Le programme de MBA pour cadres de l'ESG UQAM fête ses 40 ans!

MONTRÉAL, le 7 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Le programme de MBA pour cadres de l'École des sciences de la gestion de l'UQAM (ESG UQAM) fête ses 40 ans d'existence cet automne. Pour célébrer cet anniversaire important, l'ESG UQAM mettra en lumière les 40 ans d'audace et d'histoire du programme. Plusieurs activités ponctueront les célébrations, dont un grand rassemblement des diplômés du MBA qui aura lieu le mardi 12 novembre 2019 de 17 h 30 à 22 h, à l'Agora Hydro-Québec, situé au Cœur des sciences de l'UQAM.

Les coprésidents d'honneur des fêtes du 40e, Amina Gerba, présidente-directrice générale du Groupe Afrique Expansion et Maximilien Roy, président-directeur général du Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec, se disent « fiers de participer aux festivités qui auront pour but de mettre en valeur un programme ambitieux qui, au fil des ans, s'est façonné une réputation mondiale à l'enseigne de l'innovation par son apprentissage pluridisciplinaire et son format qui facilite la conciliation travail -- études-vie personnelle, les cours se donnant une fin de semaine par mois, du vendredi au dimanche, pendant deux ans. »

Lancé à Montréal en 1979, le programme est aujourd'hui offert dans une douzaine de pays en français, en anglais et en espagnol. « Depuis sa création, le MBA a formé quelque 12 500 diplômés. Ce sont autant de gestionnaires talentueux qui ont ou vont laisser leur marque dans le monde des affaires au Québec, au Canada et à l'international. C'est une grande fierté pour l'ESG UQAM », a déclaré Komlan Sedzro, doyen de l'ESG UQAM.

Destinés à des professionnels de haut niveau qui possèdent une bonne expérience en gestion, les enseignements du MBA pour cadres sont très ancrés dans la réalité du monde des affaires. « La majorité des études de cas proposées sont des problématiques réelles qui demandent des solutions concrètes dont l'application pourra bénéficier aux entreprises concernées », souligne Guy Cucumel, directeur du programme.

En plus du MBA pour cadres général, l'ESG UQAM offre les spécialisations suivantes : conseil en management, sciences comptables, et sciences et génie. Le programme de MBA pour cadres est nouvellement offert au campus de l'UQAM à Laval.

Pour suivre la programmation des fêtes du 40e anniversaire du MBA de l'ESG UQAM : esg.uqam.ca/mba40

Parmi les possibilités d'entrevues :

Guy Cucumel, directeur du programme de MBA pour cadres

Amina Gerba , M.B.A 1993, présidente-directrice générale, Groupe Afrique Expansion

, M.B.A 1993, présidente-directrice générale, Groupe Afrique Expansion Maximilien Roy , M.B.A 2019, président-directeur général, Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec

À propos de l'ESG UQAM

Reconnue pour la qualité de son enseignement appliquée et pratique ainsi que l'excellence de sa recherche, l'École des sciences de la gestion (ESG UQAM) a formé à ce jour plus de 100 000 gestionnaires talentueux occupant différents postes à responsabilités à travers le monde. Résolument internationale, l'ESG UQAM s'est associée à plusieurs universités et écoles de gestion sur différents continents pour étendre son rayonnement, accentuer son impact et accroître l'expérience de ses étudiants. esg.uqam.ca

SOURCE Université du Québec à Montréal

Renseignements: Maud Pidou, Conseillère en relations de presse, École des sciences de la gestion (ESG UQAM), 514 987-3000, poste 3733, pidou.maud@uqam.ca

Related Links

www.uqam.ca