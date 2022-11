Le professeur émérite Pierre Fortin reçoit la Médaille de l'UQAM

MONTRÉAL, le 21 nov. 2022 /CNW Telbec/ - L'Université du Québec à Montréal (UQAM) a honoré ce soir Pierre Fortin, éminent économiste et chercheur de renom, en lui attribuant la Médaille de l'UQAM, l'une des plus importantes distinctions décernées par l'Université. La cérémonie s'est déroulée dans le cadre de la collation des grades des finissantes et finissants de l'École des sciences de la gestion (ESG UQAM) à la salle Pierre-Mercure du Centre Pierre-Péladeau. L'événement s'est tenu en présence de la rectrice de l'UQAM, Magda Fusaro, du doyen de l'ESG UQAM, Komlan Sedzro, du corps professoral, de dignitaires, dont le ministre des Finances du Québec et diplômé Eric Girard (M.Sc. économie, 1993), et de près d'une centaine de personnes diplômées de l'ESG UQAM accompagnées de leur famille et leurs amis.

Par ce geste, l'Université reconnaît le parcours exceptionnel de Pierre Fortin, le haut degré de ses réalisations ainsi que l'ampleur et la portée de sa contribution à la société.

Lors de son hommage, la rectrice Magda Fusaro a rappelé que Pierre Fortin est un formidable pédagogue, qui a formé, pendant 40 ans, une relève chevronnée en économie, ayant dirigé une trentaine de mémoires et de thèses à l'UQAM. « C'est avec grande fierté, mérite et honneur que l'UQAM lui rend cet hommage pour son rôle névralgique dans l'élaboration de nombreuses politiques économiques et sociales du Québec et du Canada, pour le rayonnement de ses travaux, pour son apport aux missions de formation et de recherche de notre université et pour la richesse de sa contribution à la société. »

« La médaille que l'UQAM me décerne me touche profondément. La reconnaissance peut venir de n'importe où à travers le monde, mais quand elle vient de chez nous, elle a quelque chose d'irremplaçable, a souligné Pierre Fortin avec beaucoup d'émotion. C'est particulièrement vrai à l'UQAM, où nos étudiants proviennent de toutes les classes de la société et où mon Département, en sciences économiques, jouit d'un équilibre exceptionnel entre chercheurs fondamentaux et chercheurs appliqués qui partagent la même passion pour le bien commun. »

Une expertise de renom en économie

Reconnu pour son expertise, Pierre Fortin a dirigé plusieurs groupes de travail gouvernementaux. Dans les années 1980, il a été l'un des conseillers économiques du ministre des Finances du Canada et le conseiller économique principal du premier ministre du Québec. Il a participé en 2009 et 2010 au Comité consultatif sur l'économie et les finances publiques du ministre des Finances du Québec. De ses recommandations ont découlé la conception, la mise en œuvre et l'évaluation de plusieurs politiques publiques. Au Québec, la portée de ses travaux en lien avec la réforme de l'assurance-emploi et de l'aide sociale, le salaire minimum et les répercussions de la réforme québécoise des services de garde à contribution réduite se mesure en bénéfices collectifs. L'économiste a participé à la création d'une politique familiale novatrice et équitable qui, encore aujourd'hui, est source d'inspiration au Canada et dans le monde.

Le grand public a découvert Pierre Fortin à travers son parcours médiatique, alors qu'il a occupé différentes fonctions éditoriales dans des revues scientifiques. Depuis 1999, ses chroniques mensuelles dans le magazine L'actualité offrent un éclairage juste et pertinent sur plusieurs phénomènes économiques.

L'excellence de son travail lui a valu la médaille d'or de la National Magazine Award Foundation à quatre reprises, entre 2004 et 2017, de même que le Grand Prix de l'Association québécoise des éditeurs de magazines en 2009 et 2010, preuves de la qualité de sa plume et de ses talents de vulgarisateur. Nommé « économiste le plus éminent de la décennie au Québec » par l'Association des économistes québécois en 1995, Pierre Fortin est devenu membre de l'Académie des Grands Montréalais - secteur scientifique - en 2011, chevalier de l'Ordre du Québec en 2014 et commandeur de l'Ordre de Montréal en 2016. La Fédération des cégeps lui a également remis le prix Guy-Rocher en 2020.

La Médaille de l'UQAMLa Médaille de l'UQAM est une distinction décernée à des personnes en reconnaissance de leur contribution remarquable à la société et qui ont atteint un haut degré de réalisation et de rayonnement ou qui ont rendu d'éminents services à l'Université.

Elle a été conçue par le designer industriel Jacques Desbiens, qui a remporté notamment le concours pour le design de la médaille de l'Ordre de Montréal, en 2016.

Le design de la médaille, moderne et épuré, représente la progression vers la connaissance. La médaille évoque également le clocher de l'église de Saint-Jacques annexé au pavillon Judith-Jasmin, un élément architectural iconique du campus de l'UQAM et du Quartier latin.

