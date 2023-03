Ce programme axé sur l'informatique, qui permet l'acquisition de compétences technologiques tout en favorisant la justice sociale, sera de nouveau offert en 2023, fort d'un curriculum amélioré pour les élèves de niveau intermédiaire et secondaire

Twin Flames rejoint les artistes des Premières Nations Jayli Wolf, Dakota Bear et Samian au sein du plan de leçon et de la liste de lecture Amazon Music

TORONTO, le 3 mars 2023 /CNW/ - Amazon Canada et TakingITGlobal sont fiers de lancer l'édition 2023 de Ta voix est puissante, un programme éducatif et concours de remix qui permettra à des élèves de niveau intermédiaire et secondaire d'apprendre à coder en s'appuyant sur des chansons d'artistes autochtones. Après avoir passionné plus de 5 000 élèves la première année, Ta voix est puissante s'est étoffé pour 2023 : le programme comporte maintenant de nouvelles chansons des artistes Twin Flames, en plus d'un curriculum amélioré qui mise sur la musique et la technologie pour favoriser la justice sociale.

Ta voix est puissante constitue une initiative de premier plan élaborée par Amazon Future Engineer Canada, un programme axé sur la formation à l'informatique et aux STIM qui a pour but de permettre à tous les jeunes d'explorer leur potentiel. Selon un rapport de 2020 rédigé par le Conference Board du Canada et le Centre des Compétences futures, moins de 2 p. cent des personnes qui travaillent dans les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques (STIM) sont autochtones.

« Chez Amazon, nous sommes déterminés à faire en sorte que les enfants et les jeunes adultes apprennent de nouvelles compétences qui leur ouvriront des portes supplémentaires », a déclaré Cynthia Caglar, directrice d'Amazon Future Engineer Canada. « Ta voix est puissante initie au codage les élèves, les étudiants et les enseignants, tout en leur montrant dans quelle mesure la musique et l'informatique peuvent servir à faire progresser la justice sociale. Notre objectif est d'aider plus de jeunes, particulièrement ceux issus de groupes sous-représentés, à se découvrir une passion qui pourrait se traduire par des occasions scolaires et professionnelles à long terme. »

« Ta voix est puissante a dépassé toutes nos attentes en 2022, du fait que des milliers d'élèves, d'étudiants et d'enseignants partout au Canada ont fait preuve d'un formidable enthousiasme à l'idée de pouvoir combiner une expérience pédagogique et technologique unique à la possibilité de réfléchir à l'histoire des Autochtones et du Canada », a expliqué Christine M'lot, l'éducatrice anichinabée qui a dirigé la rédaction du programme pour le compte de TakingITGlobal. « Notre objectif pour 2023 est d'enrichir le programme d'histoires, d'expériences et de chansons nouvelles provenant d'artistes inuits, métis et de Premières Nations afin d'y sensibiliser de nouveaux participants, et ce, tout en donnant l'occasion aux précédents groupes de continuer à développer leurs compétences et à découvrir le potentiel de l'informatique dans le cadre de leurs futures études et d'une éventuelle carrière. »

Le curriculum de Ta voix est puissante est offert gratuitement aux enseignants, aux élèves de la 7e à la 12e année et aux étudiants du cégep. Élaboré par TakingITGlobal, il est le résultat d'un an de collaborations étroites, soit de centaines d'heures de consultation et de révision. Le Cloud Innovation Centre de l'Université de la Colombie-Britannique (UBC), fruit d'un partenariat public et privé entre Amazon Web Services (AWS) et UBC, a permis d'établir le contact avec des experts, des étudiants et des diplômés autochtones, de même qu'avec des membres du corps professoral de l'Université.

Le plan de cours de Ta voix est puissante comporte huit modules, qui enseignent les bases du codage tout en faisant participer les élèves à des conversations sur les expériences des Premières Nations, des Inuits et des Métis au Canada, notamment en ce qui concerne les pensionnats, la rafle des années 1960 et les 94 appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation. Les élèves remixeront des chansons des artistes autochtones Jayli Wolf, Dakota Bear, Samian et Twin Flames à l'aide d'EarSketch, un éditeur de code en ligne gratuit proposé en français, anglais, ojibwé et inuktitut. Tous les participants seront invités à soumettre leur remix à un concours dans le cadre duquel deux gagnants - l'un Autochtone et l'autre s'identifiant comme un allié - recevront une bourse de 5 000 dollars canadiens offerte par Amazon.

Liste de lecture « Ta voix est puissante » sur Amazon Music

Les abonnés d'Amazon Music au Canada peuvent écouter une liste de lecture exclusive intitulée « Ta voix est puissante », qui comporte des chansons d'artistes tels que Twin Flames, Jayli Wolf, Dakota Bear et Samian, de même que de nombreux autres artistes mis en vedette par le programme. Les pièces musicales abordent les thèmes de la persévérance et de la détermination, retraçant ainsi des moments fondamentaux dans l'histoire de la musique sur une période de plus de trente ans.

« C'est un honneur de voir notre musique faire partie du programme Ta voix est puissante. En sensibilisant les jeunes aux différentes perspectives qui forment le vécu autochtone au Canada, le programme partage notre objectif d'utiliser la musique pour jeter des ponts entre les cultures et comprendre l'histoire. Ta voix est puissante représente l'occasion d'acquérir des compétences importantes tout en réfléchissant à des histoires poignantes. Nous souhaitons à tous les apprenants de vivre de magnifiques apprentissages. » - Chelsey June, Twin Flames

« Je suis très heureuse de participer à Ta voix est puissante pour une nouvelle année. Il est essentiel de combler les lacunes qui empêchent les peuples autochtones de s'investir pleinement dans l'économie des STIM. Le programme procure un tremplin aux jeunes autochtones en leur offrant une occasion d'apprentissage ancrée dans un processus créatif : coder avec de la musique. » - Jayli Wolf

« Le UBC Community Health and Wellbeing CIC, soutenu par AWS, a pour objectif de travailler sur des projets qui génèrent des retombées tangibles pour la société. Une meilleure représentation des étudiants autochtones dans les professions liées au codage figure au nombre de ces retombées, et il est très encourageant de la voir se concrétiser. Nous avons déjà reçu des demandes concernant les pratiques exemplaires qui doivent être mises en place pour adapter le programme d'études à d'autres groupes autochtones dans diverses régions. » - Marianne Schroeder, directrice du Cloud Innovation Centre, Université de la Colombie-Britannique

