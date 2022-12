Ligne d'écoute d'espoir

OTTAWA, ON, le 20 déc. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones, a annoncé que le projet de loi S-219, Loi concernant la Journée nationale de la jupe à rubans, a reçu la sanction royale le 15 décembre 2022 et est maintenant une loi du Parlement.

Ce projet de loi a été adopté grâce à l'engagement et au leadership d'Isabella Kulak, de sa famille, du chef George Côté de la Première Nation de Cote - territoire du Traité no 4, en Saskatchewan, et de la sénatrice Mary Jane McCallum, et Jenica Atwin, Députée de Fredericton, qui a commencé à défendre cette cause après qu'Isabella s'est faite humilier pour avoir porté sa jupe à rubans à l'école.

Traditionnellement, les jupes à rubans sont portées lors de cérémonies et d'événements spéciaux et sont représentatives de la diversité et de la force uniques d'une personne. Les femmes, les filles et les personnes de diverses identités de genre les portent également pour exprimer leur fierté et leur confiance à l'égard de leur identité et de leur patrimoine autochtones.

Chaque année, le 4 janvier, la Journée nationale de la jupe à rubans donnera à tous les Canadiens l'occasion de reconnaître, de connaître et de célébrer l'importance des traditions et des expressions culturelles autochtones. La jupe à rubans est l'une de ces traditions.

Lors de la Journée nationale de la jupe à rubans, nous pouvons tirer des leçons de l'expérience d'Isabella. Nous pouvons lutter contre le racisme et la discrimination à l'égard des Autochtones en sensibilisant les gens aux façons de savoir et d'être autochtones et en célébrant ces façons.

Citations

« C'est un jour historique pour la Première Nation de Cote. Isabella Kulak et sa famille ont fait preuve d'une telle humilité en partageant une expérience avec le monde, qu'il est acceptable d'être fière de son patrimoine et de sa culture. Je remercie le Sénat du Canada, la sénatrice Mary Jane McCallum, la députée de Fredericton Jenica Atwin, le ministre Marc Miller et la Good Spirit School Division, d'appuyer le projet de loi S-219. Ce projet de loi ouvrira la porte non seulement aux nations autochtones, mais aussi à d'autres groupes ethniques pour qu'ils puissent vivre en harmonie. Isabella a fait preuve d'un grand courage pour donner de l'espoir à l'avenir de notre peuple afin de connaître notre identité et d'être fiers de qui nous sommes. Dans l'esprit de la vérité et de la réconciliation, la Journée nationale de la jupe à rubans se concrétise le 4 janvier.»

Chef George Cote, Première Nation de Cote

Territoire du Traité 4

« Nous souhaitons rendre toute la gloire au créateur pour avoir travaillé à travers Isabella et notre famille afin de créer un tel changement positif dans le monde. La Journée nationale de la jupe à rubans est destinée à nous rassembler pour célébrer et afficher l'identité, la culture et la fierté de soi. Nous remercions tous les gardiens du savoir et les matriarches, d'hier et d'aujourd'hui, qui ont maintenu en vie les cérémonies et les traditions afin que tout cela soit possible. C'est un jour extraordinaire pour le Canada et il marque le début de la vérité et de la réconciliation. »

Christopher Kulak, Première Nation de Cote

Saskatchewan

« Je tiens à remercier et à féliciter Isabella Kulak, sa famille, le chef George Côté, de la Première Nation de Cote, en Saskatchewan, et la sénatrice Mary Jane McCallum, et Jenica Atwin, Députée de Fredericton, pour leur engagement et leur défense de ce projet de loi. Les peuples autochtones ont droit à la dignité et à la diversité de leurs cultures, de leurs traditions, de leur histoire et de leurs aspirations, mais l'histoire d'Isabella montre que, trop souvent, cela n'est pas respecté. La Journée nationale de la jupe à rubans contribuera à protéger et à défendre ces droits pour les générations à venir. »

L'honorable Marc Miller

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

« L'adoption du projet de loi S-219 est une réalisation exceptionnelle pour le Parlement du Canada, car elle exige qu'une institution historiquement coloniale soit transformée en un espace sacré, permettant à nos jeunes d'entreprendre leurs propres actions d'autodétermination et d'affirmation de soi. Je remercie la députée Jenica Atwin et le ministre Marc Miller d'avoir permis l'adoption rapide de ce projet de loi. Le projet de loi S-219 appartient à la communauté : plus précisément à Isabella Kulak, à la Première Nation de Cote, et à l'ensemble de la communauté, autochtone et non autochtone, qui en a soutenu l'esprit et l'intention. C'est grâce à leur plaidoyer que cela a été possible. Le 4 janvier, les peuples autochtones et non autochtones de tout le pays sont encouragés à porter fièrement des insignes qui représentent la puissance de leurs cultures et de leurs patrimoines respectifs. Ce faisant, ils contribueront à faciliter le dialogue, à favoriser la compréhension et à promouvoir un Canada plus uni et plus tolérant. »

L'honorable sénatrice Mary Jane McCallum

« J'ai eu l'immense honneur de parrainer le projet de loi 219 pour faire entendre la voix d'Isabella Kulak et de sa famille à la Chambre des communes. Les jupes à rubans représentent la protection culturelle et spirituelle, comme les armures, elles sont significatives et belles, elles véhiculent des enseignements et des histoires. L'histoire de cette loi en est une de lutte contre l'injustice, de célébration des femmes, des filles et des personnes de diverses identités de genre autochtones, et de création d'une société inclusive où elles peuvent grandir et être elles-mêmes, heureuses et fières de ce qu'elles sont. »

L'honorable Jenica Atwin

Députée de Fredericton

