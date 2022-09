Le Projet Ascension Stacy's est lancé au Canada pour appuyer les femmes entrepreneures

La période d'envoi de candidatures commence aujourd'hui pour faire partie des quatre femmes dirigeantes de petites entreprises qui recevront une bourse de 15 000 $ CA et un accès à un programme de mentorat auprès de dirigeants de PepsiCo Canada Aliments et Frito-Lay

TORONTO, le 22 sept. 2022 /CNW/ - En tant qu'entreprise fondée par une femme, la marque Stacy's croit en l'importance de célébrer et d'appuyer les femmes qui sont passionnées par l'entrepreneuriat. Pour la première fois, la marque de collations lancera son Projet Ascension Stacy's au Canada dans le cadre de ses efforts constants pour appuyer les femmes cheffes d'entreprise qui manquent encore de ressources pour les aider à croître.

Nous vous présentons Projet Ascension Stacy’s (Groupe CNW/PepsiCo Foods Canada)

À compter d'aujourd'hui et jusqu'au 28 octobre 2022, les femmes canadiennes à la tête de petites entreprises peuvent poser leur candidature au Projet Ascension Stacy's sur stacysprojetascension.ca. Quatre gagnantes seront sélectionnées et recevront une bourse de 15 000 $ CA et l'accès à une occasion unique de mentorat auprès de dirigeants de PepsiCo Canada Aliments et Frito-Lay de l'ensemble de l'Amérique du Nord pour les aider à faire prospérer leurs entreprises.

« Après un lancement réussi aux États-Unis en 2019, nous sommes fiers d'étendre le Projet Ascension Stacy's au Canada, pour aider les quelque 1,1 million de cheffes d'entreprise canadiennes. Partout au pays, on estime que les entreprises appartenant à des femmes ne reçoivent que 4 % du financement de capital de risque; nous savons donc qu'il y a encore beaucoup à faire, a déclaré Jess Spaulding, cheffe de la direction du marketing de PepsiCo Canada Aliments. Il est important que des programmes comme le Projet Ascension Stacy's continuent de se développer, afin que davantage de femmes reçoivent le soutien dont elles ont besoin par le biais de financement, de mentorat et de ressources. »

Pour son lancement au Canada, le Projet Ascension Stacy's s'est associé à Organisations d'entreprises de femmes du Canada (OEFC), une autorité en matière d'entrepreneuriat féminin au pays. Ensemble, les organisations visent à aider les femmes à relever les défis particuliers auxquels elles sont confrontées en les appuyant dans leur parcours vers le succès grâce à du financement, du mentorat et la création d'une communauté.

« Malgré les nombreux obstacles auxquels les femmes cheffes d'entreprise font face au Canada et les défis sans précédent reliés à la pandémie de COVID-19, les femmes continuent à jouer un rôle de premier plan dans la gestion de nouvelles entreprises, la création d'emploi et l'innovation », a déclaré Alison Kirkland, PDG d'Organisations d'entreprises de femmes du Canada. « Le soutien des femmes entrepreneures est essentiel à la reprise et à la croissance de notre économie nationale et des programmes comme le Projet Ascension Stacy's nous rapprochent de la parité des genres dans l'écosystème entrepreneurial. »

Selon un sondage effectué en 2022 par Maru/Blue et commandé par la marque Stacy's, près de neuf Canadiens sur dix (87 pour cent) considèrent qu'il faudrait plus de soutien et de ressources (comme des programmes de financement et de mentorat) pour appuyer les femmes cheffes d'entreprise au Canada.

De plus, seulement la moitié environ des femmes entrepreneures canadiennes ont conscience des programmes de soutien à leur disposition (51 pour cent) ou considèrent qu'elles peuvent compter sur un solide réseau de soutien et de mentorat (52 pour cent). Il est important de continuer à aider plus de fondatrices d'entreprises canadiennes à avoir accès aux ressources dont elles ont besoin avec des programmes comme le Projet Ascension Stacy's.

À propos du Projet Ascension Stacy's

Depuis 2017 aux États-Unis, la marque de croustilles de pita Stacy's a mis en relation des milliers de femmes et a fourni près de 1 000 000 $ de financement, en plus de ressources et de mentorat pour appuyer les leaders qui aident nos communautés à être plus prospères. Le Projet Ascension Stacy's a été lancé aux États-Unis en 2019 et a depuis aidé plus de 50 femmes à fonder leurs entreprises en leur fournissant plus de 450 000 dollars (US) de subventions. C'est la première année que le programme s'étend au Canada, dans le cadre des efforts de la marque pour soutenir les femmes entrepreneures partout en Amérique du Nord.

Cette année, le projet lancera également un court-métrage, réalisé par la réalisatrice canadienne Nisha Ganatra et dont la narration est par la poétesse pendjabi-canadienne Rupi Kaur. Le film mettra en vedette quatre récipiendaires passées du Projet Ascension Stacy's et l'histoire de leurs défis et de leurs succès en tant que cheffes d'entreprise pour démontrer la résilience et le courage nécessaires pour se propulser dans l'avenir.

Le film est produit en partenariat avec Hello Sunshine, une entreprise médiatique fondée par l'actrice Reese Witherspoon dans le but de créer et de découvrir du contenu qui célèbre les femmes.

Pour en savoir plus sur le programme, visitez le site stacysprojetascension.ca

L'histoire de Stacy's, fondée par une femme

Entreprise fondée par une femme qui est passée d'un chariot à sandwichs à une distribution à l'échelle nationale, la marque Stacy's mise sur son héritage pour aider les femmes à grandir en lançant le Projet Ascension Stacy's.

Quand Stacy Madison a commencé à faire des croustilles de pita dans son chariot à sandwichs à Boston, elle savait que ses clients ne méritaient rien de moins que sa passion, son travail acharné et des ingrédients de qualité. Stacy préparait des croustilles de pita tous les jours et les distribuait gratuitement aux clients qui attendaient en ligne pour recevoir leur sandwich. Les échantillons ont immédiatement fait fureur, et Stacy a fondé Stacy's Pita Chips peu après, en 1997.

Aujourd'hui, plus de vingt ans plus tard, la marque est toujours engagée à respecter ses valeurs et à faire tout ce qu'il faut pour produire les meilleures collations qui soient. Fidèle à l'histoire de la marque en tant qu'entreprise fondée par une femme, le Projet Ascension Stacy's a été mis sur pied pour aider les femmes entrepreneures d'aujourd'hui grâce à du mentorat, des bourses et la création d'une communauté.

À propos de Stacy's

Stacy's est l'une des nombreuses marques de Frito-Lay en Amérique du Nord, la division d'aliments pratiques de 17 milliards de dollars de PepsiCo, Inc. (NYSE : PEP), dont le siège social est situé à Purchase, dans l'État de New York. Apprenez-en davantage sur Frito-Lay sur le site Web de l'entreprise, http://www.fritolay.com/ et sur Twitter, http://www.twitter.com/fritolay.

À propos de PepsiCo

Des consommateurs savourent les produits de PepsiCo plus d'un milliard de fois par jour dans plus de 200 pays et territoires du monde entier. PepsiCo a généré des revenus nets de 79 milliards de dollars en 2021 grâce à sa gamme complémentaire de boissons et d'aliments qui comprend les marques Lay's, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker et SodaStream. La gamme de produits PepsiCo comprend une grande variété de boissons et d'aliments savoureux, dont plusieurs marques emblématiques qui génèrent chacune des ventes au détail annuelles évaluées à plus d'un milliard de dollars.

La vision de PepsiCo est d'être le chef de file mondial en matière d'aliments et de boissons pratiques en relevant le défi PepsiCo Positive (pep+). pep+ est notre transformation stratégique de bout en bout qui mise sur la durabilité pour créer de la valeur et croître en respectant les frontières planétaires et en suscitant un changement positif pour la planète et ses habitants. Pour en savoir plus, visitez le site www.pepsico.com .

À propos d'OEFC

Organisations d'entreprises de femmes du Canada (OEFC) est la voix principale de l'écosystème d'entreprises dirigées par des femmes. Elle appuie un réseau diversifié d'organisations qui ont un impact direct sur la croissance et la réussite des femmes entrepreneures. Pour en savoir plus, visitez le site www.weoc.ca/fr .

SOURCE PepsiCo Foods Canada

Renseignements: Yuliya Arutyunyan, Citizen Relations - [email protected]