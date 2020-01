Le Profil sectoriel de l'industrie bioalimentaire au Québec, édition 2019 : un regard statistique et économique sur l'industrie bioalimentaire

QUÉBEC, le 31 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Chaque année, l'Institut de la statistique du Québec publie le Profil sectoriel de l'industrie bioalimentaire au Québec. Cette publication, réalisée conjointement par l'Institut de la statistique du Québec et le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, rassemble plus de 200 tableaux et figures et représente un outil de référence pour les personnes intéressées par le sujet.

Cette édition du Profil sectoriel illustre l'évolution de l'industrie bioalimentaire au Québec de 2015 à 2018 et s'appuie sur une variété de sources de données. Elle rassemble les principaux indicateurs économiques de cette industrie et contient des statistiques détaillées sur la production agricole, la pêche, l'aquaculture, la transformation, la distribution, la restauration, la consommation et le commerce international. Elle couvre les productions animales et végétales et comprend des comparaisons entre le Québec, le Canada et les États-Unis.

L'Institut de la statistique du Québec produit, analyse et diffuse des informations statistiques officielles, objectives et de qualité sur différents aspects de la société québécoise. Il est le responsable de la réalisation de toutes les enquêtes statistiques d'intérêt général. La pertinence de ses travaux en fait un allié stratégique pour les décideurs et tous ceux qui désirent en connaître davantage sur le Québec.

