La période d'inscription est maintenant ouverte! Cinq entreprises fondées par des femmes recevront une bourse de 25 000 $ CA et auront accès à un programme de mentorat de dirigeant·es de PepsiCo Canada Aliments et de Frito Lay North America

MISSISSAUGA, ON, le 9 nov. 2023 /CNW/ - Fidèle à sa longue histoire d'épauler les femmes propriétaires d'entreprises, Stacy's Pita Chips est fière de continuer à défendre les entrepreneures en lançant l'édition 2024 du Projet Ascension Stacy's. Bien qu'il y ait un million de femmes entrepreneures au Canada, les entreprises appartenant à des femmes ne reçoivent que quatre pour cent du financement par capital de risque1. Pour les aider dans leur ascension cette année, la marque a augmenté le nombre de bénéficiaires au Canada et haussé le montant du financement, et accordera à cinq fondatrices une bourse de 25 000 $ ainsi que du mentorat et des ressources communautaires.

Le Projet Ascension de Stacy's a accueilli des demandes au Canada pour la première fois l'an dernier, en formant un partenariat avec Organisations d'entreprises de femmes du Canada (OEFC) pour soutenir les fondatrices qui manquent encore de ressources et de financement pour les aider à prendre de l'essor. En janvier 2023, le programme a reconnu quatre fondatrices canadiennes de la Colombie-Britannique, de l'Alberta, de l'Ontario et du Nouveau-Brunswick, lesquelles ont pu se joindre à la vaste communauté des lauréates du Projet Ascension Stacy's en Amérique du Nord.

« Il y a tellement de femmes entrepreneures qui ont besoin de plus de possibilités de financement, de mentorat et de ressources. Le projet Projet Ascension Stacy's offre la possibilité de réaliser des objectifs », a déclaré Carolyn Simon, fondatrice de Choose Life Foods, Patty Queen, et l'une des quatre gagnantes canadiennes du Projet Ascension Stacy's de 2023. « Le Projet Ascension Stacy's a été une occasion inoubliable pour les entrepreneures. De la bourse aux occasions de mentorat continu, le fait d'être choisie comme bénéficiaire d'une bourse du Projet Ascension Stacy's a joué un rôle déterminant pour contrer les tendances postpandémiques et l'inflation. »

Le Projet Ascension Stacy's est de retour, présentez une demande aujourd'hui

La période de soumission de demandes pour le Projet Ascension Stacy's 2024 est officiellement en cours et se poursuivra jusqu'au 15 décembre. Les fondatrices partout aux États-Unis et au Canada sont encouragées à présenter une demande sur le site Web du Projet Ascension Stacy's. Les dix gagnantes aux États-Unis et les cinq gagnantes au Canada seront annoncées au début de 2024 et chacune recevra une bourse de 25 000 $, du mentorat de dirigeants et dirigeantes de Frito Lay et de PepsiCo et la mise en relation avec une communauté de femmes puissantes.

« La marque Stacy's est fière de poursuivre le travail qu'elle a commencé l'an dernier, au service des femmes entrepreneures partout au Canada », a déclaré Jess Spaulding, chef de la direction du marketing à PepsiCo Canada Aliments. « Nous savons que l'accès au financement et aux ressources peut changer radicalement la trajectoire de ces entreprises, alors cette année, c'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous élargissons le programme et fournirons un soutien accru à cinq fondatrices exceptionnelles. »

En tant qu'entreprise fondée par une femme qui est passée d'un humble chariot à sandwichs à une marque de collations populaire, Stacy's Pita Chips a investi plus d'un million de dollars dans plus de 60 entreprises appartenant à des femmes depuis 2017.

Pour en savoir plus sur le Projet Ascension Stacy's et sur la marche à suivre pour soumettre une demande (ou transmettre le formulaire de demande à votre fondatrice préférée!), visitez le www.StacysProjetAscension.ca.

À propos de Stacy's® Snacks

Stacy's Snacks est l'une des nombreuses marques de Frito Lay North America, la division d'aliments pratiques de 23 milliards de dollars de PepsiCo, Inc. (NASDAQ : PEP), dont le siège social se trouve à Purchase, dans l'État de New York. Apprenez-en davantage sur Frito Lay sur le site Web de l'entreprise, www.fritolay.ca.

À propos d'Organisations d'entreprises de femmes du Canada

Organisations d'entreprises de femmes du Canada (OEFC) est une association d'organisations qui travaillent directement avec les femmes entrepreneures. Les membres d'OEFC soutiennent les femmes entrepreneures par le biais d'une variété de services et d'initiatives, notamment la formation commerciale, les conseils, le financement et le mentorat. OEFC soutient ses membres en leur offrant des possibilités d'apprentissage et de mise en réseau, en partageant les pratiques exemplaires et en réunissant des ressources afin que les membres disposent des outils nécessaires pour soutenir leurs clientes.

À propos de PepsiCo Canada Aliments

PepsiCo Canada Aliments regroupe Frito Lay Canada et Quaker Canada. L'entreprise emploie plus de 6 000 Canadiennes et Canadiens et compte sept usines de fabrication, ainsi que des bureaux de vente et des centres de distribution répartis d'un océan à l'autre. Frito Lay Canada est le plus grand fabricant de grignotines au Canada, et sa gamme de produits comprend les marques Lay's, Doritos, Tostitos, Ruffles, Smartfood et Cheetos. La gamme Quaker regroupe un large éventail de céréales nourrissantes, de gruaux, de barres et collations de riz et de maïs, ainsi que des marques connues comme Quaker Life, Quaker Chewy, Croque Nature et Crispy Minis. Pour plus d'information, visitez le www.pepsico.ca.

À propos de Frito Lay North America

Frito Lay North America est la division des aliments prêts-à-manger de PepsiCo, Inc. (NASDAQ : PEP), générant des revenus de 23 milliards de dollars et dont le siège social se trouve à Purchase, dans l'État de New York. Les collations Frito Lay comprennent les croustilles Lay's® et Ruffles®, les chips tortilla et trempettes de marques Doritos® et Tostitos®, les grignotines Cheetos®, les croustilles de pita Stacy's®, les croustilles de maïs soufflé PopCorners®, les collations multigrains SunChips® et les croustilles de maïs Fritos®. L'entreprise exploite plus de 30 usines de fabrication aux États-Unis et au Canada, plus de 200 centres de distribution et dessert 315 000 clients au détail par semaine grâce à son modèle de livraison directe en magasin. Pour en savoir plus sur Frito Lay, visitez le site Web de l'entreprise à www.fritolay.ca ou ses profils sur X (@fritolay), sur Instagram (@fritolay) et sur Facebook (Frito Lay).

________________________________ 1 Gouvernement du Canada, La ministre Ng lance un appel de propositions pour la mise en œuvre de l'Initiative pour l'inclusion des femmes dans le secteur du capital de risque

