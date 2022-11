Le physicien est récompensé pour sa carrière exceptionnelle en recherche dans le domaine des nanotechnologies en photonique

QUÉBEC, le 2 nov. 2022 /CNW/ - Le physicien de l'Institut national de la recherche scientifique (INRS) est le lauréat de l'une des plus hautes distinctions décernées par le gouvernement du Québec en science. En effet, le professeur et chercheur Roberto Morandotti a reçu le prix Marie-Victorin des Prix du Québec 2022. Décerné depuis 45 ans, ce prix a pour objectif de souligner le caractère exceptionnel d'une carrière en recherche, dans le domaine des sciences naturelles et du génie, sans que les travaux relèvent du domaine biomédical.

Le professeur à l’INRS Roberto Morandotti reçoit le Prix Marie-Victorin des Prix du Québec (Groupe CNW/Institut National de la recherche scientifique (INRS))

« Au cours de ma carrière, j'ai eu la chance de rencontrer des membres étudiants et postdoctorants fantastiques, des mentors exceptionnels, ainsi que des collègues et du personnel de soutien remarquables à tous les niveaux avec qui j'ai collaboré. La principale leçon que j'ai apprise est qu'il est, en science comme dans la vie, souvent plus important de poser la bonne question, plutôt que de chercher une réponse générique ou de peu d'utilité », dit le professeur Roberto Morandotti.

Sa remarquable carrière est jalonnée de contributions exceptionnelles en optique non linéaire et ses travaux ont d'importantes retombées. Ses nombreuses expertises touchent les champs des télécommunications, de l'informatique quantique, de la spectroscopie (optique et THz) et de l'intelligence artificielle.

« Monsieur Morandotti est un grand scientifique et a un grand impact dans son milieu. Il participe de façon particulièrement significative à la capacité de recherche et au rayonnement de l'INRS. Par ses travaux en photonique, il positionne le Québec comme un chef de file mondial dans le domaine », déclare Luc-Alain Giraldeau, directeur général de l'INRS.

Propulser la recherche

Rapidement après son arrivée au Centre Énergie Matériaux Télécommunications de l'INRS en 2003, Roberto Morandotti a mis en place un programme de recherche de qualité et d'envergure internationale dont les travaux constamment novateurs contribuent à repousser les frontières de la discipline. Le chercheur a plus de 20 demandes de brevets à son actif.

Le professeur Morandotti est un pionnier de l'optique non linéaire, quantique et térahertz (THz) - trois domaines distincts de recherche qui décrivent le comportement de la lumière. Son talent à ouvrir la voie à des idées novatrices a souvent permis de révolutionner le domaine et ses applications technologiques.

Fréquemment cités à travers le monde, ses travaux ont un impact exceptionnel dans le domaine de la physique appliquée. Il figure d'ailleurs parmi les scientifiques les plus cités de l'INRS et du Réseau de l'Université du Québec et compte de nombreuses publications dans les prestigieuses revues Science, Nature et Physical Review Letters. On le retrouve dans des « Special Issue in Optics - Optics of the year » de la revue Optics & Photonics News, et il a fait la couverture de deux numéros de la même revue. Ses travaux sur les micropeignes quantiques intégrés ont également fait la couverture du numéro de Nature Photonics en 2019.

Une reconnaissance étendue et entendue

Titulaire de la Chaire de recherche du Canada en photonique intelligente, responsable scientifique du Laboratoire de manipulation ultrarapide de faisceaux lumineux et membre du comité paritaire d'implantation de l'Unité mixte de recherche INRS-UQO sur la cybersécurité, Roberto Morandotti est connu pour sa vaste implication scientifique, au Québec et sur la scène internationale.

Le professeur participe à plusieurs initiatives internationales, avec des experts des États-Unis, de l'Union européenne et du Royaume-Uni, entre autres. Pour ces contributions, il a été reconnu comme « Fellow » par plusieurs sociétés savantes dont la Société royale du Canada, l'American Physical Society (APS), l'Optical Society (OSA), l'Institute of Physics London (IOP), l'International Society for Optics and Photonics (SPIE), l'Association américaine pour l'avancement des sciences (FAAAS) et l'Institut de génie électrique et électronique (FIEEE).

Il a reçu la très prestigieuse Bourse commémorative E.W.R. Steacie en 2011, le Prix Synergie pour l'innovation en 2019 pour sa collaboration exceptionnelle avec l'industrie, et, avec le professeur José Azaña, également de l'INRS, le Prix Brockhouse pour la recherche multidisciplinaire en 2020, tous du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG).

Roberto Morandotti est le seul scientifique dans l'histoire du Canada ayant cumulé simultanément ces hautes distinctions.

« Les collaborations qu'il entretient avec des scientifiques dépassent largement nos murs. C'est un chercheur très productif, mais surtout très novateur. D'ailleurs, ses étudiantes et ses étudiants se démarquent fréquemment sur la scène nationale et internationale », livre Marc A. Gauthier, directeur intérimaire du Centre Énergie Matériaux Télécommunications.

La formation, plus qu'une vocation, une mission

Malgré toutes ces reconnaissances, la plus grande fierté du professeur Roberto Morandotti concerne la formation. Au fil des ans, c'est plus de 165 membres étudiants et stagiaires postdoctoraux qui sont passés par son laboratoire, dont une vingtaine sont maintenant professeures ou professeurs au Québec et au Canada, de même qu'au Royaume-Uni, en Allemagne, en Israël et en France. Nombre d'entre eux sont aujourd'hui titulaires de chaires prestigieuses et bénéficient de la reconnaissance de leurs pairs.

« La diversité, au sein de mon équipe, permet de mettre en valeur l'excellence en recherche, mais aussi de soutenir les valeurs, ensemble, de la science de demain », confie le professeur Roberto Morandotti.

Les membres anciens et actuels de l'équipe du professeur Morandotti sont particulièrement reconnus et, dans son laboratoire, les prestigieuses bourses Banting, Vanier, Marie-Curie, ou les octrois du Fonds de recherche

du Québec et Mitacs ne sont pas rares.

Roberto Morandotti est conscient de l'importance qu'un encadrement adapté aux diverses personnalités peut offrir aux membres de la relève. Les occasions de réseautage et de contact avec l'industrie et les scientifiques de la scène internationale peuvent être un outil à la réussite.

Chercheur, professeur, mentor et porteur des valeurs fondamentales de la science… voilà le bref portrait du lauréat du prix Marie-Victorin 2022. Roberto Morandotti est le deuxième chercheur de l'INRS à recevoir ce prix, après Federico Rosei en 2021.

À propos de l'INRS

L'INRS est un établissement universitaire dédié exclusivement à la recherche et à la formation aux cycles supérieurs. Depuis sa création en 1969, il contribue activement au développement économique, social et culturel du Québec. L'INRS occupe la première place au Québec en termes d'intensité de recherche. Il est composé de quatre centres de recherche et de formation interdisciplinaires situés à Québec, à Montréal, à Laval et à Varennes, qui concentrent leurs activités dans des secteurs stratégiques : Eau Terre Environnement, Énergie Matériaux Télécommunications, Urbanisation Culture Société et Armand-Frappier Santé Biotechnologie. Sa communauté compte plus de 1 500 membres étudiants, stagiaires postdoctoraux, membres du corps professoral et membres du personnel. www.inrs.ca

