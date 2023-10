RBC accueille une cohorte diversifiée de champions olympiques, de talents issus de sports émergents et d'anciens participants au Camp des recrues RBC

TORONTO, le 18 oct. 2023 /CNW/ - RBC a annoncé aujourd'hui le nom des 54 athlètes canadiens qui recevront du financement et du soutien dans le cadre du programme Athlètes Olympiques RBC. Mis sur pied il y a plus de 20 ans, le programme Athlètes Olympiques RBC fournit non seulement du soutien financier aux athlètes qui s'entraînent en vue des Jeux, mais il leur offre également des occasions d'acquérir une expérience professionnelle, de perfectionner leurs aptitudes et de faire connaître leur marque personnelle.

La nouvelle cohorte, qui comprend un nombre impressionnant d'espoirs pour les Jeux de Paris 2024, inclut entre autres la plus grande médaillée canadienne des Jeux Olympiques, Penny Oleksiak, le duo de volleyball de plage classé au niveau mondial, Brandie Wilkerson et Melissa-Humana Paredes, et le tenant du titre de champion du monde en décathlon, Pierce LePage. Font également partie du groupe des concurrents dans de nouveaux sports olympiques, comme Sean McColl (escalade) et Philip Kim (breaking), ainsi que des vedettes découvertes grâce au Camp des recrues RBC - principal programme de recrutement d'athlètes olympiques au Canada - dont les championnes Kelsey Mitchell (cyclisme sur piste) et Avalon Wasteneys (aviron).

« Le programme Athlètes Olympiques RBC s'inscrit dans l'engagement de longue date de RBC à soutenir les athlètes olympiques à chaque étape de leur carrière, qu'il s'agisse de les aider à réussir dans leur discipline ou de préparer leur transition à la vie après le sport, dit Shannon Cole, vice-présidente, Marketing de la marque, RBC. Nous sommes ravis d'accueillir ces athlètes d'exception dans nos rangs et sommes impatients de célébrer leurs réussites personnelles et sportives. »

Dans le cadre de ce programme, les Athlètes Olympiques RBC jouent le rôle d'ambassadeurs de la marque, véhiculant auprès des clients, employés et Canadiens les valeurs olympiques que sont le travail d'équipe, la poursuite de l'excellence, l'engagement et le leadership.

« Je suis très fière de m'associer de nouveau à une marque qui a eu un impact aussi important sur des milliers d'athlètes olympiques canadiens, dit Penny Oleksiak, athlète olympique RBC. Je me suis jointe à l'équipe après mes premiers Jeux Olympiques. Depuis, l'engagement de RBC dans les programmes locaux et nationaux de sport a été pour moi une source d'inspiration. J'ai hâte d'accueillir les nouveaux membres de l'Équipe RBC. »

Parmi les dernières recrues, on retrouve également huit athlètes qui ont été découverts et soutenus par le Camp des recrues RBC, programme national qui vise à trouver des espoirs olympiques et à leur offrir un appui financier. Depuis la création du programme en 2016, 13 anciens du Camp des recrues RBC ont participé à des Jeux Olympiques et sept d'entre eux ont remporté des médailles. Cette semaine, la liste des 100 athlètes du Camp des recrues RBC choisis pour participer à la finale nationale de cette année a également été publiée. Cette épreuve représente une occasion de plus de préparer les talents olympiques pour les années à venir.

« Depuis que j'ai remporté l'édition inaugurale du Camp des recrues RBC, en 2016, RBC m'a accompagné à chaque étape de mon rêve olympique, explique Pierce LePage, athlète olympique RBC. Ma carrière sportive a pris un essor grâce à la confiance que RBC a eue en moi. Je suis reconnaissant de pouvoir bénéficier de cette formidable communauté de soutien. »

« Je suis très fière de me joindre à la famille RBC, mentionne Brandie Wilkerson, athlète olympique RBC. En m'associant à une marque qui appuie le mouvement olympique depuis aussi longtemps que RBC, je renforce mon système de soutien. C'est une formidable occasion pour moi ! »

RBC est la plus ancienne société commanditaire d'Équipe Canada, soit depuis 1947.

Nom Sport Ville natale Alexander Canning Canoë-kayak Dartmouth (N.-É.) Alexis Cronk Aviron London (Ont.) Ali ten Hove Voile Kingston (Ont.) Amanda Rummery Para-athlétisme Sherwood Park (Alb.) Antoine Gélinas-Beaulieu Patinage de vitesse Sherbrooke (Qc) Avalon Wasteneys Bismark Boateng Aviron Athlétisme Campbell River (C.-B.) Toronto (Ont.) Brandie Wilkerson Volleyball de plage Toronto (Ont.) Brandon McBride Athlétisme Windsor (Ont.) Braven Park Taekwondo Winnipeg (Man.) Bret Himmelman Canoë-kayak Hammonds Plains (N.-É.) Catherine Beauchemin-Pinard Judo Montréal (Qc) Cynthia Appiah Bobsleigh Toronto (Ont.) Darren Gardner Surf des neiges Burlington (Ont.) Dawn Richardson-Wilson Bobsleigh/Athlétisme Edmonton (Alb.) Eden Wilson Bobsleigh Calgary (Alb.) Ellie Black Florence Maheu Gymnastique Canoë-kayak Halifax (N.-É.) Salaberry-de-Valleyfield (Qc) Gabriel Ferron-Bouius Para-canoë-kayak de vitesse Ottawa (Ont.) Jackie Boyle Cyclisme Toronto (Ont.) James Dunn Para-hockey sur glace Wallacetown (Ont.) Jasmit Phulka Lutte Abbotsford (C.-B.) Javier Acevedo Natation Toronto (Ont.) Jordan Stewart Taekwondo Toronto (Ont.) Kate O'Brien Para-cyclisme Calgary (Alb.) Kelsey Mitchell Cyclisme Sherwood Park (Alb.) Krissy Scurfield Rugby Canmore (Alb.) Kristen Bujnowski Bobsleigh Mount Brydges (Ont.) Larissa Franklin Balle molle Maple Ridge (C.-B.) Lisa Weagle Curling Ottawa (Ont.) Lois Betteridge Canoë-kayak Ottawa (Ont.) Lucia Stafford Athlétisme Toronto (Ont.) Madeleine Kelly Athlétisme Pembroke (Ont.) Marie-Philip Poulin Hockey Beauceville (Qc) Marion Thénault Ski acrobatique Sherbrooke (Qc) Melissa Humana-Paredes Volleyball de plage Toronto (Ont.) Michelle Harrison Athlétisme Saskatoon (Sask.) Nate Riech Para-athlétisme Victoria (C.-B.) Orion Griffith-Edwards Bobsleigh Newmarket (Ont.) Penny Oleksiak Natation Toronto (Ont.) Philip Kim Breaking Vancouver (C.-B.) Pierce LePage Décathlon Whitby (Ont.) Sam Schachter Volleyball de plage Richmond Hill (Ont.) Sarah Douglas Voile Toronto (Ont.) Sarah Mitton Athlétisme Brooklyn (N.-É.) Sarah Nurse Hockey Hamilton (Ont.) Sarah Orban Cyclisme Calgary (Alb.) Sean McColl Escalade North Vancouver (C.-B.) Skylar Park Taekwondo Winnipeg (Man.) Steven Dubois Patinage de vitesse Terrebonne (Qc) Tae Ku Park Taekwondo Winnipeg (Man.) Tamm Thibeault Boxe Shawinigan (Qc) Tyler Laidlaw Canoë-kayak Middle Sackville (N.-É.) William Émard Gymnastique Laval (Qc)

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 97 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles aux quelque 17 millions de clients que nous comptons au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site rbc.com/collectivite-impact-social.

SOURCE RBC Groupe Financier

Renseignements: Ema Asler, Communications, RBC, [email protected], 437 236-3982