Le Prix René Dussault 2026 décerné à Bertrand Bolduc pour sa contribution exceptionnelle au système professionnel québécois

MONTRÉAL, le 9 juin 2026 /CNW/ - Le Conseil interprofessionnel du Québec (CIQ) est fier de remettre le Prix René Dussault 2026 à Bertrand Bolduc, pharmacien, en reconnaissance de sa contribution exceptionnelle à l'avancement de la profession pharmaceutique, du système professionnel québécois et de l'accès aux soins pour la population.

Cette distinction lui a été décernée devant ses pairs et les représentantes et représentants des 46 ordres professionnels du Québec, à l'occasion du banquet de reconnaissance tenu dans le cadre du Congrès du CIQ, le 4 juin dernier.

« Bertrand Bolduc est un bâtisseur de liens. Tout au long de son parcours, il a su rapprocher les professions, favoriser le dialogue et créer les conditions nécessaires à une véritable collaboration au bénéfice du public. Visionnaire, profondément humain et animé par une grande générosité, il a toujours mis son leadership au service des autres. Son ouverture à la concertation et sa capacité à rassembler font de lui une figure marquante du système professionnel québécois », a déclaré Danielle Boué, présidente du CIQ.

Pharmacien, entrepreneur, enseignant et administrateur chevronné, Bertrand Bolduc a consacré plus de trois décennies à faire progresser sa profession et à renforcer la contribution des professionnels au mieux-être de la population. Président de l'Ordre des pharmaciens du Québec de 2014 à 2023, il a joué un rôle déterminant dans plusieurs avancées majeures visant à améliorer l'accès aux soins, à favoriser la collaboration interprofessionnelle et à mieux reconnaître l'expertise des pharmaciens.

Durant la pandémie, son leadership a contribué à maintenir l'accès aux services pharmaceutiques et à positionner les pharmaciens au cœur de la réponse sanitaire. Les représentations qu'il a menées ont notamment permis aux pharmaciens québécois d'être parmi les premiers au monde à pouvoir prescrire certains traitements contre la COVID-19.

Au-delà de ses fonctions professionnelles, Bertrand Bolduc s'est distingué par son engagement envers la relève. Par son enseignement universitaire, l'encadrement de nombreux stagiaires et son implication auprès de la communauté pharmaceutique, il a contribué à former et à inspirer plusieurs générations de professionnelles et professionnels.

Bertrand Bolduc est la 37e personne à recevoir le Prix René Dussault, la plus haute distinction décernée par le Conseil interprofessionnel du Québec.

À propos du Conseil interprofessionnel du Québec

Le Conseil interprofessionnel du Québec est le regroupement des 46 ordres professionnels qui comptent plus de 438 000 membres, exerçant 55 professions réglementées. Il est la voix collective des ordres sur des dossiers d'intérêt commun et agit à titre d'organisme-conseil auprès du gouvernement.

SOURCE Conseil interprofessionnel du Québec

Renseignements : Annie-Claude Bélisle, Directrice des communications et des affaires publiques, Conseil interprofessionnel du Québec, 514 501-2349, [email protected]