Grâce au programme Exportation créative Canada, des investissements sont accordés à sept organisations créatives néo-écossaises pour les aider à réaliser des projets d'exportation

HALIFAX, NS, le 4 juill. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à aider les entreprises et les organisations créatives du Canada à accroître leur visibilité et les profits générés par l'exportation de leurs produits à l'étranger. Les créatrices et créateurs professionnels canadiens en retirent des avantages, tout comme notre économie.

Aujourd'hui, Andy Fillmore, député de Halifax, a annoncé l'octroi d'une aide de 290 000 dollars à 7 entreprises créatives néo-écossaises dans le cadre de la première cohorte du volet Développement à l'exportation du programme Exportation créative Canada. Il a fait cette annonce au nom de l'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien. Ce volet aide les entreprises et les organisations canadiennes à croître et à réussir financièrement à l'étranger.

Maritime Digital Art and Design se spécialise en multimédia interactif numérique, notamment en virtualisation, en multimédia et en média immersif et interactif. Le volet Développement à l'exportation permettra d'investir 90 000 dollars dans l'entreprise pour qu'elle publie, à l'échelle mondiale, deux jeux en réalité virtuelle créés par sa filiale Paracosm Studio. Dagger Woods VR: Echoes of the Lost, sa propriété intellectuelle phare, plonge les joueurs et joueuses dans un suspense psychologique inspiré du folklore et de faits réels survenus en Nouvelle-Écosse en 1922. Quant à POI: VR Dance, il s'agit d'une expérience méditative basée sur le rythme et la danse et visant la détente et la dynamisation.

La direction prévoit, entre autres, distribuer ses produits à l'étranger et participer aux principaux congrès dans le monde du jeu vidéo afin de rencontrer les grands acteurs de l'industrie. Malgré son arrivée récente dans l'espace d'exportation, l'équipe envisage de tirer parti du potentiel que revêt le marché de la réalité virtuelle en exportant dans des pays comme les États-Unis, l'Allemagne, la France et la Chine, bien connus pour leur imposant secteur du jeu vidéo et leurs communautés d'adeptes enthousiastes.

Le volet Développement à l'exportation appuie les projets présentés par les entreprises et les organisations canadiennes dans le but d'accéder aux marchés internationaux et d'étendre leur réseau mondial. L'aide vise notamment à soutenir les entreprises et les organisations créatives établies dans des communautés sous-représentées, y compris les peuples autochtones.

Le volet Développement à l'exportation appuie aussi six autres entreprises néo-écossaises :

Association du Festival du film de l'Atlantique

Atlantic Presenters Association

Brass Door Productions

Alliance Métiers d'art

Lunenburg Doc Fest Association

Moonshot Rights

Veuillez consulter le document d'information ci-joint pour en savoir plus sur ces projets ainsi que sur l'aide financière accordée par l'entremise du programme Exportation créative Canada.

Citations

« Il peut être ardu pour une entreprise d'étendre ses activités d'exportation. Voilà pourquoi le programme Exportation créative Canada aide les entreprises et les organisations à répondre à la demande mondiale en produits multimédias interactifs numériques de qualité. Maritime Digital Art and Design est un bel exemple des capacités de l'industrie créative et culturelle du Canada à innover et à prospérer sur les marchés mondiaux. »

-- L'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien

« En soutenant des gens de chez nous qui excellent dans les secteurs du média numérique interactif, de l'audiovisuel, des arts de la scène et de l'artisanat en Nouvelle-Écosse, nous mettons en valeur certains de nos fleurons créatifs sur la scène internationale. Tous ces projets axés sur le développement à l'exportation sont importants pour assurer la prospérité économique de la Nouvelle-Écosse et de ses industries créatives. »

-- Andy Fillmore, député de Halifax

« Nous œuvrons depuis plus d'une décennie dans la création de visualisations architecturales, de design et de simulations de formation immersive pour les industries aérospatiales et de la défense un peu partout au Canada. En 2021, nous avons étendu nos services à l'industrie du jeu vidéo. Nous avons désormais deux jeux prêts pour une sortie mondiale. Grâce au soutien d'Exportation créative Canada, nos jeux sont disponibles en anglais, en français, en espagnol et en chinois sur les plateformes Meta, PC-VR et PS-VR. Ce financement nous a permis de participer à Meta aux États-Unis, à Gamescom en Allemagne ainsi qu'à la Game Developers Conference aux États-Unis. De fait, nous avons pu présenter le fruit de notre travail, bâtir un réseau et établir des relations avec des acteurs clés de l'industrie. En conséquence, nous en avons retiré d'importants avantages financiers et technologiques nous permettant de nous positionner en tant que pionniers dans l'industrie internationale du jeu de réalité virtuelle. »

-- Sadegh Mahjoob, directeur général et spécialiste principal multimédia, Maritime Digital Art and Design

Les faits en bref

Lors de la reconduction de la Stratégie d'exportation créative en avril 2023, le programme Exportation créative Canada a été doté d'une enveloppe de 33 millions de dollars sur 3 ans, de 2023 à 2026. Le volet Prêt à l'exportation est assorti d'un financement de 7 millions de dollars par année pour appuyer des projets prêts à l'exportation, qui prévoient générer des recettes d'exportation et aident les industries créatives canadiennes à rejoindre plus de personnes dans le monde. Le nouveau volet Développement à l'exportation fournit un financement annuel de 4 millions de dollars pour soutenir les exportateurs ayant peu ou pas d'expérience qui désirent accéder aux marchés internationaux, de même que les exportateurs expérimentés souhaitant étendre leur réseau mondial.

Depuis le lancement du programme Exportation créative Canada en 2018, 51,7 millions de dollars ont été investis dans 117 projets prêts à l'exportation dans le cadre du volet Prêt à l'exportation. De plus, 5,95 millions de dollars ont été investis dans 80 projets grâce au volet Développement à l'exportation.

Document d'information : En Nouvelle-Écosse, la créativité canadienne s'étend vers de nouveaux marchés internationaux - Liste des organismes ayant bénéficié d'un financement

Le nouveau volet Développement à l'exportation du programme Exportation créative Canada fournit, sous l'égide de Patrimoine canadien, un financement de 290 000 dollars en appui à sept entreprises et organisations créatives néo-écossaises composant la toute première cohorte.

Sont présentés ici les détails concernant le financement accordé aux bénéficiaires et la description des projets s'y rattachant. Dans certains cas, le financement est réparti sur deux exercices financiers, le temps de mener à bien les activités nécessaires pour exporter le contenu créatif canadien.

Liste des organismes ayant bénéficié d'un soutien en Nouvelle-Écosse

Région Bénéficiaire Description du projet Somme allouée Halifax Atlantic Film Festival Association L'Atlantic Film Festival Association recevra une aide financière durant les exercices 2023-2024 et 2024-2025 afin de mettre en valeur, pendant deux ans, la Nouvelle-Zélande à titre de partenaire du Festival du film de l'Atlantique, et de préparer les deux années qui seront ensuite axées sur la région nordique. Cette activité annuelle, qui se déroule durant le Festival du film de l'Atlantique, se veut un carrefour pour le financement de coproductions et facilite l'établissement de partenariats et le financement de longs métrages, de projets télévisuels et de fictions numériques. Pendant trois jours, les délégations de partout dans le monde, dont le Canada, se rencontrent autour de tables rondes, dans des groupes de travail et lors d'activités de réseautage pour conclure des partenariats et des ententes de financement de première importance. En 2022, le Festival du film de l'Atlantique a débouché d'emblée sur 36 projets de fiction cinématographiques, télévisuels et numériques, ce qui se traduira par un apport estimatif de plus de 190 millions de dollars à l'économie canadienne. 70 000 $ (63 000 $ en 2023‑2024 et 7 000 $ en 2024-2025) Halifax Atlantic Presenters Association L'Atlantic Presenters Association a reçu une aide financière pour soutenir une délégation internationale et une séance de mise en valeur lors de Contact East de 2023, à Terre-Neuve-et-Labrador. L'organisation de Contact East a accueilli des diffuseurs du monde entier et des groupes du Royaume‑Uni et des États-Unis qui ont assisté à des prestations d'artistes canadiens. Pendant quatre jours, des diffuseurs artistiques de la région ont côtoyé des homologues canadiens et étrangers lors de prestations, de présentations, de séances de mise en valeur et d'occasions de réseautage. Vingt-trois artistes ont offert des spectacles sur scène et huit autres ont présenté des vidéos et parlé de leurs œuvres durant des séances de mise en valeur. Le programme comprenait, entre autres, de la musique, de la danse, du théâtre et du cirque. Les marchés cibles sont l'Angleterre, l'Écosse et les États-Unis. 20 000 $ (2023-2024) Halifax Brass Door Productions Brass Door Productions a reçu une aide financière pour promouvoir sa liste de cinq longs métrages auprès de potentiels partenaires dans la production et acheteurs sur le marché international. Une équipe représentant l'entreprise a assisté aux principaux festivals du film et approché les marchés de contenus mondiaux afin d'établir des relations professionnelles, de découvrir de nouvelles occasions d'affaires et de rencontrer les plus grands décideurs. En plus des déplacements pour se rendre aux festivals, le financement obtenu par l'entremise d'Exportation créative Canada a permis d'assumer les coûts liés à l'étude du marché, à la préparation des produits en vue de les vendre dans des marchés internationaux et aux activités de réseautage. Les marchés cibles sont les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, l'Espagne et la Chine. 26 000 $ (2023-2024) Halifax Craft Alliance/ Alliance métiers d'art Craft Alliance/Alliance métiers d'art a reçu une aide financière en 2023-2024 afin d'appuyer la promotion de 19 artisans du Canada atlantique dans le cadre de Collect, une foire internationale consacrée à l'artisanat et au design contemporains se tenant à Londres, en Angleterre. À Collect, plus de 40 galeristes de spécialité, marchands et collectifs d'artistes du monde entier exposent des œuvres créées au cours des 5 dernières années par plus de 400 designers et artistes vivants. Pour être à l'affiche, les artistes doivent être représentés par une galerie d'art ou une organisation. Les collectionneurs, les conseillers artistiques, les designers d'intérieur, les conservateurs et autres professionnels peuvent acheter des articles sur place. Le marché cible est le Royaume‑Uni. Toutefois, puisqu'il s'agit d'un rassemblement d'envergure internationale, Craft Alliance/Alliance métiers d'art a tissé des liens avec des galeristes, des collectionneurs et des muséologues d'Europe et d'Asie. 32 000 $ (2023-2024) Lunenburg Lunenburg Doc Fest Association Lunenburg Doc Fest Association a reçu une aide financière en 2023-2024 en appui au Dock Market se tenant dans le cadre de la 10e Lunenburg Doc Fest. Ce carrefour du film de non-fiction se tient en parallèle avec le festival de sorte que les cinéastes peuvent tisser des liens avec des acheteurs, des diffuseurs, des instavidéastes, des bailleurs de fonds et des partenaires dans la coproduction d'ici, au pays, et d'ailleurs. Au programme, des ateliers, des groupes de travail, des tables rondes, des classes de maître et des activités de réseautage dans le but de vendre des projets de films et de les financer. Les marchés cibles sont la France, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Allemagne, le Qatar, l'Italie et la Scandinavie. 15 000 $ (2023-2024) Halifax Maritime Digital Art and Design (MDAD) Maritime Digital Art and Design a reçu une aide financière en 2023-2024 pour qu'elle publie, à l'échelle planétaire, deux jeux en réalité virtuelle créés par sa filiale Paracosm Studio. Dagger Woods VR: Echoes of the Lost, sa propriété intellectuelle phare, plonge les joueurs et joueuses dans un suspense psychologique inspiré du folklore et de faits réels survenus en Nouvelle-Écosse en 1922. Par ailleurs, le studio propose un autre jeu distinctif, POI: VR Dance. Il s'agit d'une expérience méditative basée sur le rythme et la danse et visant la détente et la dynamisation. La direction prévoit, entre autres, distribuer ses produits à l'étranger et participer aux principaux congrès dans le monde du jeu vidéo afin de rencontrer les grands acteurs de l'industrie. Bien que l'équipe soit peu expérimentée en exportation, elle envisage de tirer parti du potentiel que revêt le marché de la réalité virtuelle en exportant dans des pays comme les États-Unis, l'Allemagne, la France, la Chine et le Brésil, bien connus pour leur imposant secteur du jeu vidéo et leurs communautés d'adeptes enthousiastes. 90 000 $ (2023) Halifax Moonshot Rights Moonshot Rights recevra une aide financière en 2023-2024 et en 2024-2025 afin d'appuyer l'exportation de deux séries télévisuelles de dessins animés pour enfants immédiatement commercialisables, Unboxables et Thickety Thicket, vers des réseaux et des distributeurs d'envergure. Le marché primaire cible les États-Unis, puis le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne. Pour sa série, l'entreprise vise comme marchés secondaires la Chine, le Japon et l'Australie. 35 000 $ (15 000 $ en 2023-2024 et 20 000 $ en 2024-2025) Financement total accordé aux bénéficiaires de la Nouvelle-Écosse 288 000 $

Lien connexe

Communiqué : En Nouvelle-Écosse, la créativité canadienne s'étend vers de nouveaux marchés internationaux

