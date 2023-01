Le Projet Ascension Stacy's annonce la toute première cohorte de récipiendaires canadiennes d'une bourse pour femmes cheffes d'entreprise

Il s'agit de la première fois que ce programme visant à appuyer les femmes cheffes d'entreprise en Amérique du Nord octroie des bourses à des Canadiennes.

MISSISSAUGA, ON, le 20 janv. 2023 /CNW/ - Dans le cadre de ses efforts constants pour appuyer les entreprises détenues par des femmes, la marque Stacy's Pita Chips annonce la première cohorte canadienne du Projet Ascension Stacy's, un programme de bourses et de mentorat pour les femmes cheffes d'entreprise. Pour la toute première fois, le Projet Ascension Stacy's a accepté les candidatures de femmes fondatrices d'entreprises au Canada, élargissant ainsi la portée du programme à l'extérieur des États-Unis avec l'aide d'un nouveau partenaire canadien, Organisations d'entreprises de femmes du Canada (OEFC).

Projet Ascension Stacy’s (Groupe CNW/PepsiCo Foods Canada)

« Les entreprises détenues par des femmes reçoivent environ 4 % du financement de capital de risque1 au Canada et les femmes entrepreneures continuent de faire face à divers obstacles lorsqu'elles cherchent du capital pour démarrer et faire croître leur entreprise », a déclaré Alison Kirkland, PDG des Organisations d'entreprises de femmes du Canada (OEFC). « Des programmes comme le Projet Ascension Stacy's, qui offrent un financement direct associé à des possibilités de mentorat continu, peuvent changer la donne pour les femmes entrepreneures et nous sommes fiers d'avoir participé à la sélection de la première cohorte canadienne à bénéficier de cette occasion. »

Nous vous présentons la cohorte canadienne du Projet Ascension Stacy's

Pour lancer la toute première cohorte canadienne, la marque Stacy's reconnaît quatre femmes fondatrices d'entreprises au Canada et leur permet de se joindre à la vaste communauté de gagnantes du Projet Ascension Stacy's en Amérique du Nord.

Carolyn Simon ( Toronto, Ontario ), fondatrice de Choose Life Foods , le goût des Caraïbes à base de plantes. La mission de Choose Life Food est d'offrir des solutions de rechange nutritives à base de plantes aux plats les plus populaires des Caraïbes afin que les consommateurs et consommatrices ayant différentes restrictions alimentaires puissent aussi les savourer.

( ), fondatrice de , le goût des Caraïbes à base de plantes. La mission de Choose Life Food est d'offrir des solutions de rechange nutritives à base de plantes aux plats les plus populaires des Caraïbes afin que les consommateurs et consommatrices ayant différentes restrictions alimentaires puissent aussi les savourer. Elaine Tan Comeau ( Coquitlam , Colombie-Britannique), fondatrice de Easy Daysies Ltd . Ces horaires quotidiens visuels primés sont une solution éprouvée pour rendre la vie plus facile et plus heureuse pour les enfants, les adultes et les familles.

( , Colombie-Britannique), fondatrice de . Ces horaires quotidiens visuels primés sont une solution éprouvée pour rendre la vie plus facile et plus heureuse pour les enfants, les adultes et les familles. Jolene Johnson (Première Nation Tobique, Nouveau-Brunswick), fondatrice de Wabanaki Maple , une entreprise originale de sirop d'érable entièrement autochtone, détenue par des femmes et située dans la Première Nation Neqotkuk (Tobique). Wabanaki Maple revisite la tradition avec sa gamme exclusive de produits de l'érable vieillis en fût, aux arômes de bourbon, de whisky, de rhum et de chêne.

(Première Nation Tobique, Nouveau-Brunswick), fondatrice de , une entreprise originale de sirop d'érable entièrement autochtone, détenue par des femmes et située dans la Première Nation Neqotkuk (Tobique). Wabanaki Maple revisite la tradition avec sa gamme exclusive de produits de l'érable vieillis en fût, aux arômes de bourbon, de whisky, de rhum et de chêne. Kristyn Carriere ( Edmonton, Alberta ), fondatrice de 7 Summits Snacks , une entreprise de chocolat en tant que superaliment détenue et dirigée par des femmes. 7 Summits Snacks offre des produits de chocolat délicieux conçus pour « propulser votre prochaine aventure ».

Avec le soutien d'OEFC, les gagnantes de la bourse ont été sélectionnées parmi les candidatures reçues de tous les coins du pays. Chaque fondatrice recevra une bourse de 15 000 $ CA et profitera d'une occasion de mentorat unique auprès de dirigeants de PepsiCo Canada Aliments et de Frito-Lay.

En plus de recevoir une bourse, ces femmes cheffes d'entreprise participeront à un programme de mentorat où elles seront jumelées à des dirigeants de PepsiCo pour obtenir des conseils personnalisés. Elles participeront également à un groupe de soutien par les pairs avec d'autres participantes pour bâtir leur réseau personnel et profiter d'occasions de formation offertes par des spécialistes du secteur.

« Il y a plus d'un million de femmes cheffes d'entreprise au Canada qui ont besoin de plus d'occasions de recevoir le financement, le mentorat et le soutien nécessaires pour faire croître leur entreprise », a déclaré Jess Spaulding, cheffe de la direction du marketing à PepsiCo Canada Aliments. « Nous sommes très heureux d'étendre le Projet Ascension Stacy's pour appuyer les femmes cheffes d'entreprise dans l'ensemble de l'Amérique du Nord. Cette annonce de notre première cohorte de gagnantes canadiennes est seulement la première étape de la reconnaissance des incroyables femmes fondatrices d'entreprise au pays. »

Visitez le site stacysprojetascension.ca pour en apprendre davantage sur les récipiendaires de bourses du Projet Ascension Stacy's de cette année.

Rise : Une histoire de résilience

Cette année, la marque Stacy's Pita Chips rend hommage à la résilience de femmes cheffes d'entreprise qui ont vécu des difficultés et qui ont persévéré avec Rise, un court métrage qui sera célébré dans le cadre du partenariat entre Stacy's Pita Chips et le festival du film de Sundance. 2 Réalisé par Nisha Ganatra, la réalisatrice canadienne de PRETTYBIRD, et comprenant des poèmes originaux de l'interprète punjabi-canadienne Rupi Kaur, auteure à succès du New York Times, Rise illustre la résilience des femmes d'aujourd'hui et de celles qui les ont précédées, et met en lumière les difficultés qu'elles vivent en coulisse et la détermination dont elles doivent faire preuve pour réussir.

Accompagné de manière artistique par des statistiques et des manchettes mettant en évidence le contexte sociétal des difficultés auxquelles les femmes sont confrontées aujourd'hui, Rise illustre comment les femmes s'inspirent de leurs racines - des histoires, des voix et du courage de celles qui les ont précédées - pour poursuivre sur leur lancée et continuer à lutter pour réussir. Le film a été créé et produit en partenariat avec Hello Sunshine, une société de médias fondée par l'actrice Reese Witherspoon, et la quasi-totalité (92 %) des rôles principaux dans la réalisation du film étaient occupés par des femmes. Vous pouvez en apprendre davantage sur la réalisation de Rise ici .

En tant que commanditaire officiel du festival du film de Sundance de 2023, la marque Stacy's Pita Chips présentera le court métrage au Stacy's Roots to Rise Market de Park City. Les personnes qui n'ont pas l'occasion d'assister au Sundance Film Festival sont invitées à visionner le court métrage Rise sur YouTube .

À propos du Projet Ascension Stacy's

Depuis 2017 aux États-Unis, la marque de croustilles de pita Stacy's a mis en relation des milliers de femmes et a fourni près de 1 000 000 $ de financement, en plus de ressources et de mentorat pour appuyer les leaders qui aident nos communautés à être plus prospères. Le Projet Ascension Stacy's a été lancé aux États-Unis en 2019 et a depuis aidé plus de 50 femmes à fonder leurs entreprises en leur fournissant plus de 450 000 dollars (US) de subventions. C'est la première année que le programme s'étend au Canada, dans le cadre des efforts de la marque pour soutenir les femmes entrepreneures partout en Amérique du Nord.

Pour en savoir plus sur le programme, visitez le site stacysprojetascension.ca .

À propos de Stacy's

Stacy's est l'une des nombreuses marques de Frito-Lay en Amérique du Nord, la division d'aliments pratiques de 19 milliards de dollars de PepsiCo, Inc. (NYSE : PEP), dont le siège social est situé à Purchase, dans l'État de New York. Apprenez-en davantage sur Frito-Lay sur le site Web de l'entreprise, http://www.fritolay.com/ et sur Twitter, http://www.twitter.com/fritolay.

À propos de Frito-Lay Amérique du Nord

Frito-Lay Amérique du Nord est la division des aliments prêts à consommer de PepsiCo, Inc. (NASDAQ : PEP), générant des revenus de 19 milliards de dollars et dont le siège social est situé à Purchase, dans l'État de New York. Les collations Frito-Lay comprennent les croustilles Lay's et Ruffles, les chips tortilla Doritos, les collations Cheetos, les chips tortilla et les trempettes Tostitos, les croustilles multigrains SunChips et les croustilles de maïs Fritos. L'entreprise exploite plus de 30 usines aux États-Unis et au Canada, plus de 200 centres de distribution et sert 315 000 clients de détail par semaine grâce à son réseau de livraison directe aux magasins. Apprenez-en davantage au sujet de Frito-Lay sur le site Web de l'entreprise, www.fritolay.com , sur Twitter (@fritolay), sur Instagram (@fritolay) et sur Facebook (Frito-Lay).

À propos de PepsiCo

Les produits PepsiCo sont consommés plus d'un milliard de fois par jour dans plus de 200 pays et territoires dans le monde. PepsiCo a généré des revenus nets de plus de 79 milliards de dollars en 2021 grâce à sa gamme d'aliments et de boissons complémentaires regroupant les marques Lay's, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker et SodaStream. La gamme de produits de PepsiCo comprend un large éventail d'aliments et de boissons aimés des gens, dont de nombreuses marques emblématiques qui génèrent plus d'un milliard de dollars chacune, selon les ventes au détail annuelles estimées.

Nos activités commerciales sont guidées par notre vision, qui consiste à être le chef de file mondial en matière de boissons et d'aliments prêts à consommer, et de réussir par la mise en œuvre de PepsiCo Positive (pep+), notre approche gagnante. Cette approche est une transformation de bout en bout qui place le développement durable et le capital humain au cœur de nos stratégies pour créer de la valeur et générer de la croissance en respectant les limites planétaires et en suscitant l'adoption de changements positifs pour la planète et pour les gens. Pour en savoir plus, visitez le site www.pepsico.com .



À propos de PepsiCo Canada Aliments

PepsiCo Canada Aliments regroupe Frito Lay Canada et Quaker Canada. L'entreprise emploie plus de 6 000 Canadiens et Canadiennes et compte sept usines de fabrication, ainsi que des bureaux de vente et des centres de distribution répartis d'un océan à l'autre. Frito Lay Canada, le plus grand fabricant de grignotines au Canada, est propriétaire des marques Lay's®, Doritos®, Tostitos®, Ruffles®, Smartfood® et Cheetos®. La gamme Quaker inclut un large éventail de céréales nourrissantes, de gruaux, de barres et collations de riz et de maïs, ainsi que des marques connues telles que Life®, Quaker Chewy®, Croque NatureMC et Crispy Minis®. Pour plus d'information, visitez le www.pepsico.ca.

À propos d'OEFC

Organisations d'entreprises de femmes du Canada (OEFC) est la voix principale de l'écosystème d'entreprises dirigées par des femmes. Elle appuie un réseau diversifié d'organisations qui ont un impact direct sur la croissance et la réussite des femmes entrepreneures. Pour en savoir plus, visitez le site www.weoc.ca/fr .

____________________________ 1 https://www.canada.ca/fr/innovation-sciences-developpement-economique/nouvelles/2022/04/la-ministre-ng-lance-un-appel-de-propositions-pour-la-mise-en-uvre-de-linitiative-pour-linclusion-des-femmes-dans-le-secteur-du-capital-de-risque.html 2 Rise n'est pas une sélection officielle du festival du film de Sundance.

SOURCE PepsiCo Foods Canada

Renseignements: Yuliya Arutyunyan, Citoyen Relations, [email protected]