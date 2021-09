Les jeunes participent à des discussions concernant l'avenir du pays, ils font des recherches sur les plateformes des partis et évaluent les chefs des partis ainsi que les candidats locaux. Lors de l'activité finale, les élèves votent pour les candidats officiels qui se présentent dans la circonscription électorale de leur école.

Plus de 7 500 écoles, provenant des 338 circonscriptions canadiennes, se sont inscrites pour participer au programme.

« La réponse des enseignants a été phénoménale et elle reflète leur engagement soutenu envers cet exercice. Nous remercions sincèrement les enseignants qui prennent le temps de participer au programme, sachant que celle-ci a lieu durant les premières semaines de l'année scolaire », a déclaré Taylor Gunn, président de CIVIX.

C'est le programme d'élections parallèles le plus important au monde, de par son envergure, sa profondeur et son efficacité mesurable.

CIVIX collabore avec Élections Canada pour offrir le programme Vote étudiant Canada aux écoles pendant les élections fédérales depuis 2004.

« Nous sommes fiers d'investir dans Vote étudiant Canada afin que les écoles de tout le pays puissent offrir cette expérience d'apprentissage à leurs élèves. Des recherches ont démontré que les élèves ayant fait le programme ont davantage l'intention de voter, un plus grand intérêt pour la politique et le débat ainsi qu'une meilleure compréhension des enjeux de la vie citoyenne », a déclaré Stéphane Perrault, directeur général des élections du Canada.

Les résultats du Vote étudiant sont comptabilisés par circonscription et rendus publics après la fermeture des bureaux de vote le 20 septembre.

Vote étudiant est un programme de CIVIX. Vote étudiant Canada est présenté en collaboration avec Élections Canada.

CIVIX est un organisme de bienfaisance canadien enregistré non partisan dont la mission est de renforcer les compétences et les habitudes d'une citoyenneté active et informée chez les jeunes d'âge scolaire.

Élections Canada est un organisme indépendant et non partisan qui relève directement du Parlement.

