Le projet de Loi 41 rate sa cible : pourquoi priver l'agriculture québécoise d'une expertise reconnue?

ST-HYACINTHE, QC et MONTRÉAL, le 2 juin 2022 /CNW Telbec/ - L'Association des commerçants de grains du Québec (ACGQ), l'Association québécoise des industries de nutrition animale et céréalière (AQINAC), Les Couvoiriers du Québec (LCQ), Réseau végétal Québec (RVQ) et Sollio Groupe Coopératif (SGC), prennent acte du projet de Loi 41, Loi modifiant la Loi sur les agronomes, et s'inquiètent que ses orientations déstructurent l'agriculture québécoise et réduisent l'autonomie des producteurs. Ces organisations dénoncent également qu'aucune instance permettant la concertation des différentes parties prenantes du secteur n'ait été mise sur pied comme elles l'avaient demandé et s'attendent à un dialogue ouvert et constructif pour la suite des choses.

Elles tiennent à souligner qu'elles souscrivent au fait qu'une révision de la Loi sur les agronomes, qui remonte à près de 50 ans, est absolument incontournable. Cela, en raison de l'évolution de l'agriculture, et incidemment de l'environnement de travail dans lequel évoluent les professionnels. Celui-ci s'est grandement transformé au fil des décennies, notamment grâce à l'avancement des connaissances, à l'innovation technologique et à l'amélioration continuelle des pratiques tant dans les productions animales que végétales.

Alors que le Québec peut bénéficier d'une expertise unique au Canada, le projet de loi, s'il était adopté, viendrait dorénavant ignorer la compétence de centaines de professionnels issus de l'agronomie, qui travaillent quotidiennement au bénéfice des producteurs et de l'agriculture québécoise. L'adoption d'un tel projet de loi viendrait réduire l'expertise agronomique, créant ainsi l'effet contraire recherché.

Une révision législative basée sur une analyse rigoureuse des changements proposés en regard du contexte actuel sera nécessaire afin d'arriver à un résultat qui répondra aux besoins du monde agricole et aux attentes des citoyens québécois, tout en assurant la viabilité du secteur. En effet, pour assurer un avenir durable à l'agriculture d'ici, il faut savoir jumeler performance environnementale et économique, car sa compétitivité lui permet d'affronter les marchés nationaux et internationaux, et ce, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de notre territoire.

À propos de l'Association des commerçants de grains du Québec (ACGQ)

Anciennement l'Association des négociants en céréales du Québec (ANCQ)

Fondée il y a plus de 150 ans, l'ACGQ regroupe en corporation les personnes ou sociétés de personnes, physiques ou morales qui font le commerce de gains ou qui ont un intérêt dans le commerce de grains. L'ACGQ compte 22 membres et représente, de par son accréditation auprès de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, plus de 140 personnes et entreprises qui achètent du grain aux fins de revente dans le même état.

À propos de l'Association québécoise des industries de nutrition animale et céréalière (AQINAC)

L'AQINAC regroupe plus de 200 entreprises membres : des fabricants d'aliments pour le bétail et la volaille, des négociants en céréales et des fournisseurs d'intrants, de biens et de services. Ensemble, ils desservent la grande majorité des entreprises impliquées dans l'élevage et la production agricole.

À propos de Les Couvoiriers du Québec (LCQ)

Les Couvoiriers du Québec inc., association constituée en 1964, regroupent cinq couvoirs de "type chair". Annuellement, les membres de l'association mettent en incubation plus de 260 millions d'œufs de « type chair » et mettent en marché plus de 220 millions de poussins. Les couvoirs de l'association emploient près de 500 personnes, en plus d'offrir une expertise technique et scientifique de pointe à leur clientèle par le biais des conseils dispensés par leurs équipes de conseillers. Les membres sont aussi impliqués directement en tant que producteurs importants de volailles.

À propos de Réseau végétal Québec (RVQ)

Réseau végétal Québec est une association d'entreprises qui œuvrent dans le secteur des productions végétales. Nos membres fournissent aux producteurs agricoles les intrants dont ils ont besoin pour assurer la santé de leurs sols et de leurs plantes, que ce soit en termes de nutrition des cultures, de phytoprotection et de semences. Nos membres emploient plus de 1 200 personnes au Québec, dont près de 300 conseillers et conseillères en production végétale.

À propos de Sollio Groupe Coopératif

Sollio Groupe Coopératif est la plus importante coopérative agricole au Canada aux racines québécoises. Depuis 1922, cultiver, élever, produire, transformer et bâtir l'économie de demain sont des gestes quotidiens qui font partie de l'ADN de ses 15 850 employés et des 7 000 travailleurs des coopératives affiliées. Avec plus de 123 000 membres, producteurs agricoles et consommateurs regroupés au sein de 48 coopératives agricoles traditionnelles et de consommation, Sollio Groupe Coopératif contribue à nourrir les gens en veillant à la prospérité des familles agricoles pour assurer au monde un avenir durable. Grâce à ses trois divisions - Sollio Agriculture, Olymel S.E.C. et Groupe BMR inc. - Sollio Groupe Coopératif agit fièrement comme moteur de développement économique et social enraciné en région qui génère un chiffre d'affaires de 8,3 milliards $ (plus de 11 milliards $ en incluant les coopératives affiliées). Sollio Groupe Coopératif est classée parmi les sociétés les mieux gérées au Canada. Pour en savoir plus, visitez sollio.coop.

