la circulation l'été dernier. Toutefois, SSL a confirmé qu'il ne serait pas en mesure d'achever tous les éléments restants du corridor d'ici le 31 octobre. SSL a indiqué que tous les éléments restants seraient livrés d'ici la fin de l'automne, à l'exception des travaux de finition difficiles à effectuer en hiver, tels que les retouches de peinture et les aménagements paysagers.

D'importants progrès ont été réalisés sur le couloir central du pont qui sera utilisé pour le Réseau express métropolitain ainsi que pour tester le système d'éclairage architectural du pont. Sur l'autoroute 15 Nord, la circulation est maintenant ouverte sur deux des trois voies entre Île-des-Sœurs et Atwater, et un certain nombre de points d'accès reconfigurés au corridor ont été rouverts.

Les travaux ont également progressé sur sur la piste multifonctionnelle qui offrira à l'année un passage sécurisé pour les piétons et les cyclistes. La dernière connexion de la nouvelle voie au réseau de transport actif de la région aura lieu dans les prochaines semaines afin de l'ouvrir au public plus tard cet automne.

Faits en bref

Le pont Samuel-De Champlain a été officiellement inauguré le 28 juin 2019.

a été officiellement inauguré le 28 juin 2019. Le nouveau pont de l'Île-des-Sœurs, qui relie Montréal et l'Île-des-Sœurs dans le corridor du pont Samuel-De Champlain , a été ouvert à la circulation le 12 novembre 2018. Sa piste multifonctionnelle est accessible aux piétons et aux cyclistes.

Liens connexes

Déclaration de Signature sur le Saint-Laurent sur l'état du corridor du pont Samuel-De Champlain : https://www.nouveauchamplain.ca/2019/10/mise-a-jour-sur-le-projet-de-corridor-du-pont-samuel-de-champlain/

Pour en savoir plus sur le projet du nouveau pont Champlain : https://www.infrastructure.gc.ca/nbsl-npsl/index-fra.html https://www.nouveauchamplain.ca/

Twitter: @INFC_fra

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Infrastructure Canada : 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : media@infc.gc.ca

Related Links

www.infrastructure.gc.ca