NORTH VANCOUVER, BC, le 6 août 2020 /CNW/ - Les collectivités du Canada sont aux premières lignes de la pandémie de COVID-19 et ont besoin d'une aide immédiate pour adapter leurs priorités en matière d'infrastructure publique en fonction de notre nouvelle réalité. Dans le cadre des mesures décisives qu'il continue de prendre pour faire face à la pandémie, le gouvernement du Canada appuie la mise en place d'infrastructures publiques modernes, efficaces et durables qui permettent d'assurer la santé et la sécurité de nos collectivités, de stabiliser notre économie et de donner accès aux services essentiels à tous les Canadiens.

Aujourd'hui, l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a annoncé que la Colombie-Britannique a maintenant la possibilité d'allouer jusqu'à 412 968 016 $, soit 10 % de son allocation totale au titre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada, à des projets relevant du nouveau volet de financement Résilience à la COVID. Cela fait suite à l'annonce effectuée le 30 juillet par l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, concernant des modifications apportées au programme afin d'aider à faire face à la crise sanitaire actuelle grâce à des projets à court terme pouvant démarrer rapidement.

Qu'il s'agisse d'améliorer les hôpitaux, les établissements de soins de longue durée et les écoles pour respecter les règles de distanciation physique, de construire de nouveaux sentiers pédestres et pistes cyclables pour aider les Canadiens à rester en bonne santé, actifs et en sécurité, ou de soutenir des projets d'atténuation des catastrophes qui visent à protéger la population contre les inondations et les incendies, ces modifications permettront de réaliser plus vite un plus grand nombre de projets d'infrastructure, tout en continuant de soutenir nos objectifs à long terme qui consistent à créer des collectivités durables, dynamiques sur le plan économique, à faibles émissions de carbone et inclusives.

Les projets relevant du nouveau volet pourront bénéficier d'une contribution fédérale beaucoup plus importante, qui passera à 80 % pour les provinces, les municipalités et les organismes à but non lucratif dans les provinces, et à 100 % pour les projets territoriaux désignés dans le cadre du nouveau volet. En plus du nouveau volet temporaire, un processus de demande de financement simplifié permettra de faire démarrer les projets dès que possible.

Ces changements profiteront aux collectivités de toutes tailles, y compris les régions rurales du Canada. Les collectivités rurales et éloignées pourront avoir accès à du financement pour des projets de téléphonie mobile et cellulaire, par exemple, assurant que les projets les plus urgents et nécessaires sont priorisés avec une plus grande part de financement fédéral.

Citation

"Des communautés de toute la Colombie-Britannique sont en première ligne dans la lutte contre la pandémie de COVID-19. Ce financement flexible des infrastructures facilitera la mise en place de projets qui permettront aux gens de rester actifs à l'extérieur en toute sécurité et garantira l'existence de mesures de sécurité dans des endroits comme les écoles, les établissements de soins de longue durée et les hôpitaux. La lutte contre cette pandémie a été, et continuera d'être, un effort d'Équipe Canada pour assurer la sécurité de tous, et c'est ce dont il est question dans l'annonce d'aujourd'hui".

- L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Pour soutenir les Canadiens durant la pandémie de COVID-19, le Programme d'infrastructure Investir dans le Canada de plus de 33 milliards de dollars comprend maintenant un nouveau volet pour répondre directement aux pressions et aux préoccupations immédiates découlant de la pandémie actuelle, de nouvelles catégories de projets admissibles et des approbations plus rapides.

de plus de 33 milliards de dollars comprend maintenant un nouveau volet pour répondre directement aux pressions et aux préoccupations immédiates découlant de la pandémie actuelle, de nouvelles catégories de projets admissibles et des approbations plus rapides. Le volet Résilience à la COVID-19 aidera les autres ordres de gouvernement dont les finances ont été durement touchées par la pandémie en augmentant la contribution fédérale au titre du partage des coûts à 80 % pour les projets d'infrastructures publiques dans les provinces et en finançant 100 % des coûts des projets dans les territoires et des projets des bénéficiaires autochtones.

Pour pouvoir bénéficier d'un financement au titre du volet Résilience à la COVID-19, les coûts admissibles du projet doivent être inférieurs à 10 millions de dollars, la construction doit commencer au plus tard le 30 septembre 2021 et elle doit être achevée avant la fin de 2021 (ou avant la fin de 2022 dans les territoires et les collectivités éloignées).

elle doit être achevée avant la fin de 2021 (ou avant la fin de 2022 dans les territoires et les collectivités éloignées). Le Programme d'infrastructure Investir dans le Canada est mis en œuvre dans le cadre d'ententes bilatérales conclues avec l'ensemble des provinces et des territoires afin d'effectuer des investissements sans précédent dans les infrastructures publiques.

est mis en œuvre dans le cadre d'ententes bilatérales conclues avec l'ensemble des provinces et des territoires afin d'effectuer des investissements sans précédent dans les infrastructures publiques. Cette année, on a accéléré le versement du financement fourni au titre du Fonds de la taxe sur l'essence fédéral pour fournir 2,2 milliards de dollars en un seul versement au mois de juin afin d'aider les collectivités à réaliser rapidement des projets d'infrastructure qui stabiliseront les économies locales.

Produit connexe

Document d'information : Élargissement du programme d'infrastructure pour appuyer la résilience des collectivités à la COVID-19

Liens connexes

Investir dans la résilience des collectivités à la COVID-19 :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/covid-19-resilience-fra.html

Plan d'intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19 :

https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/plan-intervention-economique.html

Plus de soutien pour les Canadiens grâce au Cadre de relance sécuritaire :

https://pm.gc.ca/fr/nouvelles/communiques/2020/07/16/plus-de-soutien-les-canadiens-grace-au-cadre-de-relance

Carte des projets du plan Investir dans le Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Investir dans le Canada : Le plan d'infrastructure à long terme du Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Fonds de la taxe sur l'essence fédéral :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/gtf-fte-fra.html

Liens connexes

