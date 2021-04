Le projet du Centre récréatif Lachine Ouest remporte le vote populaire du Programme de soutien aux initiatives citoyennes de Lachine

MONTRÉAL, ARRONDISSEMENT DE LACHINE, le 30 avril 2021 /CNW Telbec/ - Le projet ayant obtenu le plus grand nombre de votes de citoyens dans le cadre du Programme de soutien aux initiatives citoyennes de l'Arrondissement de Lachine en 2021 est Aménagement et verdissement des abords de la piscine du CRLO de la rue Victoria. Ce projet, soumis par le Centre récréatif Lachine Ouest, veut créer des zones d'ombre, de repos et d'intimité sur le domaine public près de la piscine et de la piste cyclable limitrophe. La plantation d'arbres, la pose de bannières semi-transparentes sur la clôture et l'ajout de mobilier urbain font partie de la proposition de 23 825 $ qui sera réalisée de concert avec la Direction des travaux publics de l'Arrondissement.

« Cette 3e édition du Programme de soutien aux initiatives citoyennes s'est démarquée par un nombre record de huit excellents projets citoyens soumis au vote populaire. C'est avec beaucoup de reconnaissance que nous remercions tous les participants pour leur implication qui témoigne de cette volonté commune de rendre agréable nos quartiers. Félicitations à la piscine CRLO qui a été le projet le plus désiré cette année. C'est d'ailleurs un beau concours de circonstances qui permettra de verdir et d'embellir le site de la piscine pour son 70e anniversaire », a déclaré Maja Vodanovic, mairesse de Lachine.

La piscine du Centre récréatif Lachine Ouest accueille annuellement 750 citoyens pour de la baignade libre. Des entraînements en natation, plongeon et nage synchronisée sont offerts par cet organisme à but non lucratif reconnu par l'Arrondissement.

Un budget participatif rassembleur

Pour une troisième année, le Programme de soutien aux initiatives citoyennes de Lachine invitait les organismes à but non lucratif à proposer des projets rassembleurs en lien avec la vie culturelle, communautaire ou sportive. Les citoyens désirant soumettre un projet devaient créer un pont avec un organisme reconnu par l'Arrondissement. En 2021, un nombre record de huit projets se sont qualifiés pour être soumis au choix du public et près de 1 500 citoyens ont voté pour leur projet favori.

