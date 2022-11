Le programme fournit des renseignements et des solutions pour aider le secteur de la santé à s'adapter aux effets des changements climatiques.

OTTAWA, ON, le 16 nov. 2022 /CNW/ - Comme indiqué dans Mobiliser la santé publique contre les changements climatiques au Canada le rapport annuel de l'administratrice en chef de la santé publique du Canada, Dre Tam,­ le changement climatique est la plus grande menace pour la santé à laquelle sont confrontés les gens au Canada et dans le monde. Les changements climatiques alourdissent également le fardeau imposé à notre système de santé. Grâce à son Programme de contribution au renforcement des capacités d'adaptation aux changements climatiques sur le plan de la santé (ADAPTATIONSanté), le gouvernement du Canada a pris des mesures pour aider le secteur de la santé à se préparer aux effets des changements climatiques et à y réagir.

En 2019, par l'intermédiaire d'ADAPTATIONSanté, Santé Canada a sélectionné dix autorités sanitaires canadiennes dans cinq provinces et territoires pour l'octroi de fonds fédéraux afin d'élaborer des projets visant à atténuer les risques que présentent les changements climatiques pour la santé. Près de 3,5 millions de dollars de financement fédéral ont été versés sur trois ans pour appuyer les travaux axés sur les changements climatiques et la santé. Les projets sont maintenant presque terminés; ils fournissent des réflexions sur les meilleures manières d'adapter le système de santé canadien à l'évolution du climat.

Aujourd'hui, près de trois ans après le lancement de l'initiative, l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé, a félicité les partenaires d'ADAPTATIONSanté pour leur travail visant à aider leurs collectivités à s'adapter aux effets des changements climatiques. Grâce au dévouement et aux efforts de ces partenaires, les projets peuvent servir de base d'adaptation pour les autres autorités sanitaires du Canada.

La plupart des projets d'ADAPTATIONSanté comprenaient une évaluation visant à approfondir les connaissances sur la vulnérabilité sanitaire des collectivités aux effets des changements climatiques. Les résultats découlant de ces projets aideront à éclairer la planification de l'adaptation, en assurant une plus grande résilience et une meilleure préparation aux événements et aux effets futurs des changements climatiques. Il est possible de prévenir beaucoup de ces effets sur la santé si le Canada accroît rapidement et considérablement les efforts d'adaptation aux menaces climatiques de plus en plus présentes pour la santé.

À l'avenir, un nouveau réseau d'autorités sanitaires de partout au pays -- la communauté de pratique ADAPTATIONSanté -- continuera de collaborer et de mettre en commun des pratiques exemplaires. Ce réseau recevra du soutien technique de la part de spécialistes des changements climatiques et de la santé de Santé Canada.

« Le changement climatique est la pire menace à la santé des êtres humains. Sans mesures urgentes, les changements climatiques continueront d'entraîner des blessures, des maladies et des décès. Un système renforcé de santé publique est un partenaire clé de l'intervention climatique, notamment en aidant les collectivités à comprendre les effets inévitables d'un climat changeant et à s'y adapter. Les projets d'ADAPTATIONSanté contribueront à l'atteinte de ces objectifs. »

Jean-Yves Duclos

Ministre de la Santé

« Les expériences et les outils mis en commun au sein de la communauté d'ADAPTATIONSanté nous permettent de comparer, de nous inspirer et de mieux orienter nos interventions. Les discussions nous donnent une vision plus globale de l'adaptation au climat et démontrent la nécessité d'une plus grande collaboration. »

David Demers-Bouffard, conseiller scientifique

Institut national de santé publique du Québec

Les projets sont représentatifs de la diversité à l'échelle du pays, incluant notamment des personnes autochtones, des francophones et des anglophones ainsi que des habitants de collectivités urbaines, rurales et côtières.

Voici les 10 bénéficiaires :

Ministère de la Santé et des Services sociaux, gouvernement des Territoires du Nord-Ouest;



Vancouver Coastal Health Authority;



Régie de la santé des Premières Nations;



Bureau de santé du Nord-Ouest;



Services de santé publique de Wellington-Dufferin-Guelph et de la région de Waterloo;



Service de santé publique de la région de York;



Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches;



Institut national de santé publique du Québec;



Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais;



Ministère de la Santé du Nouveau-Brunswick.

Chaque autorité sanitaire a reçu entre 217 000 $ et 800 000 $ pour atténuer les risques pour la santé liés aux changements climatiques.

800 000 $ pour atténuer les risques pour la santé liés aux changements climatiques. Santé Canada copréside le groupe de travail sur les systèmes de santé résilients aux changements climatiques de l'Alliance pour une action transformatrice sur le climat et la santé, qui est dirigée par l'Organisation mondiale de la Santé.

copréside le groupe de travail sur les systèmes de santé résilients aux changements climatiques de l'Alliance pour une action transformatrice sur le climat et la santé, qui est dirigée par l'Organisation mondiale de la Santé. Plus de 75 % des dommages, des perturbations ou des coûts associés aux risques climatiques pour la santé et le bien-être humains pourraient être évités sur une période de 20 ans grâce aux efforts d'adaptation déployés au Canada .

