Le très apprécié programme d'Air Canada célèbre et récompense de jeunes amateurs de sport qui contribuent à changer les choses en leur offrant une expérience unique de la LNH et de la NBA

Avec son programme Vol de fan, la Société aérienne rend hommage à divers gagnants de partout au pays qui sont tous unis par une passion pour les sports canadiens

Air Canada est fière de porter haut notre drapeau et de soutenir les équipes du pays, tout en redonnant à la collectivité

MONTRÉAL, le 30 oct. 2023 /CNW/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui le retour très attendu du programme Vol de fan pour la saison 2023-2024, offrant ainsi une très heureuse surprise à de jeunes amateurs de sport partout au pays grâce à des expériences uniques plus complètes de la LNH et de la NBA. Le populaire programme annuel est de retour et célèbre maintenant de jeunes amateurs de sports qui contribuent à changer les choses, en leur offrant une foule de récompenses et de surprises emballantes, dont une occasion unique d'assister à un match sur la route de leur équipe préférée dans une ville des États-Unis. Nous voulons célébrer les jeunes qui font du bénévolat dans leur communauté, qui sont entraîneurs dans l'équipe de leur frère ou de leur sœur, ou qui sont tout simplement le genre de personnes qui donnent le bon exemple!

Le programme Vol de fan d’Air Canada prend de nouveau son envol pour la saison 2023-2024 afin d’amener de jeunes amateurs de sport plus près de l’action à l’occasion des matchs sur la route (Groupe CNW/Air Canada)

« À titre de transporteur national du Canada, Air Canada est extrêmement fière de soutenir les équipes du pays », a déclaré Andy Shibata, vice-président - Marques d'Air Canada. « Le programme annuel Vol de fan salue et récompense des champions de tous les jours, et il célèbre l'engagement inégalé des partisans canadiens. Nous avons hâte d'accueillir des amateurs de sports encore plus passionnés à bord d'un Vol de fan d'Air Canada - cette année et dans les années à venir. »

Cette année, le public canadien pourra non seulement suivre l'action dans les stades, mais aussi par l'entremise de canaux numériques, des médias sociaux et de la radio. Pour courir la chance de gagner un prix, les Canadiens peuvent se rendre sur le site Web de Vol de fan d'Air Canada , sélectionner leur équipe préférée et suivre les instructions pour soumettre la candidature d'un jeune fan qui mérite de vivre cette expérience incroyable. Le concours en ligne est ouvert jusqu'au 19 novembre 2023.

Le grand prix du programme Vol de fan, l'expérience de voyage, est la réalisation du rêve de tous les amateurs de sports. Les gagnants recevront à titre gracieux des billets d'avion et des billets pour aller voir un match de leur équipe préférée sur la route, aux États-Unis. De plus, leur départ sera souligné à la porte d'embarquement par la mascotte de l'équipe, des prix spéciaux d'Aéroplan, l'hébergement, et bien plus encore.

Le programme Vol de fan d'Air Canada a apporté son soutien à plus de 20 fondations et organismes caritatifs depuis sa création en 2018 en transportant des douzaines de fans méritants plus près de leur équipe préférée. Le programme a récompensé par le passé des fans inspirants de tous les milieux et de partout au pays, dont une étudiante d'Ottawa déterminée à amplifier la voix des personnes autochtones, noires et de couleur, un jeune partisan des Canadiens de Montréal qui a dû subir plusieurs interventions chirurgicales à la suite d'une commotion cérébrale, deux amis passionnés de hockey de Calgary atteints du trouble du spectre de l'autisme, et une jeune fille de la communauté inuite d'Edmonton qui communiquait sa passion du hockey à d'autres jeunes de sa région.

Les Canadiens peuvent également contribuer et redonner d'une autre manière par l'entremise de Vol de fan. Pendant la soirée promotionnelle d'Air Canada, les partisans sur place peuvent faire don de leur monnaie au kiosque d'Air Canada pour soutenir le programme Chaque sou compte.

Pour obtenir plus de renseignements sur la manière dont vous pouvez prendre part à un Vol de fan d'Air Canada ou en gagner un, visitez le site www.aircanada.com/ voldefanac.

