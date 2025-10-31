MONTRÉAL, le 31 oct. 2025 /CNW/ - Pour encourager l'autonomie économique et sociale des vétérans en situation d'itinérance ou à risque imminent de le devenir, et favoriser leur réinsertion dans la communauté, le gouvernement fédéral investit plus de 1,4 million $ dans deux projets à Montréal visant à bonifier l'offre de services offerte aux vétérans ainsi qu'à leur offrir une aide au logement.

Ce financement a été annoncé aujourd'hui par l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes, ministre responsable des Langues officielles et Lieutenant du Québec, dans le cadre du volet Services et mesures de soutien du Programme de lutte contre l'itinérance chez les vétérans, annoncé en avril 2023.

Les services tels que la consultation et les ressources en matière de santé mentale sont essentiels afin de soutenir les vétérans en situation d'itinérance ou à risque de le devenir. C'est pourquoi le gouvernement fédéral finance, par l'entremise du volet Services et mesures de soutien du Programme de lutte contre l'itinérance chez les vétérans, des initiatives personnalisées visant à répondre aux besoins des vétérans partout au pays. En adoptant une approche de « logement d'abord », ces projets visent à fournir un soutien complet et à s'assurer qu'aucun vétéran n'est laissé pour compte.

D'abord, un financement fédéral de 861 952 $ servira à soutenir l'organisme montréalais Mission Old Brewery à mettre en œuvre des mesures et des services comme des rencontres psychosociales à domicile afin de favoriser l'autonomie économique et sociale des vétérans en situation d'itinérance ou à risque de le devenir et ainsi encourager leur réinsertion sociale.

Un financement fédéral de 641 441 $ permettra également à l'organisme La Maison du Père d'offrir aux vétérans un hébergement transitoire, un soutien pour retrouver la stabilité résidentielle et une meilleure inclusion sociale. Ce projet permettra également d'identifier les vétérans parmi les personnes en situation d'itinérance, afin qu'ils reçoivent rapidement les services spécialisés et l'accompagnement personnalisé dont ils ont besoin pour améliorer leurs conditions de vie et de santé.

Le Programme de lutte contre l'itinérance chez les vétérans offre aux vétérans canadiens des services et une aide au logement dont ils ont grandement besoin. Les vétérans ont servi notre pays avec courage et ils méritent un endroit sûr, stable et abordable où ils peuvent se sentir chez eux.

Citation

« Notre gouvernement est fier d'appuyer ces projets importants à Montréal. En offrant aux vétérans un lieu de vie sûr, ainsi que les ressources et la communauté dont ils ont besoin pour s'épanouir, nous veillons à ce que ceux qui ont servi notre pays bénéficient de la dignité, des soins et des opportunités qu'ils méritent. »

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure

« En investissant dans des organismes qui luttent contre l'itinérance, notre gouvernement réaffirme son engagement à bâtir un pays plus inclusif, plus équitable et plus humain. Ces annonces concrètes pour nos vétérans ne sont pas que des chiffres : elles traduisent notre volonté ferme d'agir, de soutenir les Canadiens et de bâtir des communautés fortes. Nous ne cesserons pas tant que nous n'aurons pas mis fin une fois pour toutes à l'itinérance dans notre pays. »

L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes, ministre responsable des Langues officielles et Lieutenant du Québec

« Il est de notre devoir d'offrir le soutien nécessaire à nos vétérans pour retrouver stabilité, dignité et appartenance. Grâce à ce financement, la Mission Old Brewery pourra accompagner, via son programme Sentinelles, encore plus d'ancien combattants vers un logement durable et une pleine réaffiliation sociale. Nous sommes reconnaissants envers le gouvernement du Canada pour sa confiance et son engagement à faire en sorte qu'aucun vétéran ne soit laissé pour compte. »

James Hughes, président et chef de la direction de la Mission Old Brewery

« La Maison du Père accompagne depuis de nombreuses années d'anciens combattants qui se retrouvent sans domicile fixe. Notre équipe d'intervention peut témoigner des difficultés qu'éprouvent ces hommes à s'adapter à la vie civile. La Maison du Père agit à titre de leader à la Table d'actions des anciens militaires itinérants (TAAMI), pour assurer la collaboration entre tous les acteurs pouvant favoriser la stabilisation résidentielle des nombreux vétérans désaffiliés. C'est dans cet esprit que nos intervenants travaillent aux côtés de vétérans pairs aidants, dont l'expérience et l'écoute facilitent le repérage et le lien avec les personnes concernées. »

Jaelle Bégarin, présidente-directrice générale de La Maison du Père

Faits en bref

L'organisme Mission Old Brewery reçoit 861 952 $ dans le cadre du volet Services et mesures de soutien du Programme de lutte contre l'itinérance chez les vétérans.

L'organisme La Maison du Père reçoit 641 441 $ dans le cadre du volet Services et mesures de soutien du Programme de lutte contre l'itinérance chez les vétérans.

Le Programme de lutte contre l'itinérance chez les vétérans aide les vétérans en situation d'itinérance ou ceux qui sont à risque de le devenir à obtenir et à conserver un logement ainsi qu'à résoudre les problèmes sous-jacents.

Le Programme de lutte contre l'itinérance chez les vétérans finance des projets dans le cadre de deux volets : Le volet Services et mesures de soutien prévoit 72,9 millions de dollars de financement pour les suppléments au loyer et des services complets, comme les services de consultation et les traitements contre la toxicomanie. Le volet Renforcement des capacités, de 6,2 millions de dollars, pour la recherche et l'amélioration de la collecte de données, ainsi que l'augmentation de la capacité des organismes à fournir des programmes sur mesure.

Selon le recensement de 2021, on estime à 461 240 le nombre de vétérans canadiens. En date d'octobre 2025, le gouvernement du Canada estime à environ 1 800 le nombre de vétérans en situation d'itinérance.

Le Programme de lutte contre l'itinérance chez les vétérans fait partie de la Stratégie nationale du logement du Canada (SNL), un plan décennal de plus de 115 milliards $ qui permettra à un plus grand nombre de Canadiens d'avoir un chez-soi. La SNL repose sur des partenariats solides entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, ainsi que sur un engagement continu avec les secteurs du logement public et privé. Cela inclut des consultations avec de nombreux Canadiens différents, y compris des personnes ayant une expérience vécue des besoins en matière de logement.

Lancée le 14 septembre 2025, Maisons Canada est la nouvelle agence fédérale canadienne qui construira et financera des logements abordables à grande échelle, tout en stimulant l'innovation dans le secteur du logement et en augmentant sa productivité.

Dans le cadre du Budget 2024, le gouvernement accorde 6 millions de dollars supplémentaires sur trois ans, à partir de 2024-2025, à Anciens Combattants Canada pour le Fonds pour le bien‑être des vétérans et de leur famille (FBVF). Une partie du financement sera axée sur des projets destinés aux vétérans femmes ou appartenant aux communautés autochtones et 2ELGBTQI+.

Liens connexes

Suivez-nous sur X, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Etienne Desgagnés, Responsable des communications marketing et des relations publiques, Mission Old Brewery, 514-208-4517, [email protected]; Manon Dubois, Directrice du développement et des communications, La Maison du Père, 514-845-0168, poste 313, [email protected]