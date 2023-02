Le projet de loi 8 contribuera à l'amélioration du processus judiciaire pour les victimes de violence

MONTRÉAL, le 2 févr. 2023 /CNW Telbec/ - Le Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale salue la volonté du ministre de la Justice, Monsieur Simon Jolin-Barrette, d'augmenter la représentativité des personnes victimes au sein du Conseil de la magistrature.

Le Projet de loi visant à améliorer l'efficacité et l'accessibilité de la justice - ou projet de loi 8 - déposé en chambre hier matin propose une modification à la Loi sur les tribunaux judiciaires afin d'y ajouter un siège réservé à une personne œuvrant au sein d'un organisme venant en aide aux personnes victimes d'infractions criminelles, nommée après consultation de tels organismes. « Cette amélioration est une très bonne nouvelle », se réjouit Louise Riendeau, coresponsable des dossiers politiques au Regroupement.

En effet, dans la mesure où le Conseil de la magistrature a la responsabilité d'établir les programmes d'information et de perfectionnement des juges, une personne issue des organismes œuvrant auprès des victimes pourra participer aux débats du Conseil en apportant un point de vue original et sensible à la réalité que vivent les victimes dans le cadre du processus judiciaire. Cette proposition tombe à point, puisque le Conseil de la magistrature doit maintenant publier un rapport annuel sur les activités de formation et de perfectionnement des juges sur les réalités relatives à la violence sexuelle et à la violence conjugale. « Il va sans dire qu'accueillir une personne ayant une fine connaissance des réalités des victimes apportera un point de vue essentiel pour l'amélioration du processus judiciaire pour les victimes de violence », souligne madame Riendeau.

À propos du Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale

Le Regroupement rassemble actuellement 47 maisons d'aide et d'hébergement réparties dans 16 régions administratives, soit le plus grand réseau de ressources spécialisées en violence conjugale au Québec. De par sa mission d'éducation, de sensibilisation et d'action, il contribue à faire évoluer les lois et les politiques afin de rendre plus adéquates les mesures de protection pour les femmes et enfants victimes de violence conjugale. Dans une perspective de prévention, il déploie un éventail de stratégies pour aider tous les acteurs de la société québécoise à mieux comprendre, dépister et agir en matière de violence conjugale. https://maisons-femmes.qc.ca/

SOURCE Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale

Renseignements: Pour informations et demandes d'entrevues : Louise Riendeau, coresponsable des dossiers politiques, [email protected] 514-220-1057