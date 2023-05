Les programmes First Tee - Premier départ Canada et Youth on Course faciliteront l'accès de 10 000 jeunes au sport d'ici la fin de 2023

TORONTO, le 16 mai 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, RBC et Golf Canada accueillent avec joie 18 nouveaux terrains de golf dans le cadre du Programme communautaire de golf junior RBC, lequel offre un accès abordable au golf à des groupes sous-représentés et à des jeunes défavorisés au Canada. Les nouveaux terrains s'ajoutent aux 15 autres de la saison inaugurale de 2022, qui ont attiré près de 6 000 jeunes dans des communautés à travers le Canada.

Le Programme communautaire de golf junior RBC permet le déploiement des programmes First Tee - Canada et Youth on Course sur des terrains de golf municipaux et publics accessibles et aide à créer des voies d'accès au golf dans les écoles et communautés avoisinantes. Les terrains ont été choisis non seulement en fonction de l'accessibilité par le transport en commun local et de la proximité des centres communautaires, mais aussi dans un souci de représentation régionale diversifiée.

« RBC croit fermement que le sport a le pouvoir de forger le caractère, de favoriser l'épanouissement des jeunes et de contribuer au dynamisme des collectivités, explique Shannon Cole, vice-présidente, Marketing de la marque, RBC. Nous sommes très fiers de l'impact qu'a eu le Programme communautaire de golf junior RBC au cours de sa première saison et nous nous réjouissons à l'idée d'étendre sa portée afin de favoriser encore davantage l'accès au jeu. »

Voici les nouveaux terrains qui s'ajoutent au Programme communautaire de golf junior RBC :

Club de golf Saint-Michel - Bellechasse (Québec)

- Bellechasse (Québec) Club de Golf Bic - Rimouski (Québec)

(Québec) Country Meadows Golf Club - Moncton (Nouveau-Brunswick)

(Nouveau-Brunswick) Doon Valley Golf Course - Kitchener ( Ontario )

) East Park Golf - London ( Ontario )

( ) Fox Meadow Golf Course - Stratford (Île-du-Prince-Édouard)

(Île-du-Prince-Édouard) Glacier Greens Golf Club - Comox (Colombie-Britannique)

(Colombie-Britannique) Golf Mentor Group - Winnipeg ( Manitoba )

( ) Highland Pacific Golf - Victoria (Colombie-Britannique)

(Colombie-Britannique) Hollinger Golf Club - Timmins ( Ontario )

( ) Humber River Golf Club - Deer Lake (Terre-Neuve-et- Labrador )

(Terre-Neuve-et- ) KenWo Golf Club - New Minas (Nouvelle-Écosse)

(Nouvelle-Écosse) Kingswood Golf Course - Fredericton (Nouveau-Brunswick)

(Nouveau-Brunswick) Lakeview Golf Course - Regina ( Saskatchewan )

) The Marshes Golf Club - Ottawa ( Ontario )

( ) Tuxedo Golf Club - Winnipeg ( Manitoba )

( ) Roseland Golf & Curling Club - Windsor ( Ontario )

( ) Wildwood Golf Course - Saskatoon ( Saskatchewan )

Voici les terrains qui ont renouvelé leur participation au Programme communautaire de golf junior RBC :

Archie's Family Golf Centre - Cornwall ( Ontario )

( ) Blomidon Golf and Country Club - Corner Brook (Terre-Neuve-et- Labrador )

(Terre-Neuve-et- ) Cedar Hill Golf Course - Victoria (Colombie-Britannique)

(Colombie-Britannique) Chedoke Golf Club - Hamilton ( Ontario )

( ) Club de Golf Municipal Dallaire - Rouyn-Noranda (Québec)

(Québec) Club de Golf Les Rivières - Trois-Rivières (Québec)

Humber Valley Golf Course - Etobicoke ( Ontario )

( ) Legends on the Niagara - Niagara ( Ontario )

) Mill River Golf Course - Woodstock (Île-du-Prince-Édouard)

(Île-du-Prince-Édouard) Peel Village Golf Course - Brampton ( Ontario )

( ) Tam O'Shanter Golf Course - Scarborough ( Ontario )

( ) Walter Gretzky Municipal Golf Course - Brantford ( Ontario )

( ) Whitewater Golf Club - Thunder Bay ( Ontario )

) Fraserview Golf Course ( Vancouver Board of Parks and Recreation Golf) - Vancouver (Colombie-Britannique)

Board of Parks and Recreation Golf) - (Colombie-Britannique) Queen Elizabeth Park Pitch & Put ( Vancouver Board of Parks and Recreation Golf) - Vancouver (Colombie-Britannique)

Chaque établissement de golf bénéficiera d'une formation pour instructeur First Tee, des plans de cours personnalisés, de l'équipement et d'un soutien financier pour que le programme soit sans frais pour l'établissement ou les participants. Aussi, chaque établissement de golf proposera le programme Youth on Course, qui donne aux jeunes golfeurs de 6 à 18 ans la possibilité de jouer une ronde de golf pour 5 $ ou moins.

« Le Programme communautaire de golf junior RBC a joué un rôle majeur dans la croissance vigoureuse de First Tee et de Youth on Course au Canada, mentionne Kevin Blue, directeur en chef du sport, Golf Canada. Grâce à cette initiative, nous pourrons étendre la portée de nos activités dans les communautés défavorisées et offrir à un plus grand nombre d'enfants la possibilité de s'épanouir grâce au golf. Nous sommes ravis de ce partenariat, qui nous permet de réaffirmer notre engagement à faire en sorte que notre sport reflète la diversité des Canadiens. »

Les jeunes Canadiens de 5 à 18 ans peuvent profiter des programmes de First Tee - Premier départ Canada et de Youth on Course dans l'un des clubs de golf participants. Les établissements participants du Programme communautaire de golf junior RBC font appel aux centres communautaires ou aux écoles de leur région pour l'inscription des jeunes participants. Pour en savoir plus, visitez golfcanada.ca/fr/golf-junior-communautaire-rbc.

À propos de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 97 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos 17 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site rbc.com/collectivite-impact-social.

À propos de Golf Canada

Golf Canada est la Fédération nationale de sport et l'organisme directeur du golf au Canada ; elle représente plus de 319 000 golfeurs et 1 435 clubs membres de partout au pays. Fière membre du Comité olympique canadien, Golf Canada aspire à devenir un chef de file mondial dans le golf et à réaliser sa mission d'augmenter la participation des Canadiens et de promouvoir l'excellence. Pour de plus amples renseignements sur les initiatives que prend Golf Canada pour appuyer le golf dans votre collectivité, visitez golfcanada.ca/fr.

À propos de First Tee - Premier départ Canada

First Tee - Premier départ Canada est un programme de développement pour les jeunes administré par Golf Canada depuis 2020. En partenariat avec First Tee, Golf Canada a lancé First Tee - Premier départ Canada afin d'offrir aux enfants de tous les horizons des occasions de s'épanouir par la pratique du golf. First Tee - Premier départ Canada poursuit l'expansion de ses programmes et sa mission d'avoir un impact positif sur les jeunes dans les terrains de golf, les écoles et les centres communautaires de tout le pays. Pour en savoir plus sur First Tee - Premier départ Canada, visitez firstteecanada.ca/fr.

SOURCE RBC Groupe Financier

Renseignements: Fiona Anderson, RBC, [email protected]; Madelyn Boelhouwer, Golf Canada (First Tee - Premier départ Canada), [email protected]