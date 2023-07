Le Regroupement de personnes expropriées de Forillon et leur descendance, des membres des familles expropriées, la communauté ainsi que Parcs Canada se sont réunis pour souligner la mise en œuvre du projet d'hébergement patrimonial de Grande-Grave.

GASPÉ, QC, le 17 juill. 2023 /CNW/ - Un événement communautaire rassemblant plus de 100 personnes a eu lieu hier au parc national Forillon afin de souligner la mise en œuvre du projet d'hébergement patrimonial de Grande-Grave. À quelques mois des premiers travaux d'envergure sur le chantier, le rassemblement est venu confirmer cette étape importante et surtout, mettre en lumière la précieuse collaboration entre le Regroupement de personnes expropriées de Forillon et leur descendance, les membres des familles expropriées du secteur de Grande-Grave et Parcs Canada. Cette revitalisation tant attendue de Grande-Grave comprend la conservation et la mise en valeur de plusieurs bâtiments patrimoniaux, la commémoration de l'histoire des familles expropriées et la création d'une offre d'hébergement distinctive pour les visiteurs dans ce secteur du parc national.

Cet événement fût donc l'occasion de réunir les familles expropriées, de discuter du projet d'hébergement patrimonial et de communiquer l'état d'avancement de ce dernier. Tout a d'ailleurs été mis en place afin que cet événement soit significatif pour les familles qui ont été expropriées du secteur de Grande-Grave, particulièrement celles qui ont habité les maisons visées par le projet. Pour ce faire, Parcs Canada a travaillé de près avec des descendants, dont les Gavey, afin de proposer un événement qui soit à leur image. Des membres de ces familles présents venaient de partout au pays, dont de la Colombie-Britannique et de l'Alberta. Les gens ont pu échanger et prendre le temps de se souvenir de l'époque où ils habitaient Grande-Grave lors d'un après-midi empreint de musique, de souvenirs et d'hommage à ces familles.

En novembre 2022, l'honorable Diane Lebouthillier, ministre du Revenu national et députée de Gaspésie--Les Îles-de-la-Madeleine, au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, a confirmé l'engagement du gouvernement du Canada à revitaliser le secteur patrimonial de Grande-Grave. Le financement fédéral de près de 9,8 millions de dollars alors annoncé sert à la conservation et à la mise en valeur de plusieurs édifices patrimoniaux, dont quatre maisons : Elias Gavey, Daniel Gavey, Joseph Gavey et Charles-Philip Bartlett.

Les bâtiments de Grande-Grave figurent parmi les derniers témoins de la vie de ce village avant la création du parc national Forillon. Ils offrent l'occasion de commémorer les familles expropriées qui y vivaient au moment de la création du parc. Développé en étroite collaboration avec le Regroupement de personnes expropriées de Forillon et leur descendance et des membres des familles expropriées du secteur ainsi que Parcs Canada, ce projet d'hébergement patrimonial permettra de conserver ces bâtiments patrimoniaux, tout en proposant une expérience significative pour les visiteurs qui pourront en apprendre davantage sur notre histoire, y compris les épisodes difficiles de notre passé.

En juin 1970, Forillon devient le premier parc national du Québec au sein du réseau canadien. Situé à l'extrémité est de la péninsule gaspésienne, le parc national Forillon assure la sauvegarde d'un territoire de 244,8 km2, incluant une bande marine de plus de 150 m de largeur (4,4 km2).

de largeur (4,4 km2). Ce projet détient l'appui d'une douzaine d'organismes du milieu, incluant l'Association touristique régionale de la Gaspésie, Destination Gaspé, ainsi que le Regroupement de personnes expropriées de Forillon et leur descendance.

Le secteur patrimonial de Grande-Grave est un lieu idéal pour mettre en valeur le riche patrimoine culturel de Forillon et commémorer les anciens résidants de cette région. Parcs Canada a développé, en concertation avec le milieu et les familles expropriées, un projet unique de sauvegarde et de mise en valeur qui vise à attribuer aux maisons de Grande-Grave une vocation d'hébergement de type « chalet patrimonial ».

Parcs Canada est responsable de l'une des plus grandes collections de biens du gouvernement fédéral et, à ce titre, gère une variété de biens bâtis, dans 47 parcs nationaux, un parc urbain national, cinq aires marines nationales de conservation, 171 lieux historiques nationaux et neuf canaux patrimoniaux.

Le vaste portefeuille d'infrastructures de Parcs Canada compte plus de 18 500 biens bâtis tels que des autoroutes, des ponts, des barrages et d'autres infrastructures maritimes, des bâtiments historiques et des fortifications, des installations de traitement de l'eau et des eaux usées, des terrains de camping, des centres d'accueil et des bâtiments et complexes opérationnels.

Depuis 2015, le programme d'investissements fédéraux dans l'infrastructure a permis à Parcs Canada d'améliorer l'état d'environ 5 000 biens dans tout le pays. Ces améliorations permettent de garantir la sécurité publique, la qualité, la fiabilité et l'inclusion de l'offre aux visiteurs, et d'intégrer des technologies vertes et la résilience climatique, tout en rapprochant les Canadiennes et les Canadiens de la nature et de l'histoire.

