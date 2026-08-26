MONTRÉAL, le 26 août 2026 /CNW/ -- Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), en partenariat avec le Théâtre du Rideau Vert, est heureux de dévoiler le projet retenu dans le cadre de la première résidence de recherche et création destinée exclusivement aux artistes sourds et sourdes ou en situation de handicap.

Le projet de Marie-Pierre Petit sélectionné pour la première résidence du CALQ au Théâtre du Rideau Vert. © Emilie Peltier

Le projet de Marie-Pierre Petit, intitulé La scène renversée : l'histoire des Sourds en LSQ, a été retenu par un comité de sélection à la suite de l'appel de candidatures lancé au printemps 2026. Les membres du comité ont été séduits par la qualité et la clarté de la proposition, de même que par sa volonté de faire de la langue des signes québécoise (LSQ) le point d'ancrage de la création. Ils ont souligné la pertinence de cette démarche rassembleuse, qui favorise la rencontre entre les communautés sourdes et entendantes, tout en mettant en lumière des réalités encore peu représentées sur les scènes théâtrales.

Grâce à une bourse de 30 000 $ accordée par le CALQ et à l'accompagnement professionnel offert par le Théâtre du Rideau Vert, l'artiste bénéficiera d'une résidence de cinq mois à l'hiver 2027 pour lui permettre de poursuivre le développement de son projet, tout en ayant accès aux locaux, aux ressources et à l'expertise de l'équipe du théâtre.

Inscrite dans le Plan d'action du CALQ à l'égard des personnes handicapées, cette résidence constitue la première itération d'une entente de deux ans entre le CALQ et le Théâtre du Rideau Vert. Un second appel de candidatures suivra à l'hiver 2027.

Le projet sélectionné

Avec La scène renversée : l'histoire des Sourds en LSQ, Marie-Pierre Petit souhaite créer une œuvre théâtrale originale en LSQ qui mettra en lumière l'histoire, la culture et la mémoire des personnes sourdes. En plaçant la LSQ au cœur même du processus de création, le projet propose un renversement du rapport habituel à l'accessibilité, celle-ci étant réfléchie pour les publics entendants à partir d'une œuvre conçue d'abord pour les communautés sourdes. Puisant dans les récits, les luttes et les expériences vécues des personnes sourdes, cette démarche de recherche et création donnera lieu à une dramaturgie visuelle explorant les liens entre langue, identité, mémoire collective et transmission culturelle.

Biographie de l'artiste

Marie-Pierre Petit, alias Pafolie, est une artiste québécoise qui œuvre depuis plus de 30 ans dans les arts de la scène. Sourde de naissance et issue d'une famille Sourde, elle découvre très jeune la clown-magie de la scène grâce à son père, le clown Pafou, qui l'inspire à créer son propre personnage : le clown Pafolie. Profondément engagée envers la communauté Sourde et la valorisation de la LSQ, sa langue maternelle, elle développe une pratique artistique axée sur la rencontre, l'accessibilité et le dialogue entre les publics sourds et entendants.

Formée en théâtre clownesque à l'école Clown Comédie de Francine Côté, elle a poursuivi son perfectionnement auprès de Maxim Fomitchev, clown Sourd du Cirque du Soleil, puis avec la metteuse en scène Soizick Hébert dans le cadre d'un accompagnement artistique de 2022 à 2024. Elle a notamment travaillé comme clown thérapeutique en CHSLD et participé à la tournée du spectacle Sourd comme ça, consacré à la sensibilisation à la surdité. Créatrice de projets originaux, dont Lumina, réunissant cinq clowns Sourds, elle a également été interprète-comédienne en LSQ dans À toi, pour toujours, ta Marie-Lou au Théâtre du Rideau Vert. Elle est aussi conteuse en LSQ et enseignante chez Eversa.

À propos du Théâtre du Rideau Vert

Le Théâtre du Rideau Vert produit et diffuse des œuvres québécoises et internationales qui explorent l'existence humaine à travers des histoires rassembleuses et de grands personnages incontournables. L'interprète en est le moteur de création. Depuis sa fondation, le Théâtre du Rideau Vert s'engage à rejoindre tous les publics, notamment par ses tournées dans les salles régionales du Québec, son programme d'accessibilité et ses activités de médiation.

À propos du CALQ

Le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des œuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le CALQ soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

Liens :

SOURCE Conseil des arts et des lettres du Québec

Renseignements : Alice Côté Dupuis, Attachée de presse, Théâtre du Rideau Vert, 514 845-6512, [email protected]; Source : Sabrina Herren, Conseillère en communication, Conseil des arts et des lettres du Québec, 418 646-2811, [email protected]